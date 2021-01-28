Новая экономическая политика так и не появилась 28.01.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 157 0 Экономист Айдархан Кусаинов о том, как предпринимаемые действия в экономике противоречат успеху Похожие материалы: «Рост проблемных активов может привести Казахстан к потере государственности». Затянувшееся детство: чего так и не понял Казахстан, обретя независимость». «Почему новая экономическая политика в Казахстане такая же, как и старая?» «Внешняя политика Казахстана от хана Абулхаира до Назарбаева». «Праздники объединяющие и разъединяющие». «Не смейте обижать учителей, или Почём нынче тарелка супа?». «Или вакцинация, или строгий карантин. Третьего не дано» Казахстанский экспорт в ноябре 2020 года подешевел, а импорт – подорожал «Токаев — Нам нужен успех!». «Возможно, потребуется введение жестких карантинных мер». «Мы стали хуже зверей». «Казахстан становится все более мусульманской страной. Чем это чревато?». «Эти выборы НИЧЕГО не решили» «Токаев: стратегия, которая не терпит суеты». «Нур-Султан взращивает выученную беспомощность». «Поучаствовать в добровольной вакцинации и получить 200 тысяч тенге». «Каждый второй казахстанец считает взятку способом удобно и быстро решить любой вопрос»