Что волнует душу казаха (в первой декаде апреля)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Обзор казпрессы первоапрельский» — «Жас Алаш» едко прокомментировал уход ЕСИМОВА с поста. Именно так, «Тағы бір шал кетті…» — «Еще один старик ушел….» озаглавлена небольшая, но крайне пространная заметка за авторством Әділ АКЫЛБАЙ, посвященная недавнему уходу с поста председателя правления фонда «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова в издании «Жас Алаш» в последний мартовский день. Про сам фонд написано буквально, что это скандально известный «Самұрық-Қазына», который вольно обращается с народными богатствами и главенствует над самыми мощными нацкомпаниями. И вот его покинул по старости переваливший за семьдесят годков сам тяжеловес Ахметжан Есимов.

Другой автор «Жас Алаш» Қарлығаш ЗАРЫККАЗЫ задается вопросом: когда же обратят внимание на неуемные аппетиты казахстанского топ-менеджмента. О чем речь? О ссылке на президента Токаева, критически оценившего итоги аудиторской проверки, которую представила председатель Счетного комитета Наталья ГОДУНОВА. Она донесла до президента факты, свидетельствующие о совершенно вопиющих тратах госбюджетных миллиардах, выделенных отнюдь не на то, на что они в итоге ушли. Особенно зияющие дыры образовались в бюджетных потерях, пущенных на дорожную карту по обеспечению новых рабочих мест. Из 1 триллиона тенге 96 миллиардов были истрачены незаконно, на неплановые цели. 49 млрд. улетучились из огромного транша, направленного на развитие агропромышленного сектора. И так далее.

По этой теме так же приводятся мнения Азата ПЕРУАШЕВА и Азимбая ГАЛИ, которые видят в таком виде коррупции и в целом в разграблении госбюджетных средств удар по интересам всего остального народа. Когда менеджеры не только премии, а все свои нужды, вплоть до оплаты абонементов в крутые фитнес-залы, дорогостоящие автомобили и пр. гребут из бюджетных средств, ушедших под их управление совсем на иные цели, на нужды государства и населяющих их людей.

«Qazaq uni» публикует большой материал о земельном вопросе в Казахстане. Зейнолла АБАЖАН пишет, что после окончания моратория на продажу земли в частную собственность, прежде всего иностранцам в народе поселилась тревога за дальнейшие решения по земле.

Образовавшаяся пять лет тому назад Комиссия по земле так и не оправдала надежды и не поселила уверенность в том, что никогда казахская земля не будет продаваться. Депутат Айдос САРЫМ признает всю сложность вопроса. Поэтому, чтобы решить раз и навсегда его в пользу народа, видимо, необходим глас и решение этого народа. На всенародном референдуме.

Вопрос с землями, отошедшими в свое время новоявленным латифундистам тоже надо решать, а в их владениях 11 млн. гектаров общенародного достояния. Земля не может быть предметом торга и извлечения частной прибыли. Вот таков должен быть главный тезис в этом вопросе. Помимо всего прочего, земельный вопрос во всей совокупности сопряжен с геополитикой, с национальной безопасностью.

Назира ДАРИМБЕТ – «Абай и Назарбаев — казахстанцев возмутили стеллы с цитатами Елбасы» — В Туркестане цитаты Нурсултана НАЗАРБАЕВА нанесли на памятные доски наравне с произведениями Абая, сообщает Qamshy.

На установленных в Тюркском парке памятниках крылатые фразы казахских мыслителей начинаются со слов Елбасы… Видео с памятниками вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Казахстанец, заснявший эти кадры, удивился этому обстоятельству.

«Была ли в этом необходимость — приводить цитаты Назарбаева? У нас и так немало акынов, биев, слов которых было бы достаточно. Думаю, здесь цитировать Елбасы неуместно», — утверждает он на видео.

Интернет-издание Nege поднимает тему многоженства, которую считает актуальной для казахского общества.

«Такое явление, как полигамия, в нашей стране спустя века, судя по всему, вновь имеет место. Западные издания также обращают внимание на это. Как они пишут, вторая жена для казахов считается признаком высокого социального статуса, что-то вроде часов Rolex.

Несмотря на наличие полигамных семей среди властьимущих, депутат Бекболат ТЛЕУХАН — единственный, кто этого не скрывает, в отличие от других. Многие знают, что у него 14 детей от нескольких жен. Есть мнение, что перенос столицы стал одной из причин распространения института второй семьи и токал. Прежняя семья осталась в Алматы, а многие чиновники по долгу службы были вынуждены работать в столице или других городах Казахстана».

