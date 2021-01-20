Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Снег ожидается в среду на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием северо-западного циклона на большей части республики ожидается снег, на юге, юго-западе – осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидается туман, низовая метель, усиление ветра, на юге, юго-западе – гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13-15, днем -3-5.

В Алматы переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3, днем +4+6.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3, днем +13+15.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, ночью и утром порывы 23-28 метров в секунду. Днем +7+12 (на севере -8), ночью -3+2.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -9-14 (на северо-востоке -17), ночью -20-25 (на юго-западе -15).

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -3-8, ночью -13-18.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -10-15, ночью -13-18.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, утром и днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +4+9 (на севере -10), ночью -1-6 (на севере -18).

В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -4+1, ночью -10-15.

В Восточно-Казахстанской облсти местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -22-27.

В Павлодарской области днем местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -11-16, ночью -23-28.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Днем 0+5 (на севере -5), ночью -3-8 (на юге 0).

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Днем 0-5, ночью -3-8 (на севере -13).

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, местами ожидается низовая метель. Днем -5-10 (на севере -13), ночью -10-15 (на севере -20).

В Западно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель. Днем -13-18 (на юге -9), ночью -22-27 (на юге -17).

В Туркестанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +10+15 (на севере -3), ночью 0+5.

В Актюбинской области местами небольшой снег. Днем -12-17 (на юге -8), ночью -12-17.

«В ближайшие сутки на большинстве рек республики будут наблюдаться колебания водности, на отдельных реках юга и юго-востока ожидается ослабление ледовых явлений», — предупредили синоптики.