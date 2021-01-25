Сетевые СМИ о новом составе мажилиса пофамильно

Вячеслав АБРАМОВ – «Обновленный мажилис: меньше чиновников, больше общественников» — Все партии, включая правящую, шли на парламентские выборы под лозунгом обновления. С ним вышла неувязка – в мажилис прошли те же три политические силы, что заседали в нем предыдущие девять лет. Обновление провели внутри – ровно 70 процентов нынешних депутатов – новички в парламенте. В новом составе больше политологов, журналистов и общественников, чем когда-либо и гораздо меньше бывших чиновников. Vласть рассказывает о лицах нового мажилиса.

Только 32 депутата, работавших в прошлом созыве мажилиса смогли остаться в палате. Сроки работы в парламенте никак не регламентированы (в отличии от президентских), но три входящие в мажилис партии тщательно меняют своих депутатов и редко кому из них удается отработать больше двух сроков в палате (еще реже – трех и почти никогда — четырех).

Остался и в мажилисе и на посту спикера Нурлан НИГМАТУЛИН – он работает в палате третий созыв (с коротким перерывом на руководство администрацией президента). Нигматулин – один из бывших высокопоставленных чиновников, которые работают в мажилисе. После прошлого созыва таких в палате почти не осталось. Среди тех, кто сохранил депутатский мандат – бывший аким Акмолинской области Альберт РАУ и бывший министр культуры и информации Дархан МЫНБАЙ, а также небольшая группа чиновников уровня ниже.

Самые опытные из оставшихся в мажилисе депутатов – пошедшие на четвертый срок «нуротановцы» Бекболат ТЛЕУХАН и Аманжан ЖАМАЛОВ (оба – с перерывом на один созыв) и начинающие третий срок депутаты от правящей партии Арман КОЖАХМЕТОВ и Айгуль НУРКИНА, лидер «Ак жола» Азат ПЕРУАШЕВ, лидер НПК Айкын КОНУРОВ и дважды кандидат в президенты от коммунистов Жамбыл АХМЕТБЕКОВ.

Вице-спикерами палаты на смену ушедшим Гульмире ИСИМБАЕВОЙ и Владимиру БОЖКО избрали работающих второй срок Балаим КИСИБАЕВУ (до мажилиса руководила юстицией в Кызылординской области) и Павла КАЗАНЦЕВА (работал в партийных органах и фонде Нурсултана Назарбаева, во второй половине 1980-х – сотрудник Комитета госбезопасности).

Мажилис после прошедших выборов получился гораздо менее однородным, чем был до этого. Его покинула большая группа депутатов, работавших в парламенте достаточно долго, а до этого бывших крупными и средними чиновниками. Однако, чего не следует ждать от обновленного по составу мажилиса, так это изменения повестки. Парламент сформирован теми же политическими игроками, которые контролировали парламент все последние годы. И сделано это было явно не для того, чтобы роль парламента как института власти резко изменилась, ровно наоборот.

«Чем Дарига Назарбаева будет заниматься в мажилисе» — Старшая дочь первого президента Казахстана уже работала в стенах мажилиса и занимала должность вице-спикера палаты.

Депутат седьмого созыва мажилиса Дарига НАЗАРБАЕВА вошла в состав комитета по экономической реформе и региональному развитию. В составе комитета Назарбаева будет работать под руководством депутата Альберта РАУ, который возглавляет этот комитет.

Ранее депутаты проголосовали за то, чтобы оставить в седьмом созыве количество и наименования всех семи комитетов без изменений.

В числе 14 депутатов комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса есть Альберт РАУ, Дарига НАЗАРБАЕВА, Азат ПЕРУАШЕВ, Самат АКИШЕВ, Галым АМРЕЕВ, Жамбыл АХМЕТБЕКОВ, Сырым ЕРТАЕВ, Газиз КУЛАХМЕТОВ, Самат МУСАБАЕВ, Ерлик ОМИРГАЛИ, Амерхан РАХИМЖАНОВ, Алия САПАРОВА, Екатерина СМЫШЛЯЕВА, Абилфас ХАМЕДОВ.

