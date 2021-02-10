Война Миров. Цифровой проект

Как хозяева денег намерены сохранить и приумножить свою власть

Футурологи распоясались. Из-за того, как резко посыпался уклад привычной жизни после мер, принятых властями большинства государств в свете коронавируса, начались гадания о будущем. Ряд исследователей рассматривает происходящее в качестве заговора против человечества. По задумке заказчиков происходящего, они должны править с помощью новых технологий, а остальные люди им подчиняться.

Карл Маркс определял капитал как стоимость, приносящую прибавочную стоимость. Если более предметно, то это созданные человеком средства производства, используемые для эксплуатации наемной рабочей силы с целью создания прибавочной стоимости. Маркс разрабатывал свою теорию в тот исторический период, когда в мире господствовал промышленный капитал.

Сегодня на первых ролях находится финансовый капитал, и он уже привел мировую хозяйственную систему к банкротству. Очень хорошо это видно по ситуации с долларом и государственным долгом США. Поскольку современная мировая финансовая система доллароцентрична, Вашингтон в качестве эмитента глобальной валюты позволял себе печатать $450-650 млрд в качестве своеобразной премии за господствующее положение. Эти дополнительные доллары ничем не обеспечивались и представляли собой своеобразный финансовый налог на всех, кто находится в ареале «бакса».

Дональд Трамп в период пандемии за шесть месяцев заставил ФРС дополнительно напечатать сразу $4 трлн. Новый глава Белого дома Джо Байден обещает еще $1,9 трлн в ближайшие месяцы. При этом массовый вброс новых «баксов» не дает прежнего эффекта в виде оживления экономики и стимулирования потребления. Госдолг США тем временем окончательно превратился в невыплачиваемый и приобрел все характерные черты финансовой пирамиды.

Хозяева денег ищут новые механизмы сохранения своего господства и, по мнению ряда исследователей, в числе которых Андрей Фурсов, Ольга Четверикова, Валентин Катасонов, ставят на «Цифровой проект». В настоящее время «цифру» активно проводят в жизнь мировые IT-компании и банки.

При рабовладении отчуждается воля человека распоряжаться собственным телом (то есть природный вещественный фактор), при феодализме воля человека распоряжаться землей (тоже природный вещественный фактор). При капитализме, где капиталист владеет капиталом, ему нет нужды отнимать волю – рабочий сам приходит к нему и просится в эксплуатацию (продает способность к труду). В той версии «капитализма» и социума, которую рисует Клаус Шваб в своей книге «Ковид-19: великая перезагрузка», объектом присвоения является человек в целом, как социально-духовное существо, а также сети, связывающие людей. Сети одновременно являются средством присвоения и контроля.

В строящемся с помощью цифровых технологий обществе контролируются потребности человека, его поведение, доступ к ресурсам. Поднебесная через систему «социального кредита» уже проводит в жизнь китайское прочтение такого подхода. Но если китайский человеческий капитал оказался готов к подобным мерам, то в США еще многих предстоит ломать через колено. В старой (отмирающей) системе капитализма белые американцы являлись одними из бенефициаров мирового порядка. Теперь по ним глобальными силами наносится целенаправленный удар, чтобы лишить способности к сопротивлению.

«Стейкхолдеровский капитализм» г-на Шваба по форме несет в себе определенные социалистические элементы. Например, подавляющая масса людей будет передвигаться не в личных автомобилях, а с помощью каршеринга, жить не в частных домах и квартирах, а в арендном жилье. Однако правящая верхушка планирует существовать совершенно в иных условиях и с кардинально отличающимися возможностями.

На смену капитала идут личные данные, которые уже стали товаром. То есть их можно продать и вообще они все больше превращаются в коммерческий актив. В условиях все более глубокого и полного проникновения цифровых технологий в повседневную жизнь людей, оставляемый ими «цифровой след» становится предельно подробным и исчерпывающим. А уже на такой базе можно строить систему социального рейтинга как в Китае.

В среде глобалистов присутствуют два взгляда на суверенные государства. Первый подход подразумевает их существование в качестве второстепенной обслуги для транснациональных корпораций, а второй вариант предлагает их упразднение в пользу ТНК. Сама цифровизация подрывает многие базовые вещи государственного устройства. К примеру, в одной России внедрение специальных электронных сервисов может привести к увольнению миллиона чиновников в ближайшие годы, поскольку они превращаются в лишнее промежуточное звено между платформой госуслуг и непосредственными пользователями.

Неизбежно возникает вопрос, почему в той же России государственное руководство идет на такие глубокие шаги в сфере цифровизации? Так, еще до назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, западные эксперты отмечали, что российская налоговая система по степени цифровой развитости и совершенства превосходит любую из европейских.

Все указывает на то, что Кремль пытается использовать «цифровой проект» для закрепления и усиления собственных властных позиций. Когда собирается толпа на митинг протеста, то, как показали последние акции в поддержку Алексея Навального, ВСЕ участники мероприятий оказываются точно идентифицированными по базам МВД и налоговой службы. И это все в условиях, когда формирование единого реестра базы данных о гражданах России не закончено. Владимир Путин подписал соответствующий указ 8 июня 2020 года.

Желание государства все знать о своих гражданах объяснимо и понятно, но та же Ольга Четверикова напоминает: программное обеспечение используемых сервисов не российское. Поэтому гигантская всеобъемлющая база данных запросто может оказаться в распоряжении стран Запада, их IT-гигантов и спецслужб. Специалист обращает внимание на то, что никакие серьезные западные структуры «цифровизации» России не сопротивляются, поскольку уверены: все это окажется в их руках. Суверенное цифровое государство невозможно построить на иностранных технологиях.

Клаус Шваб стоит на позиции тотальной глобализации, где вся власть должна перейти в руки ТНК. Почему-то основатель Всемирного экономического форума в Давосе называет ТНК «социально ответственными», хотя реальные факты из повседневной практики ни о чем таком не свидетельствуют. Леса в Амазонке вырубают прежде всего ТНК, они же производят львиную долю загрязнения окружающей среды.

Цифровое будущее с продолжающимся ростом производительности труда остро ставит вопрос «лишних людей». Массовая безработица подразумевает новые аргументы в пользу безусловного базового дохода, но это не станет обществом всеобщего благоденствия. Эксперты прогнозируют рост занятости среди курьеров и служб доставки (побочный эффект онлайн-торговли), плюс бурное развитие общественных работ.

Цифровизация нового типа, где отчуждается весь человек, ключевой фокус переводит на систему образования. Новому миру нужны новые люди с «цифровым слабоумием», для чего повсеместно продвигаются не только примитивизация и выхолащиванием учебных программ, но и дистанционная форма обучения. В России Всемирный банк дано требует ликвидировать педагогические вузы, поскольку в них сохраняется объем важных знаний о ребенке, его психологии и развитии, из-за чего замедляется деградация подрастающего поколения. В новых реалиях министр образования вообще превратился в чрезвычайно важную фигуру, поскольку занимается формированием культурного кода нации. Асхат Аймагамбетов уже сделал этот код корявым, а дальше будет еще хуже.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.