Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды ожидается в среду на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами в северной половине пройдет снег, а в южной половине страны пройдут осадки, в горных районах сильные (дождь, снег). Местами по территории РК ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура днем -21-23, ночью -27-29.

В Алматы олачно, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура днем +2+4, ночью -2-4.

В Шымкенте переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +7+9, ночью 0.

В Восточно-Казахстанской области снег, метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -8-13, ночью -13-18.

В Актюбинской области днем снег, ночью без осадков, местами низовая метель. Днем -6-11, ночью -23-28.

В Атырауской области снег с дождем, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -6-11.

В Жамбылской области снег с дождем, туман гололед, утром и ночью ветер 15-20 метров в секунду с низовой метелью. Днем -2+3, ночью -2-7.

В Северо-Казахстанской области днем без осадков, ночью небольшой снег, ветер 15-20 метров в секунду с низовой метелью. Днем -20-25, ночью -24-29.

В Туркестанской области днем снег, туман, гололед. Днем +7+12, ночью -2+3.

В Кызылординской области днем снег и дождь, ночью без осадков, туман. Днем -3+2, ночью -10-15.

В Западно-Казахстанской области снег, гололед, туман, ветер 15-20 метров в секунду с низовой метелью. Днем -4-9, ночью -15-20.

В Костанайской области днем без осадков, ночью небольшой снег, ветер 15-20 метров в секунду с метелью, туман. Днем -17-22, ночью -25-30.

В Карагандинской области небольшой снег, ветер 15-20 метров в секунду с метелью, туман. Днем -18-23 (на юге –10-15), ночью -22-27 (на юге -13-18).

В Алматинской области снег, туман, местами туман. Днем и ночью 0-5.

В Мангистауской области снег с дождем, туман, гололед. Днем +5+10, ночью -2+3.

В Павлодарской области небольшой снег, ветер 15-20 метров в секунду с метелью. Днем и ночью -20-25.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока ожидается усиление ледовых явлений, возможны подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.