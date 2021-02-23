Самый хитрый из могикан

Лукашенко в очередной раз обыграл и своих белорусов, и Путина, и Запад

Вчера в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Мои коллеги подсчитали – это был 106-й визит Лукашенко в Российскую Федерацию за годы пребывания у власти. Скорее всего, по данному показателю белорусский лидер уже опередил Нурсултана Назарбаева. О чём говорили Путин и Лукашенко? Официальные комментарии носят общий характер: президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и т.п. При этом большинство экспертов считают, что, скорее всего, речь шла о новых российских кредитах и о помощи в модернизации белорусских вооруженных сил. Тем более, что Лукашенко встретился в Сочи ещё и с Дмитрием Медведевым, который теперь заместитель секретаря Совета безопасности РФ.

В общем, после массовых протестов, которые несколько месяцев сотрясали Белоруссию, когда земля под Лукашенко качалась и горела, и многим казалось, что батькина звезда наконец уходит за горизонт, а саму Белоруссию ждут эпохальные перемены, она вот-вот станет прозападной, как Литва, или полностью «уйдёт под Россию» – после всех этих гроз и треволнений Александр Григорьевич снова на коне. Он опять полновластный авторитарный руководитель суверенной страны. А Светлана Тихановская, лидер белорусских «протестантов», на днях сделала такое заявление: «Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против митингующих – у него есть оружие, сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли».

За неделю до визита Лукашенко в Россию в Минске состоялось давно обещанное Всебелорусское народное собрание. Кто-то ждал, что там, наконец, будет объявлена конституционная реформа и обозначены сроки ухода Вечного Батьки с поста президента. Разумеется, не дождались. В выступлении белорусского лидера как всегда было много пафоса, напоминаний о том, что внешние силы не оставляют попыток «сломать» суверенную Беларусь. «Мы неугодны, мы не должны были появиться на международной сцене. И нас будут постоянно атаковать. И мы должны выдержать», – сообщил Александр Григорьевич. Это нелегко, но у белорусов есть надёжный союзник: «Россия будет стоять вместе с нами под Брестской крепостью, под Минском, под Могилевом и под Смоленском». А через несколько минут Лукашенко добавил: «Белоруссия не отказывается от многовекторной политики». То есть под Смоленском он предлагает стоять втроём? Вместе с НАТО?

Про свою отставку президент сказал так: «Я уйду, когда в стране будут мир, порядок, никаких протестных действий». Значит, если в Белоруссии время от времени будут проходить хоть какие-то митинги, пусть даже по поводу экологии, где-нибудь в райцентре – Лукашенко не уйдёт никогда?

«Нет, всё-таки он цыган» – написал по этому поводу в фейсбуке один из комментаторов. Имея в виду и неясное происхождение белорусского президента по папе, и то восхитительное нахальство, с каким он жонглирует обещаниями. «Лукашенко рассчитывает, что протесты завершатся, что ему удастся их переломить, самых буйных перепороть, наиболее опасных посадить, деньги у России получить под угрозой того, что он будет сотрудничать с Западом, и получить деньги у Запада под угрозой того, что он пойдет на интеграцию с Россией, а сам он останется в шоколаде, как всегда», – считает российский эксперт Богдан Безпалько.

Когда-то Бисмарк сказал: «Большие государства всегда ведут себя как бандиты, а маленькие государства ведут себя как проститутки». Очень грубо, конечно. Правда, это было сказано про девятнадцатый век с его железом и кровью. А в двадцать первом веке многое уже по-другому. Маленькие страны начинают вести себя как большие – важно и гордо. По крайней мере, на территории бывшего Советского Союза примерно так и происходило до последнего времени. Сначала важно и гордо по отношению к 150-миллионной России повели себя прибалтийские республики с населением от миллиона до трёх миллионов человек. За ними так повела себя Грузия с населением в четыре с половиной миллиона и Армения с населением в три миллиона. Правда, время от времени такая политика даёт сбой. Если доходит до горячего, как с Грузией в 2008 году, то за считанные дни или даже за часы всё проясняется и становится на свои места. Недавно вот и гордая независимая Армения во главе со своим антироссийским лидером была в считанные недели позорно и унизительно разгромлена Азербайджаном. Ильхам Алиев грамотно выбрал момент. При «старом» армянском вожде Саргсяне он ни за что бы не начал войну. Старый армянский вождь был друг Путина и проводил более или менее взвешенную политику. А потом его свергли, и новый лидер крошечной Армении принялся регулярно плевать в Россию с расстояния полутора метров. И доплевался.

Вообще, сама эта удивительная практика, что сложилась при Горбачеве и продолжилась при Ельцине, когда в бывших республиках сначала с опаской, а потом всё более уверенно и нагло хамили бывшей метрополии, продолжилась при Путине. Теперь, возможно, она заканчивается. По причинам как глобального характера – в Америке у власти демократы, они будут активничать во внешней политике и отрывать от России последние дружественные ей государства – так и по локальным обстоятельствам: Путину нужен рейтинг, нужны враги, чтобы сплотить сторонников и напугать противников.

Белоруссия и её бессменный президент, последний из постсоветских могикан, пришедших к власти в первой половине 90-х (не считая Рахмонова) все эти годы занимают уникальное положение. Не до конца понятное даже глубоким экспертам. Лукашенко, никогда не доводя дело до полного разрыва отношений, то ссорится с Кремлём, то снова мирится. При этом регулярно получает помощь из Москвы. Однако вопрос о том, сколько и чего Россия даёт Белоруссии и что имеет взамен, окутан мифами и легендами. Оценки диаметрально расходятся. Добросовестного дебета-кредита не существует. Цифры пляшут канкан. Тем более, что в этой полемике оппоненты легко выходят за пределы скучной арифметики в открытый космос геополитики. Например, белорусская сторона делает это следующим образом: если углеводороды – российский стратегический ресурс, доставшийся вам от Бога, то ресурс Белоруссии – её положение на карте. Два эти ресурса не хуже и не лучше один другого. Качать из-под земли сырую нефть, продавать за границу и гордиться доходами не менее достойное занятие, чем торговать перспективой неразмещения танков НАТО под Смоленском.

По форме эта аргументация несколько менее откровенна, но дело не форме. Российские же полемисты, и самодеятельные, и профессиональные сердито заявляют, что Лукашенко просто-напросто не выполняет своих обещаний и обязательств перед Россией. Чуть что, включает демагогию и пафос. Наверное, обе стороны лукавят. Но вопрос о том, сколько в многолетней и многомиллиардной помощи режиму Лукашенко со стороны России объективных геополитических обстоятельств, а сколько батькиного искусства вести переговоры, сколько доверчивости или коррумпированности российской стороны, остаётся открытым.

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