Виктор МАЙЛИН – ««Шалы» виноваты в коррупции – второй апрельский обзор казахской прессы» — Газета «Казак әдебиетi» – одна из самых старейших в Республике Казахстана. В определенной степени это наследие советской системы – и тогда, и сейчас этот орган Союза писателей Казахстана. Разумеется, что сегодня и темы другие и постановка проблемы иная. Один из видных когда-то молодых советских литераторов, а ныне прославленных литературных агашек новейшего времени эпохи суверенитета – Улугбек Есдаулетов (некогда лауреат престижной премии ВЛКСМ) выступил со статьей «БІР ТІЛДЕ СӨЙЛЕМЕГЕН ҚОҒАМДА БІРЛІК БОЛМАЙДЫ» – «В обществе, не разговаривающем на одном языке, единства не будет».

Три краеугольных камня в основании суверенитета – неприкосновенность родной земли, господство родного языка, единство нации – вот предметы неустанной заботы и основа будущего страны. Подспудно понимается, что для всего перечисленного имеются определенные угрозы, включая глобализацию. Поэтому вопросы самоидентификации (это понятие автор прописывает даже на русском языке) находятся еще в развитии и выстраиваются. Поскольку не была проведена работа по деколонизации сознания и пр.

Газета «Ana тiлi» – не менее историческая газета, чем «Казак әдебиетi», но много младше. Она дитя Независимости и была посвящена была изначально возрождению казахского языка, в качестве государственного… Тематики в чем-то схожи с газетой литераторов. Впрочем, в этом смысле казахскоязычная пресса всегда имела общий фон – озабоченно патриотический. Но как бы то ни было, само название газеты «Родной язык (Язык матери) требовало и соответствующей тематики. Как не чурается издание и других тем, и общественных, и политических.

Так, обозреватель редакции Дағжан БЕЛДЕУБАЙ посвятил свою пространную статью о актуальной и острой теме, которая касается такого явления, как местничество, родоплеменная рознь. Материал назван очень художественно сложно – сложно прежде всего для перевода. «ҚАЗАҚ «ТІСТЕП СҮЙЕДІ» немесе зиялылар атсалысуға тиіс мәселе» — «Казахи «любят кусая» или на что должны обратить внимание мудрецы (имеется в виду старшее поколение интеллигенции)».

Д. БЕЛДЕУБАЙ обращает внимание на такие негативные черты, которые встречаются в толще народа, когда начинают люди перевирать общеизвестные факты в угоду некоему нигилизму. Зачастую отзываясь уничижительно, подвергая какому-то сомнению известные личности. Допустим, если речь заходит об известном ученом Алькее МАРГУЛАНЕ, вылезет какой-то знаток и заметит «ну он же киргиз (т.е. не казах!)». Дележка на кланы, роды, землячества и пр. маркеры чрезвычайно живы в народе, в нации и это просто гложет автора и противно ему. При этом, заметим, в свою очередь, ведь он во многом прав.

Смена поколений в правящем классе – этому процессу уделил внимание «Жас Алаш». Отталкиваясь от ухода на пенсию Ахмтежана Есимова, журналист Батыр ЖАСҰЛАН замечает, что всяких там уставших «шалов» (стариков) хватает во власти, в парламенте.

Эти «шалы» виноваты в разгулявшейся коррупции, в той порочной системе которая сложилась за 30 лет их правления. Это они виноваты что органы власти заполнили чиновники, которые не говорят на родном казахском языке.

Подошедший к 80 годам красный коммунист Владислав Косарев, красный комсомолец Куаныш Султанов – еле-еле покинули стены парламента. Да и с Ахметжаном Есимовым долго прощались. Далее перечисляется еще сонм фамилий, начиная от Бакитжана Сагинтаева до Сауата Мынбаева. Про последнего автор пишет – если бы не случай со здоровьем тоже ведь как сидел во главе нацкомпании, так и сидел бы…

Назира ДАРИМБЕТ – ««Горящие острые ноги» — реклама от KFC возмутила казахстанцев» — Пользователи возмутились безграмотным казахским переводом рекламы на странице ресторанной сети KFC Kazakhstan в Facebook.

Известный актер, руководитель театра юмора и сатиры «Шаншар» Уалибек АБДИРАЙЫМОВ считает, что исполнителей, поющих под фонограмму, нужно привлекать к ответственности, пишет Sn. Для этого необходимо принять закон о лицензии на концерт, предлагает артист.

Жительница Кызылординской области считает, что нельзя искажать смыслы старинных казахских обычаев, рассказывает Stan.

Среди многих казахских традиций история обряда «беташар» (открывание лица невесты) уходит в глубину веков. Цель этого обычая — показать невесту, познакомить ее с родственниками жениха, получить благословение старших. Но со временем смысл этого старинного обряда стал теряться. К примеру, нельзя женщине, уже бывшей замужем, тоже устраивать беташар, считает Хадиша АЛИМЖАНОВА, жительница Кызылординской области, мать семерых детей.

