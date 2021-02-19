Взлеты и падения ВВП, тенге и инфляции

Что удержало экономику и тенге на плаву в прошлом году? Какие прогнозы на ближайшее будущее?

Экономисты Halyk Finance в своем «Микрофинансовом отчете за 4 квартал 2020 года» ответили на эти вопросы.

Какие отрасли пострадали больше всего?

В 4 квартале 2020 года ситуация в экономике стала меняться в лучшую сторону.

Эксперты отметили несколько факторов, способствовавших этому: повышение мировых цен на нефть, ослабление карантинных мер, двузначный рост (15%) номинальных зарплат и адаптация бизнеса к ограничениям.

«В результате, в 4-ом квартале ВВП сократился всего на 2,1% г/г в сравнении с падением на 4,4% г/г в третьем квартале, а сокращение экономики в целом по итогам года составило 2,6%», — отметили аналитики.

Лишь четыре отрасли показали рост, благодаря которым падение ВВП оказалось не столь глубоким. Выше докризисных уровней были показатели в строительстве (+11,2% г/г), сфере телекоммуникаций (+8,6% г/г), торговле продуктами питания (+7% г/г) и сельском хозяйстве (+5,6% г/г).

Наиболее существенный спад был зафиксирован в транспортной отрасли (-17,2% г/г) за счет значительного сокращения объема пассажирских перевозок.

Эксперты подметили как минимум два антирекорда: «Объём инвестиций в добывающей отрасли сократился на 26%, в результате чего общий объем инвестиций в экономике снизился впервые за почти 10 лет. Добыча нефти в прошлом году уменьшилась на 5% – до четырехлетнего минимума, в результате чего промышленное производство снизилось на 0,7% после трех лет непрерывного подъема».

Какие факторы подстегнули инфляцию?

Аналитики пользуются государственной статистикой и ссылаются на нее, когда утверждают, что в 2020 году, на фоне экономического спада госбюджет не досчитался доходов, без учета трансферта Национального фонда, на сумму 2,4 трлн. тенге (~3.5% от ВВП). «В свою очередь, поддержка экономики привела к росту затрат госбюджета примерно на 25%, как следствие дефицит госбюджета резко вырос до 3,5% от ВВП и повлек за собой рост госдолга до 29% от ВВП», — подчеркнули в Halyk Finance.

Итог получился отрицательным: масштабные меры по поддержке экономики стимулировали рост цен — отмечен всплеск инфляции до уровня 7,5% г/г.

«Прошлый год был насыщен поводами для роста инфляционного давления – ослабление национальной валюты, увеличенные госрасходы (24% от ВВП против 20% от ВВП в 2019 году), повышение регулируемых тарифов (+3,5% против -2,7% в 2019-м) и ажиотаж на рынке продовольствия. В совокупности эти факторы перевесили влияние подавленного спроса населения», — поясняют взаимосвязи эксперты.

К концу года инфляционное давление резко возросло, а темп роста цен в 4 квартале был самым высоким за год и достиг 2,6%, опередив довольно высокий показатель 1 квартала (2,3%). Годовая инфляция заметно превысила показатели последних лет.

Тенге: что это было?

Эксперты инвестиционного банка уверены, что валютный курс находится в поисках нового равновесия.

«В кризисных условиях 2020 года беспрецедентные меры властей помогли удержать курс национальной валюты от еще большего падения. За год национальная валюта ослабла на 10,4% до 420,71 тенге за доллар, продемонстрировав укрепление в 4 квартале 2020 года на 2%», — отмечают в Halyk Finance.

Аналитики поясняют, что поддержку курсу национальной валюты оказали три фактора: рост котировок нефти на 26,5% до $51,8 за баррель, приток иностранного капитала в ГЦБ РК на сумму 209 млрд. тенге и валютообменные операции Национального банка для Нацфонда.

Наметившиеся в конце года факторы будут позитивно влиять на курс национальной валюты и в текущем году, полагают эксперты, однако умеренная внешнеторговая динамика и более слабый курс российского рубля будут оказывать сдерживающий эффект.

Что ожидать в 2021 году?

Перспективы на 2021 год, по мнению авторов отчета, выглядят умеренно-оптимистичными благодаря улучшению внешних условий, однако темпы восстановления мировой экономики будут в первую очередь зависеть от эффективности вакцинирования от COVID-19.

«Улучшению внешних условий также будут способствовать беспрецедентные фискальные стимулы и сверхмягкие монетарные условия в развитых странах: в условиях сохранения низких ставок ФРС США и ЕЦБ мы ожидаем увеличения спроса на инвестиции в сырьевые товары и финансовые инструменты emerging markets. Благодаря этому цены на нефть закрепятся на уровнях выше $50 за баррель, что будет способствовать стабильности курса тенге», — отмечают эксперты.

Более того, ожидается стабилизация стоимости нефти на текущем уровне. Отчасти это обусловлено тем, что до 2 квартала 2021 года участники сделки ОПЕК+ будут придерживаться своих обязательств по сокращению добычи нефти, а заявление саудитов о добровольном сокращении добычи на 1 млн. баррелей в сутки будет поддерживать котировки нефти на относительно высоком уровне.

В 2021 году на формирование курса по паре USD/KZT будут оказывать те же самые факторы, что и раньше, что окажет поддержку курсу тенге в рамках внешнеторговой деятельности. «Ожидаемый приток иностранного капитала по финансовому счету в размере не менее $4,5 млрд. по счету прямых инвестиций и порядка $3,8 млрд. по счету портфельных инвестиций (иностранные кредиты и облигационные внешние заимствования) будет оказывать существенную поддержку курсу тенге. На внутреннем рынке поддержку тенге будут оказывать валютообменные операции НБК для НФ в рамках гарантированного и целевого трансфертов, что обеспечит объем предложения иностранной валюты в размере порядка $7,2 млрд. на внутреннем валютном рынке», — уверены эксперты.

Дополнительную поддержку национальная валюта получит откуда не ждали – от увеличения спроса нерезидентов на государственные тенговые долговые инструменты.

По мнению специалистов Halyk Finance, в 2021 году курс национальной валюты будет формироваться в коридоре значений 420-435 тенге за доллар США, а курс по паре RUB/KZT будет находиться в диапазоне 5.6-5.7 тенге за рубль.

Что касается инфляции, то прогноз благоприятный: «Снижение реальных доходов населения повлияет на потребительскую активность, что в условиях стабильного курса национальной валюты повлечет замедление инфляции до 6,5% по итогам года».

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