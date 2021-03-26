10 марта в нашей газете была опубликована беседа (в видео формате) с Адилем Мукашевым, который высказал обвинения в адрес Департамента государственных доходов по Алматинской области и его руководителя Сырыма Дынбаева. Редакция получила письмо от Сырыма Дынбаева, в котором он опровергает обвинения, высказанные в его адрес. Ниже публикуем полный текст письма.

***

№ исх: МКД-05-06.1-25/5406 от: 19.03.2021

Главному редактору

Интернет-газеты «ZONAkz»

Мизинову Ю.М.

Опровержение информации

В соответствии с пунктом 14 статьи 5 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих), утвержденного Указом Президента РК от 29 декабря 2015 года № 153, направляю информацию по опровержению публичного обвинения, прозвучавшего 10 марта 2021 года в интернет — газете «ZONAkz» публицистом Адилем Мукашевым и его официального заявления с официальным требованием о моей отставке с должности руководителя Департамента государственных доходов по Алматинской области.

Обвинения А.Мукашева, озвученные им в интервью «Государственной идеологии без победы над коррупцией не построить» с журналистом В.Юрицыным, считаю необоснованными, заведомо ложными и порочащими деятельность Департамента государственных доходов по Алматинской области, а также мою личную честь и достоинство.

Для сведения сообщаю, что в числе основных задач по налоговому и таможенному администрированию, направленных на обеспечение соблюдения действующего законодательства Республики Казахстан, в рамках контроля полноты поступления налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет, Департаментом государственных доходов по Алматинской области (далее ДГД по Алматинской области) осуществляется контроль за оборотом подакцизных товаров, в том числе некоторых видов алкогольной продукции в соответствии с порядком, предусмотренном законодательством РК.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 с 1 января 2020 года введен мораторий на проведение проверок субъектов малого и микропредпринимательства сроком на три года. В этой связи, ДГД по Алматинской области не имеет права осуществлять проверки предпринимателей, относящихся к вышеперечисленной категории и соответственно ограничена контрольная функция органов государственных доходов в сфере оборота подакцизной продукции. А как показывает практика именно эта категория предпринимателей занимается розничной торговлей фальсифицированной алкогольной продукцией.

Борьба с теневым оборотом алкогольной продукции ДГД по Алматинской области осуществляется совместно с правоохранительными органами, т.к. функции проведения оперативно — розыскных мероприятий по выявлению нелегального оборота алкогольной продукции относятся к компетенции вновь созданного Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу при Президенте Республики Казахстан и других правоохранительных органов.

Тем не менее, в результате проведенных совместно с правоохранительными органами мероприятий, с января по 19 марта 2021 года ДГД по Алматинской области проведена работа, по результатам которой выявлено 173 093 литров нелегальной алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости.

Можно привести только несколько примеров.

К примеру, 23 февраля 2021 года в ходе проверочных мероприятий Департамента экономических расследований АФМ РК и ДГД по Алматинской области на заводе ТОО «Шалкар-17» (Карасайский район) был установлен факт нелегального розлива алкогольной продукции без соответствующей лицензии. По результатам проверки изъято 170 000 бутылок алкогольной продукции общим объемом 65 000 литров с поддельными учетно-контрольными марками.

2 марта 2021 года совместно с сотрудниками Управления полиции по г.Капшагай на трассе «Алматы – Капшагай» была задержана грузовая автомашина марки «Газель» с 76 канистрами по 30 литров, в которых находилась спиртосодержащая жидкость общим объёмом 2 280 литров (видео прилагается).

Кроме того, в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками Управления полиции г.Талдыкорган на территории частного дома, расположенного в с.Отенай установлен факт хранения и реализации спиртосодержащей жидкости в 1 – 5 литровых пластиковых бутылках, с общим количеством 750 литров.

По данным фактам материалы переданы на рассмотрение в судебные органы, по всем налогоплательщикам вынесены постановления суда с наложением штрафа и конфискацией алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости.

В прошлом, 2020 году, ДГД по Алматинской области совместно с другими правоохранительными органами проведены проверочные мероприятия, по результатам которых из незаконного оборота изъято 53 646 литров алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости.

Кроме алкогольной продукции за 2020 год выявлено и изъято с оборота более 54 тыс. штук табачных изделий и 418 тонн нефтепродуктов.

Фактов изъятия из нелегального оборота алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости в 2020 году также множество.

В частности, в ходе проведения проверочных мероприятий совместно с ДЭР по Алматинской области на трассе Алматы — Бишкек задержаны грузовые автотранспортные средства (бензовозы), перевозившие спиртосодержащую жидкость общим объемом 13 тонн без каких-либо разрешительных документов.

