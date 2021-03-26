«Об общенациональных приоритетах и медицине». «Земкомиссия приступила к работе». «Министр высоких цен: Бахыт Султанов и его борьба за продовольственную безопасность». «Кызылординские акимы: что семь мужиков оставили одной женщине?»

Сетевой Казахстан 26 марта 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Об общенациональных приоритетах и медицине» — Указами главы государства от 26 февраля были определены Общенациональные приоритеты и утвержден Национальный план развития РК до 2025 года. Само принятие этих документов прошло достаточно странно. С одной стороны, президент анонсировал их введение, а с другой — сами документы были приняты как-то втихую. Их вроде как одобрил Высший совет по реформам, но из сообщения о его последнем заседании такой вывод сделать сложно. Опубликованы тексты указов были только через пару недель после принятия и прокомментированы скупыми пресс-релизами МНЭ и АСПИРа. Причем главным разработчиком было указано именно министерство при участии агентства, а не наоборот. Потом, правда, состоялся большой брифинг КЕЛИМБЕТОВА и ИРГАЛИЕВА, но сам президент эти решения так и не комментировал. И ознакомившись с текстом документа, можно понять почему.

TIME . KZ . «Земкомиссия приступила к работе» — Первое заседание специальной комиссии по земельной реформе продолжалось в столице два с половиной часа. В нем участвовало 80 человек, включая вице-премьера Ералы ТУГЖАНОВА. Эксперты обсудили вопросы истекающего 31 декабря моратория на отдельные статьи Земельного кодекса. Спикеры из других городов участвовали в заседании по видеосвязи, но основная масса членов комиссии собралась за общим столом в Нур-Султане. Чтобы не искушать судьбу, все эксперты сидели в респираторах, масках и резиновых перчатках, на приличной дистанции друг от друга.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Собрали прикормленных»: члены Комиссии по земельной реформе ответили на критику» — Первое заседание Комиссии по земельной реформе прошло на фоне некоторых критических высказываний – мол, опять собрали «прикормленных» деятелей, готовых проголосовать в угоду неким силам. А силы эти, якобы, ратуют за распродажу казахских земель. Иностранцам, разумеется… Впрочем, сетевые нападки на ход самого заседания никак не повлияли. Все прошло, как принято говорить, в рабочем режиме. Итоги дискуссии мы подведем в завершение материала, а пока вернемся к критике… Мухтар ТАЙЖАН и Расул ЖУМАЛЫ нападки в свой адрес назвали ожидаемыми, так как вопрос земли – очень чувствительный…

SPIK . KZ . «Министр высоких цен: Бахыт Султанов и его борьба за продовольственную безопасность» — Сегодня, когда цены на продовольствие в Казахстане массово бьют все мыслимые рекорды, фокус общественного внимания как-то по-особенному сконцентрирован на фигуре министра торговли и интеграции. Столь пристальное отслеживание его деятельности уже сейчас позволяет сделать неутешительные выводы: наш министр, конечно, опытный управленец, но борьба с ценами – это явно не его конек.

QMONITOR . KZ . «Кызылординские акимы: что семь мужиков оставили одной женщине?» — 28 марта исполнится ровно год со дня назначения Гульшары АБДЫКАЛИКОВОЙ акимом Кызылординской области. Первая в истории Казахстана женщина, возглавившая целый регион, пока только подтверждает прогнозы скептиков, которые год назад уверенно заявляли, что такая ноша ей явно не по плечу. Но, с другой стороны, а многого ли добились ее предшественники-мужчины? Именно о них и пойдет сегодня речь. Со времени обретения независимости и до назначения Абдыкаликовой этой областью руководили восемь человек. Впрочем, последний из них, Куанышбек Искаков, был вынужден «скоропостижно» оставить высокий пост – весной прошлого года его обвинили в совершении коррупционного преступления, а позже осудили. И поскольку на должности акима он пробыл совсем немного, его можно не считать. А значит, остаются семеро.

EHONEWS . KZ . «Выдавливая русский язык, националисты насаждают идеи нетерпимости и этнического превосходства» — Интересы стран Запада и националистов полностью совпадают, поэтому американские фонды поддерживают клерикалов. В частности, Запад не устраивает, к примеру, членство республики в ЕАЭС и его проектах. Сейчас все чаще звучат от националистов призывы покинуть Союз, также они требуют вывести из Казахстана космодром Байконур, не допустить строительства АЭС и многое другое, и что интересно, все это соответствует внешнеполитическим целям НАТО.

VLAST . KZ . «45 дней протестов у консульства Китая» — С 8 февраля в Алматы группа этнических казахов каждый день выходит на протесты перед консульством Китая. Они заявляют о том, что их родные в Китае были осуждены по «безосновательным обвинениям», после чего бесследно исчезли, либо сидят под домашним арестом и не могут выехать из Китая. Vласть поговорила с протестующими и рассказывает о длительной акции.

EXPRESS — K . KZ . Андрей ЖДАНОВ — «Анемия совести, или Хроника пенсионера, выжившего без медицинской помощи» — Бог свидетель, я долго не хотел садиться за эти заметки… Если ответа не последует и от Управления общественного здоровья Алматы, – заканчивал я свое обращение к главе городского здравоохранения, – то оставляю за собой право публично обнародовать личный пример неоказания первичной медицинской помощи и лжи должностных лиц с целью привлечения внимания общественности, акима Алматы Б. Сагинтаева, министра здравоохранения РК А. Цоя. Что и делаю, не получив ответа от Упробщздоровья Алматы по сей день. Не волнуйтесь, г-н Табынбаев, в суд с иском на вас и ваших подчиненных не побегу. Анемия совести земным судом не лечится.

LITER . KZ . «Налог на переводы Kaspi в Казахстане: что ждет пользователей и бизнес» — Среди представителей малого бизнеса стали популярными онлайн-переводы на карту Kaspi Gold по номеру телефона (плата за товары и услуги). Налоговики полагают, что так предприниматели скрывают свои обороты. Liter.kz разбирается, что важнее – удобство онлайн-оплата или контроль доходов МСБ, и есть ли золотая середина.

AZATTYQ . ORG . ««Подозрения исключены». Британский эксперт представил выводы о смерти Айсултана Назарбаева» — Айсултан НАЗАРБАЕВ, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА, умер своей смертью, из-за кокаиновой зависимости. Такое заключение представил 24 марта расследовавший смерть британский коронер.

CARAVAN . KZ . «Люди, превратившие курган сакской эпохи в карьер и мусорку, отделались смешным наказанием» — Покушение на территорию курганов сакской эпохи в Наурызбайском районе Алматы (часть территории памятника историко-культурного значения превратилась в карьер для добычи гравийно-песчаной смеси и мусорную свалку) пока закончилось штрафами в отношении индивидуального предпринимателя за нарушение правил благоустройства и вырубку зеленых насаждений. Всего-то! Парадокс – безобразие происходило под носом у чиновников районного акимата (расстояние до курганов всего 300 метров).

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