На Байконур доставлен южнокорейский спутник ДЗЗ CAS500-1

Байконыр. 24 января. КазТАГ – Вячеслав Егоров. На космодром Байконур доставлен южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1, передает КазТАГ.

«Сегодня днем на аэродроме Крайний совершил посадку российский самолет «Ан-124-100», который доставил на космодром первый южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1 и вспомогательное оборудование для его предстартовой подготовки. После выгрузки из самолета контейнеры с космическим аппаратом будут перевезены в монтажно-испытательный корпус площадки 31 космодрома, где иностранные специалисты будут готовить космический аппарат к запуску», сообщил источник на космодроме корреспонденту агентства.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и КА CAS500-1 с кластером попутной нагрузки из нескольких микроспутников производства США, Японии, Саудовской Аравии, Италии и России намечен на 20 марта 2021 года.

Контракты на запуск КА CAS500-1 и КА CAS500-2 были подписаны в 2017 году между компанией «Главкосмос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), дочерней компанией «Главкосмос Пусковые услуги» с Корейским институтом аэрокосмических исследований (КАРИ) на запуск спутника CAS500-1 и с компанией «Кориа аэроспейс индастриз, лимитед» (КАИ) на запуск спутника CAS500-2.

КА CAS500-1 и КА CAS500-2 являются спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и предназначены для получения изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (Усовершенствованная компактная система ДЗЗ высокого разрешения).

Масса КА CAS500 составляет 500 кг, аппарат будет запущен на орбиту высотой 500 км, откуда будет отправлять высокоточную видеозапись поверхности Земли, предназначенную, в том числе, для борьбы со стихийными бедствиями.