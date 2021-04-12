«Намеки» Москвы, «беспозвоночность» Нур-Султана». «Не стоит разжигать»: Россия пытается извиниться за скандальные слова Мединского о Казахстане». «Череп в витрине – позор нации»: политологи о возвращении головы Кенесары хана»

Сетевой Казахстан 12 апреля 2021г.

AZATTYQ . ORG . ««Намеки» Москвы, «беспозвоночность» Нур-Султана. Досым Сатпаев — о внешнеполитических вызовах» — Как растущая напряженность между Россией и Западом отразится и уже отражается на Казахстане, который официально придерживается многовекторности во внешней политике? Какие месседжи читаются в антиамериканских высказываниях главы МИД России, прозвучавших в Нур-Султане? Азаттык поговорил с казахстанским политологом Досымом САТПАЕВЫМ, директором «Группы оценки рисков».

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Не стоит разжигать»: Россия пытается извиниться за скандальные слова Мединского о Казахстане» — Комментируя ситуацию со скандальным высказыванием Владимира МЕДИНСКОГО в адрес Казахстана, отечественный политолог и государственный деятель Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ отметил, что подобные моменты ни в коей мере не должны ухудшить российско-казахстанские отношения. «Начались вялые извинения российских чиновников после скандальных слов Мединского о Казахстане. Ранее я говорил, что все это носило околонаучный характер – сам этот круглый стол, который организовал Мединский, где присутствовали сенаторы и депутаты госдумы. В какой-то иносказательной манере, каким-то эзоповым языком они говорили на тему российских территорий и в заключение Мединский задал вопрос о том, как так вышло, что «великоросские земли оказались на территории Казахстана, Беларуси и Украины?», — напомнил Ертысбаев. По словам эксперта, большого ажиотажа эта ситуация не вызвала, но определенная реакция с извинениями со стороны России все же последовала.

««Череп в витрине – позор нации»: политологи о возвращении головы Кенесары хана» — Накануне директор Института истории и этнологии имени Ш. Валиханова Зиябек КАБУЛЬДИНОВ сообщил новость, которую многие казахстанцы ждали несколько десятков лет: череп Кенесары хана наконец-то вернут на родину. Для многих казахстанцев его останки кроют в себе сакральный смысл. Однако эксперты остудили пыл казахстанцев: они считают, что останки следует тщательно изучить, чтобы Россия не «подсунула» нам череп другого человека.

EHONEWS . KZ . «Руководству Казахстана нужно задуматься о правильности пути, по которому движется страна» — Это показывает качественные отличия Узбекистана, который опережает Казахстан по главным критериям и индексам человеческого развития. Система здравоохранения, которая не была подвергнута приватизации и неолиберальным реформам, показала при правильных бюджетных вливаниях намного лучший результат. С учетом бурного развития высокотехнологического производства и атомной энергетики соседняя республика уже на пороге индустриальной модернизации, что сделает ее развитой промышленной державой в регионе. Мы, к сожалению, с нынешним неолиберальным курсом и сырьевой экономикой скатываемся вниз по всем показателям.

NG . RU . Александр КОБРИНСКИЙ, доктор исторических наук – «Казахстан уходит в прошлое» — Отказ от кириллицы повлечет за собой значительное число сложностей и противоречий. Со всей очевидностью можно утверждать, что это приведет к катастрофическому падению общего образовательного уровня граждан, поколенческому разрыву, причем как между несколькими поколениями одновременно, так и между этническими группами, в которых появится не только языковая разность, но и алфавитная, приводящая к тому, что в настоящий момент граждане нетитульной нации, владеющие казахским языком на достойном уровне, просто не смогут ни читать, ни понимать новый алфавит и смысл текстов – не все граждане Казахстана владеют иностранными языками или имеют опыт «общения» с латинским алфавитом. В то же время новое поколение ребят при всем желании не сможет помочь своим старшим товарищам в силу объективного непонимания текстов на кириллице, что, безусловно, не будет являться фактором, нивелирующим социальную напряженность в обществе и скрепляющим нацию внутри себя.

NP . KZ . «Демонстрация мягкой силы» — США выделяют на защиту прав и свобод граждан Казахстана 1,5 миллиона долларов. И вот не знаем, как реагировать. Здесь все как с наградой за беглого преступника — чем больше, тем как бы выше его статус. То есть в этом случае — хуже положение. Так много это или мало? Тут уже, наверное, зависит от того, кого именно поддерживать и за какую сумму конкретно они готовы стараться (насколько эффективно), размахивая демократическими флагами…

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Аскаров: В «земельном вопросе» начинаются страшные перегибы» — Прозвучавшая на заседании Земельной комиссии, которая работает сегодня в Нур-Султане, ошеломляющая инициатива отказаться от частной собственности на сельхозугодья и запретить ее даже для граждан Республики Казахстан, вернув все сельхозземли как в худшие с экономической точки зрения советские застойные годы в государственную собственность, заставляет задуматься о многом. По этому поводу «Ведомости Казахстана» решили побеседовать с известным казахстанским экономистом Тулегеном АСКАРОВЫМ.

RATEL . KZ . Евгения МОРОЗОВА – «Мой герой» — 10 апреля 1865 года умер Чокан ВАЛИХАНОВ. Выдающаяся личность, чрезвычайно одаренная: ученый, путешественник, историк, географ, писатель, исследователь, разведчик. Мой герой. И не только мой, конечно же. Жизнь этого человека многих вдохновляла на путешествия, исследования, научную деятельность. В Чокана Валиханова я влюбилась лет в 11. Самый возраст влюбляться. Особенно если герой ТАК хорош. Красив, умен, благороден, загадочен.

FORBES . KZ . «Новая «Чоканка». