Защита Путина

После навальной атаки Путин оказался в плену шахматного цугцванга, когда любой ход положение лишь ухудшает…

1

Я смотрел навальное кино с усердным вниманием, и оно мне не нравилось. Оно казалось мне скрупулёзно нудным, дотошно скучным, тощим, постным, как полицейский рапорт, как протоколы допросов свидетелей, как невнятные выводы судебных экспертов с их многочисленными графиками, диаграммами и мутными схемами, летавшими по экрану подобно игральным картам любителей побиться в дурачки. Изредка, между сдачами, возникало изображение ошеломлённого Путина, которому, не дав произнести и полслова, затыкали рот и отправляли в отбой. Он был похож на Павла I, в опочивальню которого сейчас ворвутся заговорщики и удушат его гвардейским поясом.

Огнемётный темперамент докладчика с вышинским пламенем в очах, боевая мощь его расстрельных монологов масла в картину не добавляли.

Так не пойдёт, смекнул я. Блинчики по воде скачут ловко, но глубины не обнаруживают.

Стал её искать.

И нашёл.

И лента заиграла, словно попала в умелые руки гимнастки Кабаевой.

Да ведь перед нами эпос! Это великий рыцарский роман, где Ланселот (Навальный), король Артур (Путин) и Гвиневра, супруга короля и любовница рыцаря. В таком раскладе она олицетворяет Россию.

И пазл сошёлся.

2

Ланселот метнул в болотистую гладь свою фугасную каменюгу, но я не обнаружил ожидаемого цунами. Многие отнеслись к навальной сенсации, мягко говоря, сдержанно. Сделаю попытку классифицировать эту инертную массу.

Первая и, возможно, самая многочисленная группа просто отказалась от полного просмотра навального ролика, полагая, что этого просто не может быть. Такие люди, оказавшись в роли свидетелей по уголовному делу, где фигурирует их знакомый, друг или родственник, обычно говорят: этот человек убить (украсть, изнасиловать) не мог! На резонный вопрос, почему не мог, убеждённо отвечают – не мог, и всё. Не такой это человек.

Хорошие люди? Возможно. Однако этот карамельный идеализм не позволяет им воспринимать мир таким, каков он есть. То есть не только прекрасным, но и опасным, непредсказуемым, жестоким, коварным. Они раскрашивают его поддельными красками фальшивого умиления, разноцветными ленточкам прекраснодушия, колокольчиками надежды и прочими милыми бирюльками слезоточивой благостности. Отмахиваясь от досадных несовершенств бытия, от подлости, лжи, измены, они охотно вверяют свою судьбу небесному властителю, свято веруя, что Господь не выдаст, и свинья не съест.

Такие люди бывают связаны крепкой жилой с властителем земным, то есть с первым после Бога. В нашем случае это Путин, человеческая порядочность которого для них заведомо бесспорна. Они не могут допустить, что президент Всея Руси корыстолюбив, тщеславен, завистлив, мстителен, склонен к безвкусной роскоши и прочим дурно пахнущим прегрешениям. Их мир от этой мысли рушится. Путин, как выяснилось, равен России, поэтому им лучше покончить с собой, чем признать, что он негодяй и преступник.

Вторая группа смотрела фильм Навального до конца, не пропустив ни одного кадра, одобрительно крякая и восхищённо цокая языком. Эти циники убеждены, весь мир – бардак, а все люди либо его клиенты, либо работники. С их точки зрения, Путин не совершил ничего предосудительного, ибо так устроен свет, где гадить на нижнего и обворовывать ближнего не западло. Пахану положены ништяки: лучшее место в бараке, койка с занавеской для пользования петушков, жирная пайка с бациллой и косяк с отборной чуйкой. Об чём базар?

Третий отряд самый легкий на подъём. Его личному составу довольно услышать «Сарынь, на кичку!», и он уже готов к махачу, потому что, знамо дело, атамана нашего бьют.

Если свести все эти группы в одно подразделение, то получится гвардейский полк охраны чести и достоинства президента России численностью в полстраны. И он состоит не только из рядовых пехотинцев. Там свои генералы от миллиардерии и свои сми-шные политруки с заводными соловьями наизготовку. Они любому пасть заткнут, порвут, свинцом зальют – нужное подчеркнуть.

И никаких гвоздей.

Этого не учли продюсеры, сценаристы и режиссёры шоу Навального, что выдаёт их заморское происхождение. То есть такая бомба может снести главу какого-нибудь западного государства, но в России она произведёт чиркающий шум, серную вонь и тусклый огонь – как отсыревшая спичка на ветру. Что и происходит. Возможно, я ошибаюсь, но не стоит обольщаться картинами прокатившихся по стране митингов и маршей, численность которых не даёт картины страны, поднявшейся с колен.

