Инвестгейт: как это было в Казахстане. Часть 2

Кому мы продались и стоило ли это того?

(Начало см. здесь и здесь)

На актуальные («Когда пришел в Казахстан первый инвестор?») и даже неудобные вопросы (вроде «Могли ли мы сами развивать нефтяную отрасль?» — «Почему в Казахстан мы пустили первыми нефтяные компании?»), мы ответили.

Но все-таки нужно пристальнее изучить, какие страны и в какие сферы Казахстана стали вкладываться активнее всего в первое десятилетие, когда у нас, совершенно не слабой державы, по большому счету, выбора не было: любой интерес к нашей стране воспринимался как благо. Прежде всего потому, что нам нужно было выживать. Ну и, естественно, нащупывать новые векторы развития.

Бешеные скачки

Первые две пятилетки, начинаем отсчет с 1993 года, когда, собственно, и начала формироваться отечественная статистика в отношении иностранных инвестиций, не были стабильными. Статистические данные в отношении иностранных инвестиций скачут, как бешеная лошадка.

Например, валовый приток прямых инвестиций в 1994 году был минимальный, — всего $660 млн., упав сразу в два раза по сравнению с предыдущим годом. Абсолютный пик инвестиций, согласно информации Национального банка РК, пришелся на 2001-й год, когда составил $4,557 млрд.

Дальше мы получали, конечно, больше. Но в 2002 году мы еще об этом не думаем и даже не предполагаем…

Что касается стран, которые изначально поверили в осколок советской империи, — то здесь безусловный лидер, конечно, Америка, — США.

В 1993 году они влили ударную дозу адреналина в нашу экономику – без малого $967 млн.. Турция вложила $55 млн., «другие страны», в совокупности, всего $244 млн..

В 1994 году страны-инвесторы присматривались и решали для себя, стоит ли вообще вкладывать капитал в бывшую советскую республику. Многое было непонятно. А в 1995 году началось настоящее восхождение на самую главную вершину в Центральной Азии – Казахстан. В то время, как наши соседи проседали, Казахстан восставал, словно Феникс из пепла.

К концу второй пятилетки объем иностранных инвестиций в нашу развивающуюся страну превысил $4,5 млрд. По тем временам это казалось фантастикой. И так было на самом деле.

Другой вопрос, каким было качество этих вложений? В основном инвестиции направлялись в добычу сырой нефти и природного газа. Для транснациональных компаний, специализирующихся в этой области, это был счастливый билет: обладая технологиями и налаженными бизнес-процессами, для них не составляло абсолютно никакого труда войти со своими наработками на новый рынок (только прорубить брешь в бюрократических, и, возможно, коррумпированных препонах!). Но и для нас это было счастье, поскольку мы сидели на сундуках с деньгами, и совершенно не представляли, какие секретные замки встроены в них!

Нефть. И точка

Теперь, спустя столько времени, мы, может, и сожалеем о каких-то моментах (где-то «прошли» не очень выгодные условия для РК, где-то можно было торговаться, где-то были законодательные пробелы, что неблагоприятно, в конечном счете, отразилось на контрактах и пр.), но в целом понимаем смысл.

Например, о том, что вход для инвесторов был слишком прост, и поэтому пришли те, кто сосредоточился именно на «быстрых способах обогащения», а не на идее диверсификации чужой экономики (Знаете ли, бизнесом во всем мире движут именно прямые финансовые выгоды, а не идеи о финансовом благополучии конкретных стран).

Парадокс мировой экономики заключается именно в том, что чаще и быстрее других растут сырьевые экономики. Здесь можно быстрее окупать инвестиции и получать свои дивиденды. Наш Казахстан, увы, не исключение.

Тренд на более развитый передел, увы, еще не является фактом. И как бы настойчиво нам ни твердили о том, что мы уже вступили в эру «зеленой экономики», — это, по сути, лишь громкие слова, и не более того. Пока все зиждется на нефти. И точка.

«Колхоз» ждет своего часа

Это сейчас (за последние два-три года) картина мира преобразилась до неузнаваемости. Наконец, в нашу страну начали инвестировать компании, специализирующиеся на сельском хозяйстве…

Это вообще большое, исторически несправедливое недоразумение, что в Казахстан за 30 лет независимости не пришли иностранные инвесторы в аграрный сектор, и не стали вспахивать наши целинные земли!!! Видимо, политика была неправильная.

Свободная земля, неограниченные водные ресурсы (пожалуй, нигде в мире нет столько воды!), административная и политическая свобода!!! Большинство развитых стран даже не отдают себе отчет в том, насколько богатой и плодоносной является наша казахстанская земля!

Только в последние годы инвесторы перефокусировали свое внимание с нефти и газа на сельскохозяйственное многообразие и потенциал. Да и то, честно говоря, сельское хозяйство по-прежнему остается недофинансированной отраслью не только со стороны иностранных инвесторов, но и вообще – правительство на бумаге развитие сельского хозяйства ставит в приоритет, а на деле, увы, задвигает его куда подальше, словно не знает, как вообще к нему подступиться.

Между тем, именно сельское хозяйство, а не IT и не более популярные ныне другие технологии, способны вывести страну на новый уровень развития.

Чудеса, конечно, иногда случаются, и страны могут вдруг и невзначай «выстреливать», но только не в данном случае. Казахстан – брутальная страна, у нее свой особый путь. И отнюдь не легкий.

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