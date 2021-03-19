Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ — Лишь на юго-востоке и севере Казахстана в пятницу ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Циклон с районов Черного моря будет оказывать влияние практически на все регионы республики, с ним ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и снега, порывистый ветер, гроза, на северо-западе – низовая метель. Лишь на юго-востоке и севере РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура днем +1+3, ночью -9-11.

В Алматы малооблачно. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +12+14, ночью около -1-3.

В Шымкенте переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный, южный 8-13, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью +1+3.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -12-17.

В Актюбинской области мокрый снег, низовая метель, гололед, ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем 0+5, ночью -3+2.

В Атырауской области дождь с грозой, ночью без осадков, усиление ветера 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -3+2.

В Жамбылской области днем небольшшой дождь, ночью без осадков, туман. Днем +15+20 (+5+10), ночью -4+1 (-8-13).

В Северо-Казахстанской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -0+5, ночью -8-13.

В Туркестанской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +20+25, ночью 0+5.

В Кызылординской области дождь с грозой, туман, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +15+20, ночью -3+2.

В Западно-Казахстанской области дождь со снегом, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -1+4, ночью 0-5.

В Костанайской области днем дождь, ночью без осадков. Днем -1+4, ночью -2-7.

В Карагандинской области днем дождь, ночью без осадков, гололед, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем 0+5 (на юге +8), ночью -10-15 (на юге -5).

В Алматинской области без осадков, туман, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +11+16, ночью -1-6.

В Мангистауской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Павлодарской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2+5, ночью -10-15.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности, на отдельных реках ослабления ледовых явлений», — предупредили синоптики.