3

После навальной атаки Путин оказался в плену шахматного цугцванга, когда любой ход положение лишь ухудшает. Оправдываться ему не с руки, поскольку не царское это дело. Да и у самых преданных поклонников возникнет предательская мыслишка – ага, значит, чует кошка, чьё мясо съела. И ему выгодно сделать вид, что, несмотря на песью брехню, караван идёт. Но брехня разнеслась по округе в десятки миллионов ушей и глаз, а это не кот мяукнул. Эта крупнокалиберная и дальнобойная инвектива по юридическим меркам есть поклёп, подрыв репутации, распространение заведомо ложных сведений, то есть дело подсудное и требующее немедленного – публичного — расследования. Но в этом случае динамитные доводы Навального, а именно: договоры, уставные документы, имена доноров и бенефициаров, номера счетов, схемы траншей, банковские транзакции и, главное, впечатляющие цифры денежных сумм и квадратных метров-километров, мелькавшие в фильме на общем плане, необходимо будет укрупнить, доказательно опровергнуть и вчинить смутьяну полновесный иск о клевете. А это и хлопотно, и рискованно, ибо какая-то часть навальных обвинений, может статься, получит подтверждение. Не всё же он выдумал. Может, совсем немного выдумал. И судебное разбирательство придётся засекретить, а это произведёт дурное впечатление – значит, есть что скрывать.

Внезапная гибель Навального — страшный сон Путина. И даже если она случится по естественным причинам – инфаркт, инсульт, бытовая травма – всё равно приведёт лишь к самым зловещим выводам, не говоря уж о реакции так называемого мирового сообщества. Даже Сталин, люто ненавидевший Троцкого, всё же не решился расстрелять его сразу после разжалования, а выслал сначала в Алма-Ату, потом выпнул из страны и только спустя 12 лет добил ледорубом Меркадера. Понимал, что имя проклятого конкурента защищено его легендарной известностью. Навальному, разумеется, до Троцкого, как до Луны пешком, но в сложившейся мизансцене он повсесветно и повсеградно оэкранен в облике рыцаря-тираноборца, и с этим уже ничего не поделаешь. Даже если он умрёт от насморка, Путин станет его палачом. У мифа свои законы.

4

И вот в чём, на мой взгляд, состоит уникальность шахматной партии, которая разворачивается на наших глазах.

Кажется, впервые за всю историю российской государственности её верховному правителю пришла столь выразительная чёрная метка. Ни Рюриковичи, ни Романовы, ни большевистские императоры таких предъяв не знали. Иоанн Грозный ловко отмахивался от широковещательных маляв сбежавшего Курбского, а больше никто и не смел перечить. Пётр I при жизни считался Антихристом, он обезлюдил несколько губерний, выстроив на подданных костях Санкт-Петербург, но почил в бозе на ложе царском. Екатерина II едва ли не потворствовала чудовищному мздоимству фаворитов своих, строителей потёмкинских деревень, но в памяти осталась Матушкой. Павла I просто забили табакеркою, потому что типа достал, а Николая II с чадами и домочадцами тупо расстреляли без суда и обвинения. Сталин был посмертно репрессирован, интернирован из Мавзолея с табличкой «культ личности», но в мифологической памяти остался обладателем стоптанных башмаков и ни разу не надёванного мундира Генералиссимуса.

А тут – на тебе. Дворец. Циклопический. Взятка размером с Млечный путь.

Однако все эти гиперболические чрезмерности, разумеется, крайне выразительные, выдают и потаённый замысел автора. Точнее, авторов, ибо согласиться с тем, что Навальный и его команда соорудили этот блокбастер без мощнейшего содействия – невозможно. Наивные попытки убедить зрителя в обратном вызывают сочувственную улыбку: какие-то парни дачного вида гребут на резиновой лодчонке, уверяя, что находятся на зверски охраняемой акватории, и обещают запустить вездесущий квадрокоптер, который с порнографическим азартом обнажит всё: от подземного стадиона, где можно спрятать эскадрилью бомбардировщиков, до унитазного ёршика ценой в полугодовой доход российского пенсионера. Вот как бывает, когда игровое кино приходит на помощь документальному.

