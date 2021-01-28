Новая экономическая политика так и не появилась

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Экономист Айдархан Кусаинов о том, как предпринимаемые действия в экономике противоречат успеху

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