Анна ДАНИЛОВСКАЯ – ««Звезды», тяжеловесы и те, кто не прошел: политологи оценили состав Мажилиса» — Среди самых ярких фигур нового созыва политологи называют: Берика АБДЫГАЛИУЛЫ (Нур Отан), Юлию КУЧИНСКУЮ (Нур Отан), Айдоса САРЫМА (Нур Отан), Каната НУРОВА (Нур Отан), Ерлана САИРОВА (Нур Отан), Ерлана СМАЙЛОВА (НПК), Айжан СКАКОВУ (НПК).

Как заявил в комментарии для Ia-centr.ru политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ: «Такая группа представителей экспертно-аналитических кругов говорит о том, что есть кому профессионально заниматься законодательным обеспечением тех или иных вопросов».

В список самых упоминаемых политологами отдельно входят и парламентарии-тяжеловесы. Так, политолог Андрей Чеботарев высказал свое мнение о главных фигурах нового состава парламента.

«Если брать политических тяжеловесов, то это спикер Мажилиса Нурлан Нигматуллин (Нур Отан), он уже в третьем созыве занимает эту должность. У него наработан опыт парламентской деятельности, ее организации.

Далее Дарига Назарбаева (Нур Отан), которая была в свое время вице-спикером Мажилиса и спикером Сената. Сейчас политическая коньюктура такова, что она согласилась стать рядовым депутатом Мажилиса, но не исключено, что в определенный момент ее политическая карьера будет расти.

Также в состав Мажилиса вошли бывшие кандидаты в президенты 2019 года Дания Еспаева от «Ак жол» и Жамбыл Ахметбеков от НПК, и сами лидеры этих партий Азат Перуашев и Айкын Конуров. Это политическое ядро парламентариев».

Политолог Виктор КОВТУНОВСКИЙ среди самых ярких депутатов также упоминает: «Даригу Назарбаеву и четырех политологов, а также членов Нацсовета (Айдоса Сарыма, Берика Абдыгалиулы, Ерлана Саирова, Каната Нурова – ред.), которые явно близки к Токаеву.

Можно предположить, что именно он предложил этих людей в список. За исключением этих персон не вижу каких-то особых, ярких фигур. Может, они проявят себя позже.

Должен сказать, что вокруг Назарбаевой существует дополнительная интрига – она не только дочь первого президента, но и до недавнего времени занимала второй пост в стране по иерархии наследования президентской власти. До сих пор нам неясно, почему она была лишена мандата депутата Сената, никто никак не прокомментировал этот шаг».

Марат ШИБУТОВ тоже отмечает: «Всего прошло 9 членов Нацсовета, это довольно большое представительство. Посмотрим, как люди себя покажут, ведь парламент – это устоявшийся орган со своими традициями, который довольно жестко регламентируются».

Политолог Марат Шибутов считает, что нельзя недооценивать обновление нового созыва Мажилиса: «Отмечу, что в парламенте достаточно много новых людей, почти все пенсионного и предпенсионного возраста ушли, обновились все три фракции. Также перераспределилось соотношение сил между фракциями: НПК и «Ак Жол» существенно нарастили количество депутатов, у них теперь будет представительство во всех комитетах. Вице-спикерами стали нуротановцы – Балаим Кесебаева и Павел Казанцев. НПК и «Ак жол» вместе официально заняли место парламентской оппозиции и посты руководителей двух комитетов, что огромный для них успех».

Обновление Мажилиса видно и по спискам «самых ярких» депутатов, тяжеловесы – занимают привычные для себя места. Новизна нового состава частично была гарантирована квотами на представленность среди депутатов женщин и молодежи, однако их пока в списках «звезд» не так много. Только дальнейшие шаги в законодательстве помогут понять, оправдали ли новые лица и мажилисмены с опытом возложенные на них надежды.

Махамбет АБЖАН – «Парламентская оппозиция – свадебные генералы мажилиса?» — Новшеством мажилиса VII созыва является то, что парламентской оппозиции отдали руководство двумя комитетами из семи. Однако, после того, как Еxclusive.kz изучил их качественный состав, стало ясно, что парламентская оппозиция находится под полным и неусыпным контролем Nur Otan.