Досымжан НАУХАНОВ – ««Время казахов» на американском радио» — Egemen Qazaqstan побеседовал с Данияром КОЖАНОМ, который запустил радиопередачу о Казахстане в Нью-Йорке. О запуске программы «Qazaq Time» на радио Freedom FM,

которое вещает на все континенты из США, стало известно еще осенью прошлого года. Недавно инициатор программы Данияр Кожан на несколько дней приехал в Казахстан и ответил на вопросы журналиста Egemen Qazaqstan — Здесь нет ни минуты бесплатного эфирного времени. На данный момент до зрителей дошло уже шесть выпусков программы. Гостями были Роза Рымбаева, Данияр Елеусинов, Иманбек Зейкенов и другие знаменитости. Точно не скажу сколько, но выход одной программы требует больших денег, и нам нужна поддержка.

«Вопрос Великого голода 30-х остается открытым» — Недавно в свет вышла книга под названием «Голод в окрестностях Аулие-Аты».

Работа представляет собой сборник документов и рассказы очевидцев, свидетельствующих о событиях в 30-х годов прошлого века. Авторство принадлежит исследователю-краеведу Тунгышбеку БАЙКУЛОВУ. Трудились над книгой и сотрудники института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, пишет Еgemen.kz.

«Как остановить молодежь, уезжающую за образованием?» — Тенденция последних лет — выпускники массово уезжают за границу. Только в соседней России сейчас более 70 тысяч студентов из Казахстана.

На вопрос, почему молодежь стремится получать знания в других странах, ответил член Общего собрания Лиги академической честности Талгат НАРИКБАЕВ, пишет Аdyrna.kz.

Эксперты говорят, что в целом «образовательная» миграция связана с недоверием к отечественным университетам и устоявшимся мнением, что за рубежом качество обучения гораздо выше.

«Казашка, которая не побоялась поставить условия Сталину» — В Великой Отечественной войне участвовало множество казашек, чьи имена сегодня почти забыты. Zamana.kz исправляет эту несправедливость.

Халида МАМАНОВА родилась 27 сентября 1918 года в селе Кара-Агач Аксуйского района Алма-Атинской области. В 1941 году окончила казахский медицинский институт по специальности «Лечащий врач». Позже поступила в аспирантуру института физиологии Академии наук.

В 1942 году была призвана. Тогда выпускники вузов сразу получали звание лейтенанта, но Маманову обошли из-за «байского» ее происхождения. Более того, девушку не взяли на фронт в качестве медсестры. Вручив лопату, ее определили в «похоронную команду» — рыть окопы и могилы для погибших на передовой.

Дело в том, что отец Халиды Есенкул был сыном известного семиречинца Маман бая, которого вместе с семьей депортировали в российский город Пермь. Девочке на тот момент было 10 лет. Из-за своего происхождения молодая врач с высшим образованием считалась политически неблагонадежной.

Тогда Маманова обратилась с запросом к главе СССР и главнокомандующему И. В. Сталину, обозначив свои требования.

«Если я «враг народа», пошлите меня в штрафбат. Если я выживу, прошу Вас снять с меня и моих родственников все обвинения», — написала Халида.

Сталин отреагировал на письмо и требования удовлетворил. Так Халида стала медсестрой в одном из штрафных батальонов. Благодаря проявленному мужеству в 1943 году с нее сняли клеймо «дочь врага народа», перевели в авиационный батальон с присвоением соответствующего воинского звания и назначили руководителем амбулатории.

«Фильмы в прокате должны быть только на казахском с русскими субтитрами» — Все чаще можно увидеть иностранное кино на казахском языке. Но в адрес студий дубляжа звучит много критики. Stan.kz поговорил со специалистами в области дублирования фильмов, чтобы выяснить проблемы этой отрасли.

Проект корпоративного фонда «Болашак» «Начни с себя» занимается переводом фильмов на казахский уже 10 лет. За это время озвучено 36 иностранных картин. Вот что говорит руководитель проекта Айымгуль ОРЫНБАЕВА — При переводе фильма с оригинала есть много нюансов. Прежде всего язык должен быть ясным и понятным для аудитории, что приводит к проблеме липсинга, то есть к правильной и понятной местному зрителю подачи, например, анекдота. Много проблем в локализации, иногда необходимо немного исказить текст, не переводя его напрямую.

Киновед и член ассоциации кинокритиков Казахстана Дана АМРБЕКОВА считает, что качество дублированных фильмов в стране могло быть и лучше.

«Если вы посмотрите дублированные фильмы «Казахфильма», не попадете в атмосферу кино. Почему? Потому что дубляж требует большого профессионализма и навыков.

Во-первых, это не просто актеры, по очереди читающие диалоги. Актер должен передать атмосферу каждого эпизода фильма и то же настроение, как это задумал режиссер. Он должен ощутить своего персонажа душой и телом.

По сути, актер дубляжа должен заново сыграть роль в фильме, только уже на родном языке».

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