Также в ходе проведения проверочных мероприятий совместно с ДЭР по Алматинской области в с.Колди Карасайского района установлен нелегальный цех по розливу спиртосодержащей жидкости. По результатам проверки обнаружены и изъяты:

— емкости объёмом 1000 литров в количестве 8 штук, в которых находилась спиртосодержащая жидкость общим объёмом 8 000 литров,

— пластиковые 5 литровые ёмкости в количестве 120 штук, общим объемом 600 литров,

— оборудование для розлива продукции, различная тара и другие материалы, используемые в незаконной предпринимательской деятельности.

В ходе проведения проверки совместно сотрудниками ДЭР по Алматинской области на трассе Алматы — Капшагай задержана грузовая автомашина марки «Mercedes», следовавшая в город Талдыкорган с 5 литровыми пластиковыми бутылями в количестве 1000 штук, в которых находилась спиртосодержащая жидкость общим объёмом 5 000 литров.

В ходе проведения совместных проверочных мероприятий с сотрудниками ДЭР по Алматинской области в с.Бескайнар Талгарского района задержана автомашина марки «Газель», при досмотре которой обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость в количестве 800 литров.

Необходимо отметить, что ДГД по Алматинской области проводится огромная работа с населением, общественностью, представителями бизнеса, средствами массовой информации по разъяснению налогового и таможенного законодательства. Проведение рабочих встреч, заседаний Круглых столов, Консультативных советов способствует решению в кратчайшие сроки проблемных и часто возникающих вопросов у граждан и представителей бизнеса, рассмотрению жалоб, предложений, а также по разработке и проведению комплексных мер, направленных на улучшение и развитие предпринимательства, охране жизни и здоровья граждан.

Обращаю Ваше внимание на то, что негативные высказывания А.Мукашева в интервью «Государственной идеологии без победы над коррупцией не построить» с журналистом В. Юрицыным противоположны неоднократным выступлениям и высказываниям, озвученные А.Мукашевым, в которых он публично дает положительную оценку работе ДГД по Алматинской области, в том числе по борьбе с контрафактной алкогольной продукцией. В качестве подтверждения предоставляем видеосъемки:

— Круглого стола с участием руководства и представителей областных и районных ведомств, палаты предпринимателей «Атамекен», общественных организаций, журналистов и блогеров, состоявшегося 30 ноября 2020 года в здании Талгарского медицинского колледжа (видеосъемка, протокол Круглого стола, публикация в СМИ прилагаются);

— рабочей встречи «Лицом к человеку» в ДГД по Алматинской области в рамках Концепции «Слышащее государство: от слов к действию», в ходе которой (видеосъемка ТК «Жетысу» и новостного выпуска от 08.12.2020г.).

Особое возмущение вызвало утверждение А.Мукашева об оказании ДГД по Алматинской области и лично мною покровительства и(или) в бездействии в отношении неких лиц, осуществляющих незаконную деятельность, получении взяток, фактически обвинив нас в должностных и коррупционных преступлениях. В соответствии с действующим законодательством РК, А.Мукашев должен в органы, уполномоченные расследовать такие преступления, представить доказательства, подтверждающие его утверждения. Однако до сих пор этого не сделано.

Таким образом, в своем интервью А.Мукашев преднамеренно распространяет заведомо ложную информацию об отсутствии работы по пресечению нелегального оборота алкогольной продукции, по оказанию неким лицам покровительства в содействии оборота нелегальной алкогольной продукции, получении от них взяток. Тем самым, А.Мукашев с применением средств массовой информации порочит деятельность таких государственных органов Республики Казахстан, как ДГД по Алматинской области, Департамент полиции по Алматинской области, Департамент экономических расследований по Алматинской области Агентства РК по финансовому мониторингу при Президенте РК, а также мою честь и достоинство, нанеся урон моей репутации.

Работа ДГД по Алматинской области направлена на решение задач, поставленных по исполнению государственного бюджета, повышению уровня удовлетворенности общества. В свою очередь ДГД по Алматинской области и я лично оставляем за собой право привлечения к уголовной и административной ответственности лиц, допустивших нарушения, ответственность за которые предусмотрена статьей 274 Уголовного кодекса РК (Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций), статьей 378 Уголовного кодекса РК (Оскорбление представителя власти, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций) и статьей 73-3 Кодекса РК об административных правонарушениях (Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, соединенные с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления), а также статьей 25 Закона РК «О средствах массовой информации», в которой предусмотрена ответственность собственника, распространителя, главного редактора (редактора) средства массовой информации, авторов за распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или организации.

Резюмируя вышеизложенное, в целях регулирования даннного вопроса мирным путем, ДГД по Алматинской области требует провести необходимые мероприятия по опровержению информации, распространенной на Вашей информационной платформе в ходе беседы с публицистом А. Мукашевым, так как, считаю, что была распространена неподтвержденная и непроверенная, недостоверная информация, посигающая на честь и достоинство, деловую репутацию и имидж государственного органа, включая меня, как руководителя государственного органа.

В случае неправомерного отказа от опровержения незаконно распространяемой информации, подрывающий авторитет органов государственых доходов РК, будут приняты все соответствующие меры, предусмотренные действующим законодательством РК.

Руководитель

С.Дынбаев

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.