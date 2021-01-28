«Большая тройка ЕАЭС»: чем дальше в лес, тем больше долг

Россия и Казахстан выходят из кризиса с большей долговой устойчивостью, чем Беларусь, утверждают эксперты АКРА

В 2021 году Россия и Казахстан останутся в группе стран с низким уровнем прямого госдолга, а Беларусь — с умеренным, однако наиболее уязвимым по валютной структуре, утверждают в своем отчете, посвященном посткризисному развитию трех стран, специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По их оценкам, на конец 2020 года прямой государственный долг всех уровней власти в России не превысит 18% ВВП, а в Казахстане составит 26,6% ВВП. «Это не столь существенно по сравнению с госдолгом как развивающихся экономик, так и развитых стран», — успокаивают аналитики.

В то же время долговая нагрузка Беларуси на конец 2020 года, составит около 44% ВВП, что превышает госдолг России и Казахстана, однако ниже, опять успокаивают нас эксперты, чем в среднем в развивающихся странах.

Почему Россия и Казахстан находятся в фарватере долговой устойчивости, а Беларусь – немного выбивается из колеи? Оказывается, у Москвы и Нур-Султана в 2020 году были низкие докризисные уровни госдолга наряду с его благоприятной структурой и низкими расходами на обслуживание. А Минск вступил в кризис с умеренным уровнем долга, в структуре которого преобладал нерыночный и валютный долг.

«На начало 2020 года госдолг Беларуси на 90% был валютным, что является максимальным показателем среди рассматриваемых стран и повышает уязвимость страны к валютной переоценке. Валютная переоценка, вызванная обесценением национальной валюты, послужила основным драйвером роста госдолга в 2020 году», — утверждают в АКРА.

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Чистый долг России и Казахстана минимален, а стоимость его обслуживания во всех анализируемых странах останется низкой в 2021 году, но по разным причинам.

У России и Казахстана чистый долг невелик. Как полагает АКРА, по итогам 2020 года чистый долг данных стран вырастет, но останется на очень низком по мировым меркам уровне, что будет облегчать управление стоимостью госзаимствований в будущем.

У России и Казахстана, если учесть невысокую долговую нагрузку, стоимость обслуживания долга является крайне низкой относительно ВВП и доходов бюджета. В Беларуси ситуация иная: более высокая долговая нагрузка приводит к более высоким расходам на обслуживание долга.

«В 2020 году у всех трех стран существуют риски реализации условных обязательств, однако меры, принятые центральными банками по отсрочке признания проблем финансового состояния заемщиков, и предоставление кредитных каникул не позволяют в настоящее время оценить эти риски в полной мере», — предупреждают аналитики.

При росте кредитования в анализируемых странах в 2020 году сопоставление ключевых индикаторов, отражающих состояние их банковского сектора, с докризисными показателями говорит о том, что качество активов и уровни достаточности капитала практически не изменились. Уже хорошо!

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И еще один положительный момент для национальных экономик «большой тройки ЕАЭС»: несмотря на кризис, стоимость заимствований для России, Казахстана и Беларуси в целом не изменилась.

Долговая устойчивость есть, и это дает нашим странам пространство для маневра в случае возникновения новых кризисных явлений.

Вот что показывает анализ: в 2020 году доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) России достигали исторических минимумов, доходности государственных облигаций Казахстана стабилизировались, однако по-прежнему остаются на уровнях, немного превышающих показатели 2019 года, а доходность валютных облигаций Беларуси почти вышла на докризисные значения.

Российский рублевый рынок послужил источником ликвидности для Казахстана и Беларуси: последняя разместила очередной выпуск государственных еврооблигаций в российских рублях (на 10,0 млрд. руб.), а Казахстан провел дебютное размещение рублевых еврооблигаций на 39,5 млрд. руб., основной целью которого, отмечают эксперты, было формирование бенчмарка для корпоративных заемщиков.

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Развитым странам еще больше повезло. Как ожидается, они выйдут из текущего кризиса с уровнем долга, почти двое превышающим показатели развивающихся стран. Однако стоимость обслуживания их долга находится на исторических минимумах (околонулевой уровень), что делает повышенный долг более доступным.

«Рост долга в 2020 году в странах СНГ имеет как схожие с развивающимися и развитыми странами причины, так и отличия, — отмечают в АКРА. — Сходство заключается в резком по сравнению с 2019 годом росте бюджетных дефицитов, который был связан с потерями фискальных доходов на фоне снижения экономической активности и реализации антикризисных фискальных мер, направленных на поддержание совокупного спроса. Отличием же в текущей ситуации стала переоценка долга в результате ослабления национальных валют. Факторы, обусловившие рост бюджетных дефицитов, по-разному повлияли на размеры дефицитов бюджетов рассматриваемых стран и на их долговую нагрузку соответственно».

Например, в России увеличение дефицита бюджета было вызвано ожидаемым по итогам 2020 года падением ВВП примерно на 4% в реальном выражении и дополнительными антикризисными расходами в размере 4,5% ВВП. В Казахстане же ожидаемое по итогам года падение ВВП на 1,9% сочетается с пакетом антикризисной помощи в 2,9% прогнозного ВВП на 2020 год. Что касается Беларуси, то снижение ее ВВП будет более умеренным в 2020 году (на 1,7%), а пакет антикризисной помощи составит порядка 1,1% ВВП.

В анализируемых экономиках глубина падения ВВП по итогам 2020-го была неодинаковой в годовом сопоставлении и в Беларуси оказалась менее существенной, чем в России и Казахстане. Это связано как с резким падением цен на нефть и сокращением объемов ее добычи в предыдущем году (что важно для экспортеров энергоресурсов – России и Казахстана), так и с неодинаковой жесткостью карантинных мер, введенных тремя странами на фоне пандемии. В Беларуси карантинные ограничительные меры были значительно слабее, чем в России и Казахстане, поэтому их влияние на белорусскую экономику было умеренно негативным.

Значительно большее влияние на экономику Беларуси оказало падение ВВП в России, являющейся основным торговым партнером страны. Свою лепту внесли также обострившиеся нефтяные споры с РФ и рост политической напряженности в Беларуси. Зависимость экономики страны от внешних факторов выражена в большей степени, чем у России и Казахстана, что подтверждается величиной внешнеторгового оборота относительно размеров экономики. В 2019 году внешнеторговый оборот Беларуси составил 134% ВВП по сравнению с 40% в России и 54% в Казахстане.

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По оценкам АКРА, в 2021 году восстановительный рост ВВП России и Казахстана окажется достаточным для постепенной стабилизации уровня прямого государственного долга (20–22% ВВП в России и 26–27% ВВП в Казахстане). Во всех трех странах Агентство ожидает снижение бюджетных дефицитов в 2021 году в связи с постепенным завершением, но не полным прекращением правительствами данных стран процесса реализации антикризисных мер.

После 2021 года сохранению данной тенденции в России будет способствовать ожидаемое возвращение к бюджетному правилу, ограничивающему размер расходов федерального бюджета, а в Казахстане – восстановление налоговых поступлений в бюджет в условиях экономического роста и повышение собираемости налогов.

В Беларуси, по оценкам АКРА, рост ВВП в 2021 году составит 0,5% при дефиците бюджета на уровне около 2–3% ВВП, в связи с чем госдолг в стране увеличится до 46% ВВП.

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