Война миров. Небо на замке

Россия тоже выходит из договора по открытому небу

Одним действующим договором, направленным на сдерживание угрозы военного столкновения, становится меньше. В прошлое уходит Договор по открытому небу (ДОН). Проблема не в том, что ДОН устарел с технической стороны вопроса (те же США более 90% всей разведывательной информации по России получают со своих спутников) – кончилось доверие между Россией и НАТО.

У любого геополитического вопроса есть техническое и политическое измерение. В США существует Национальное агентство геопространственной разведки. После замены всепогодных спутников Lacrosse на Topaz, американцы видят с высоким разрешением все и всегда: ночью, в дождь, туман, пыльную бурю и вроде как еще и под землей. Поэтому Пентагону с военно-технической точки зрения ДОН не нужен. Данное агентство давно предлагало перенаправить средства с обслуживания и модернизации парка специальных самолетов для облетов на совершенствование орбитальной группировки спутников.

Россия пока не смогла создать своего аналога спутников уровня Lacrosse, но и для нее технические возможности аппаратуры Договора по открытому небу, позволяющие отличить танк от грузовика – это позавчерашний день. Зато облет территории вероятного противника демонстрировал обоюдную открытость. Мол, мы военные средства держим в боевой готовности на крайний случай, а сейчас прилетайте и посмотрите – ничего экстраординарного не происходит. Теперь все это заканчивается, поскольку вероятные противники становятся все более вероятными.

ДОН появился после распада СССР, когда казалось, что вероятность войны в Европе пропала как таковая. Все 23 государства-члена ОБСЕ подписали Договор по открытому небу в Хельсинки 24 марта 1992 года, а в силу он вступил со 2-го января 2002-го, но тестовые полеты совершались гораздо раньше.

Президент Дональд Трамп вывел США из ДОН согласно прописанной в нем процедуре, то есть предупредив за полгода. 21 мая 2020 года Вашингтон официально уведомил о выходе из договора, а 22 ноября покинул режим открытого неба. Кремль не выходил из ДОН для поддержания разногласий между США и их европейскими союзниками по НАТО, которые новый виток эскалации отнюдь не приветствовали. Но проигрыш Трампа новому президенту Байдену предвещает период нормализации отношений в Североатлантическом альянсе, а потому резоны оставаться в договоре для Москвы закончились.

Франция высказал сожаление по поводу выходу России из Договора по открытому небу, Норвегия такой шаг осудила и ряд других европейских государств высказались в том же духе. Вместе с тем, руководство Евросоюза надеется, что Москва все-таки не выйдет из ДОН. Дело в том, что Кремль и европейцы (включая не входящие в НАТО Швецию и Финляндию) вели переговоры по согласованию условий продолжения функционирования договора без США. Камнем преткновения стали вопросы облета российской стороной американских военных баз в Европе и передача данных по российским объектам европейцами в Вашингтон. Опять повторимся, что здесь корень противоречий находится в политической, а не технической плоскости. Немецкий самолет по линии ДОН не в состоянии увидеть на территории Российской Федерации ничего такого, что американцы не могли бы рассмотреть со своих спутников. Но сам факт предоставления/непредоставления такой информации – это принципиальная позиция.

Несколько неожиданном стало то, что Кремль форсировал выход из Договора по открытому небу. Дело в том, что на 25 января была назначена встреча консультационной комиссии, которая призвана решать возникшие вопросы без участия США. Однако не дожидаясь этой даты 15 января Москва обнародовала свое решение. По информации российского издания «КоммерсантЪ», решение о срочном выходе принял лично президент Путин. Здесь тоже геополитические соображения, чтобы успеть до инаугурации Джо Байдена. Гипотетически США могут вернуться в ДОН, но для этого требуется согласие двух третей членов сената, что с практической стороны вопроса нереально. Вот Москва и провела своего рода геополитическую манифестацию о недоверии НАТО во главе с США.

Технически обратный отсчет российского выхода из Договора по открытому небу начнется после того, как страны-депозитарии – Канада и Венгрия – получат официальные уведомления. В течение полугода после этого взаимные полеты будут продолжаться, а потом все закончится. В СМИ уже просочилась информация о том, что в России принято решение переоборудовать используемые для полетов самолеты в полноценные разведчики.

При кажущемся всесилье космических аппаратов, есть ряд областей, где их возможности ограничены. Например, для слежения за подводными лодками самолет или вертолет со специальным оборудованием должен находиться как можно ближе к поверхности воды (желательно не выше ста метров), в противном случае субмарина с ядерными ракетами имеет все шансы ускользнуть.

В Китае решение России покинуть ДОН назвали ответом на односторонний выход США из договора и определили его неизбежным. Ряд американских экспертов полагает, что таким образом Кремль приглашает Белый дом к переговорам по контролю над вооружениями. Жертвуется Договор по открытому небу ради СНВ-3, который реально жизненно важен. Стоит напомнить, что действие СНВ-3 официально оканчивает свое действие 5 февраля 2021 года.

С военной точки зрения выход США, а теперь и России из ДОН ничего не поменял. Без взаимных облетов на самолетах потенциальные противники меньше о военных возможностях друг друга знать не станут. А вот с политического ракурса меняется много. Рушится не только архитектура безопасности – прежде всего в Европе – но и сам процесс принимает демонстративные формы. Стороны показывают, что не намерены договариваться друг с другом, потому что элементарно не доверяют противоположной стороне и открыто об этом заявляют.

Нет никаких признаков того, что Договор по открытому небу может быть возобновлен в том или ином виде. Зато его разрыв полностью укладывается в логику действий США, НАТО и России последних лет. Более значимой силой здесь выступает Вашингтон, который задает правила игры. Он четко показал, что интересы Москвы его не волнуют и считаться с ними он не собирается. В такой ситуации Кремль мог бы ради соблюдения политеса остаться в договоре с европейскими участниками НАТО и нейтральными государствами, но тогда страдают вопросы государственного престижа. В итоге Россия поступила по единственно возможному в сложившихся условиях варианту – тоже покинула ДОН. Мир не стал безопаснее, зато немного честнее: какие взаимные полеты, если стороны не доверяют друг другу?

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