Аким разговорного жанра

Зачем топ-чиновники занимаются ИБД на ПХВ?

В среду вечером, на совещании по проблемам развития Алматы, прошедшем в режиме видеоконференции, глава Казахстана, едва заслушав бодро-оптимистичный доклад акима Алматы, выдал, пожалуй, самую страшную государственную тайну: все прошлые годы страна жила иллюзией поступательного развития, по сути, имитируя бурную деятельность. «Сейчас мы говорим об агломерации. Когда-то, 15 лет назад, мы говорили о кластерах, затем мы говорили о прорывных проектах, о корпоративных лидерах и так далее. Давайте сейчас договоримся на месте, вот мы говорим об агломерациях и до конца полностью решим данную проблему. Иначе мы будем постоянно разрабатывать те или иные планы, концепции с красивыми названиями, а воз и ныне там» — сказал Токаев.

(Фото: akorda.kz)

Так президент, возможно, сам того не желая, поставил точный диагноз государству, двухлетие руководства которым он отмечает сегодня, 19 марта. И, надо признать, к мэру южной столицы Бахытжану Сагинтаеву этот вердикт относится не в последнюю очередь. Хотя начал хозяин Акорды с позитива, отметив, что «по итогам 2020 года динамику социально-экономического развития в Алматы можно считать неплохой». Но из его дальнейших слов становилось все очевиднее: южная столица, оставаясь главным источником поступлений в республиканскую казну, превращается в город, все меньше пригодный для проживания. А нынешний его рулевой не выполнил, по сути, ни одного своего обещания ни алматинцам, ни президенту.

А как же красиво начинал Бахытжан Абдирович! Еще в позапрошлом году он презентовал городу и миру претенциозную стратегию (не иначе – мы на тактическую возню не размениваемся!) развития Алматы до 2050 года. В этом красочно оформленном документе новый градоначальник обещал превратить крупнейший мегаполис страны в город-сад без окраин и к тому же с нулевой преступностью.

А в октябре 2019-го согласно кивал прибывшему в свой родной город с первым президентским визитом Касым-Жомарту Токаеву, когда тот настоятельно просил «запретить плотную застройку в центральных частях Алматы». Именно так, а не только в компактном «историческом центре», как утверждают ныне в акимате!

Сегодня в «центральных частях» города буквально плюнуть некуда от стройплощадок. Причем, застраивают каждый пятачок во дворах и скверах, задраивая последние естественные «форточки» многоэтажными башнями. Алматы, одним из главных среди семи стратегических приоритетов которого было названо тотальное озеленение, создание парково-пешеходных зон, сейчас, по словам Токаева, «нужны не новостройки в центре города, …а ухоженные парки, скверы, зеленые улицы. Горожанам сейчас негде гулять, кроме Терренкура и парка Первого Президента».

По существу, о том же самом он говорил акиму и в свой первый приезд. Но в минувшую среду даже не попенял Бахытжану Сагинтаеву за фактический саботаж своего указания. Зато долго и подробно рассказывал о положительном опыте Делового совета при мэрии, призвав «масштабировать его на всю страну».

Что ж, надо отдать должное Бахытжану Абдировичу: он большой мастер красиво излагать. Еще в первый год своего акимства на международном форуме в Алматы г-н Сагинтаев так сформулировал «великую алматинскую мечту»: «Для того чтобы Казахстан смог догнать ведущие страны мира и войти в 30 самых развитых государств, Алматы должен достичь уровня развития крупнейших мегаполисов мира. Для этого необходимо иметь чёткое понимание по своему развитию… Сегодня 600 крупных городов формируют 60% экономики мира, и Алматы уже в их числе».

Не сомневайтесь, аким знал, о чем говорил. Он как никто умеет имитировать бурную деятельность на правах хозяйственного ведения – так сказать, заниматься ИБД на ПХВ. Это президент, родившийся и выросший в Алматы, может сколько угодно мечтать о возвращении своему городу былой славы самого зеленого в СССР, сетовать на вал легочных и сердечно-сосудистых заболеваний, захлестнувший его земляков, требовать прекратить чехарду в горздраве самого большого мегаполиса страны. А у него, акима, иная задача. Да-да, та самая, которую вы, господин президент, – случайно или намеренно? – озвучили: «постоянно разрабатывать те или иные планы, концепции с красивыми названиями», но забыли добавить: исправно получая под них государственное и частное финансирование. Чувствуете разницу, Касым-Жомарт Кемелевич?

Таких «имитаторов» в возглавляемой вами стране пруд пруди. Не так давно в Минэнерго огласили план развития «большой нефтехимии». Министр Нурлан Ногаев пообещал к 2025 году построить сразу пять нефтехимических заводов. Якобы уже к 2030 году заводик по производству полипропилена принесет казне аж $3 млрд. дохода (к слову, именно столько было потрачено в свое время на проведение ЭКСПО, от которой страна так и не получила конкретной отдачи). На что мажилисмен Ахметбеков из бывших коммунистов заявил: «Сейчас, когда в рамках выполнения своих обязательств по Парижскому соглашению многие страны с целью противодействия изменению климата в своем развитии взяли курс на максимальное снижение потребления ископаемого топлива, в том числе нефти, этот вопрос стал особенно острым, поскольку именно экспорт нефти — основной источник доходов государства, а ее добыча обеспечивает занятость населения. Очевидно, что экспорт продукции нефтегазохимической промышленности как минимум должен возместить потери государства от экспорта нефти, а ее производство — компенсировать возможные потери рабочих мест на нефтедобыче. Между тем вопрос создания нефтехимических комплексов и газопереработки высоких переделов в нашей стране, мягко говоря, идет не слишком удовлетворительно. Поэтому такие прогнозы, как рост поступлений от экспорта нефтегазохимической продукции в 2025 году до 1 миллиарда, а в 2030 году — до 3 миллиардов долларов США представляются чересчур оптимистическими». Больше того, со слов депутата выяснилось: открытая еще в 2007 году СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» не приносит отдачи, несмотря на все государственные вложения и налоговые льготы.

Это, однако, совершенно не мешает «артистам разговорного жанра» от власти бойко рапортовать о планов громадье, демонстрировать схемы и графики, сулить сумасшедшие дивиденды.

А в это самое время алмаатинцам негде гулять, их некому лечить и учить, им нечем дышать. О каком привлечении инвестиций, о каком «развитии алматинской агломерации» можно говорить, когда в городе не хватает 300 (трехсот!) врачей… «Если такое положение в Алматы, то что говорить об отдаленных регионах?» — риторически вопросил Токаев. И осторожно попросил акима «предметно заняться этим вопросом».

Господин президент, о чем вы, право? Господин аким рулит одним из городов, формирующих «60% экономики мира», он генеральный спонсор бюджета. Ему уж точно не до «мелочей» вроде нехватки врачей — страну в тридцатку тащить надо!

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