Путём открытого голосования председателями постоянных комитетов избраны по аграрным вопросам – Ерлан БАРЛЫБАЕВ («Ак жол»), социально-культурному развитию – Джамиля НУРМАНБЕТОВА (Nur Otan), законодательству и судебно-правовой реформе – Канат МУСИН (Nur Otan), финансам и бюджету – Марат КУСАИНОВ (Nur Otan), международным делам, обороне и безопасности – Айгуль КУСПАН (Nur Otan), по вопросам экологии и природопользованию – Александр МИЛЮТИН (НПК), экономической реформе и региональному развитию – Альберт РАУ (Nur Otan). После докладов председателей Палата утвердила также составы комитетов мажилиса.

Таким образом, акжоловцы теперь формально рулят аграрным, а бывшие «коммунисты» — экологическим комитетами. Но так ли все на самом деле?

Во-первых, фамилия новоявленного оппозиционера от НПК показалась знакомой. Проверив его биографию, мы выяснили, что новый председатель комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию Александр МИЛЮТИН, депутат от парламентской оппозиции, член Народной партии Казахстана (член ли?) – бывший член Nur Otan, избирался депутатом Мажилиса от партии Nur Otan четырежды. И комитет по экологии он уже возглавлял: четыре года в V созыве палаты.

Перейдем теперь к комитету по аграрным вопросам, который возглавил акжоловец Ерлан БАРЛЫБАЕВ. В предыдущем созыве Мажилиса он также был депутатом от партии «Ак жол» и тоже входил в аграрный комитет.

Каков же партийный состав комитета по аграрным вопросам? Итак, комитет состоит из 14 депутатов, и здесь тоже девять нуротановцев, в том числе секретарь комитета: Берик ОСПАНОВ, члены комитета: Кайнар АБАСОВ, Сырым АДАМБАЕВ, Амангалий БЕРДАЛИН, Фахриддин КАРАТАЕВ, Бауржан САРТБАЕВ, Беккали ТОРГАЕВ, Мейрамбек ТУЛЕПБЕРГЕН, Аскарбек УИСИМБАЕВ.

Таким образом, при внешней демократичности токаевских поправок, парламентской оппозиции, по-видимому, отводится роль свадебных генералов. Кто не знает, свадебный генерал – это не совсем генерал. Свадебный генерал — заслуженный, уважаемый человек, приглашаемый за деньги на свадьбу ради придания ей, а значит и ее устроителям, важности и значительности.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ – «Журналисты, поэты и волонтеры: кто займется нравственными ценностями казахстанцев?» — Комитет по социально-культурному развитию собрал за своим столом состав интересных личностей, которых условно можно поделить по группам: идеологическое ядро, профессиональные партийцы и новички в политике. Кто есть кто?

Возглавляет этот парламентский орган доктор философских наук Джамиля НУРМАНБЕТОВА, которая в прошлом созыве была в данном комитете рядовым членом.

До выдвижения на выборную должность от партии «Нур Отан» 12 лет проработала первым проректором Евразийского нацуниверситета им. Гумилева. Она – вдова брата супруги первого президента Казахстана Сары НАЗАРБАЕВОЙ.

Секретарем комитета стал опытный работник пропагандистского фронта и экс-министр информации Дархан МЫНБАЙ.

Берик АБДЫГАЛИУЛЫ – политолог, аналитик, занимал должности акима городов Аркалык, Жезказган, был замакима Карагандинской области.

Айдос САРЫМ – историк, активный участник оппозиционных движений и соорганизатор национал-патриотических организаций.

Казыбек ИСА – журналист, поэт и писатель.

Жанарбек АШИМЖАНОВ – поэт, журналист и главный редактор газеты «Ana tili» («Родной язык»).

Бекбулат ТЛЕУХАН – заслуженный артист РК.

В СМИ называют адептом секты салафитов. Супруга его племянника Тогжан КОЖАЛИЕВА – инициатор создания движения или партии «Халыққа адал қызмет» («ХАК»).

Судя по всему, эти пятеро депутатов могут стать рупором национальных идей.

Файзолла КАМЕНОВ – боевой офицер спецподразделения КНБ, полковник запаса, соучредитель РОО Uran, вошедшего в Народную партию Казахстана.

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