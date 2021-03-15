Имангали Тасмагамбетов войдет в совет директоров ПАО «КАМАЗ»

Нур-Султан. 15 марта. КазТАГ – Имангали Тасмагамбетов войдет в совет директоров публичного акционерного общества «КАМАЗ», сообщает пресс-служба компании.

«Завершено заочное голосование Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по выдвижению кандидатов в совет директоров компании. Также определена дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, советом директоров ПАО «КАМАЗ» приняты предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» и включении кандидатов для избрания в совет директоров и Ревизионную комиссию компании.

«Также впервые для избрания советом директоров предложены две кандидатуры: Кирилла Пузырькова, председателя Объединенной первичной профсоюзной организации работников ПАО «КАМАЗ», и Имангали Тасмагамбетова. Кирилл Пузырьков является преемником члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Александра Васильева, который скоропостижно скончался 6 октября 2020 года. Имангали Тасмагамбетов занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации до декабря 2019 года», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что годовое общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» запланировано на 4 июня 2021 года.

Тасмагамбетов работал помощником первого президента Казахстана, заместителем премьер-министра РК, заместителем премьер-министра — министром образования и культуры, замруководителя администрации президента — заведующим организационно-контрольным отделом администрации президента, в разное время был акимом Алматы, Нур-Султана и Атырауской области, а также занимал должность министра обороны, заместителем премьер-министра Казахстана.

До декабря 2019 года он работал чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России.