Здесь следует заметить, что эта полнометражная геополитическая драма, где все мы участники, наблюдатели или жертвы, происходит в затейливо составленных шарах, напоминающих русскую матрёшку. Первая, самая крупная, вмещает в себя период от треснувшей Берлинской стены и по сей день. Вторая – агонию СССР и образование из его распадающейся плоти суверенных кукол, напоминающих интердевочек по вызову, способных лишь продавать себя или с себя. Их непрочный союз беспрестанно колеблется, куклы замышляют побеги, норовят пробраться в сытное чрево большой матрёшки. Но тут вспыхивает внутриутробный мятеж: Мюнхенский демарш Путина, историческое значение которого можно сравнить с Фултонской речью Черчилля. Действо осложняется боевыми схватками, раздаётся стон и скрежет зубовный, а из Путина делают Карабаса Барабаса с безжалостной нагайкою в имперской длани. В этой мизансцене мы и находимся, её и наблюдаем.

5

Есть такой мудрёный термин – амбивалентность, это когда любое явление состоит из нескольких противоположных, а порой и враждебных сущностей. Такое вот нагромождение истин, растаскиваемых по углам политического ринга. Падение коммунистических режимов казалось благотворным, но логика победившей цивилизации, и это уже очевидно, состоит не в желании развести на одной шестой части суши сады радостей земных, а в стремлении завершить хищную аннексию, превратив эту территорию в уродливые квазигосударства, в рынок сбыта, в источник сырья и рабочей силы. Правда Путина — в попытке этому противостоять. И обе стороны в этом турнире приличиями себя не ограничивают. У войны свои законы, там все средства годятся: бой в Крыму, всё в дыму, ничего не видно.

Правда Навального, пусть даже и засланного казачка, в том, что современная российская государственность действительно прогнила беззаконием и варварской коррупцией. Но он явно передёргивает карту, обвиняя в этом одного Путина, который вступил на престол, когда Россия уже корчилась, прошитая метастазами распада, которого он не допустил, но раковую опухоль тоже не обезвредил, не по силам оказалось. И когда началась инфернальная свистопляска с недоказанными жертвами мутного «новичка», осиными укусами бесконечных санкций и угрозами перерезать экспортные жилы, он засуетился, бестолково перекроил конституцию, устроил потешно-поспешные выборы, населил страну иноагентами пятой колонны и стал размахивать гиперзвуковыми пугачами, возбуждающими нервных генералов NATO. То есть использовал эффект осаждённой крепости с её неизбывным мобилизационным ресурсом.

А что он ещё мог предпринять?

6

Тут и прилетела дачка от Навального.

Дачка! Вот точное слово во всех его оттенках, криминальных и бытовых. Его нашла умная Екатерина Шульман, которая заметила на днях: помилуйте, какой там дворец? Дворец это Зимний, Версаль, Трианон, где главная фигура – король, вокруг которого нарезают кадрильные круги придворные карлы и карлицы. Путин же кто угодно – диктатор, вождь, деспот, монарх, но не Король-Солнце! Он фигура теневая, ему пристало в бункере таиться, в недоступной резиденции, которая, по сути, не дворец, а дача, просто очень большая и дорогущая.

И эту дачу, если припрёт, легко можно объявить государственной. Или подарить её в виде санатория для детей с ослабленным здоровьем. Полагаю, в расследовании Навального всё подлинное и достоверное — договоры, уставные документы имена доноров и бенефициаров, номера счетов, схемы траншей, банковские транзакции, дикие счета от мебельных, ювелирных и сантехнических салонов, но нет лишь одного: собственноручной подписи президента РФ, удостоверяющей, что он владелец этой гигантской собственности.

Как говорят менты всех стран и народов – нет тела, значит, нет и дела.

7

Так будет выстроена защита Путина, если, разумеется, в ней появится необходимость, что вряд ли.

Навальный не политик, он хорошо заточенное орудие большой политики. Он её стилет, кинжал, заточка. Его парфянская стрела, выпущенная из тюремной камеры, влетела в царские покои и попала в цель, но не поразила её, а, скорее, неглубоко поранила, не до крови, а до сукровицы, что не исключает нагноения и даже сепсиса.

Путин, нечаянно-негаданно назначенный когда-то на главную командирскую должность, тяготится ею, ибо по человеческой своей сути он тихушник, офицер спецчасти, штабной особист. А Навальный, безусловно, лихой рубака, комвзвода, комэск, даже комдив, а ему поручили быть политруком, и он тоже от этого страдает. И эти амбивалентности их если не роднят, то как-то сближают.

И я не исключаю, что, достигнув вожделенной цели, согнав конкурента с трона и усевшись на него, Навальный станет Путиным.

Ему больше некем стать.

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Фото: www.currenttime.tv/»Настоящее Время«

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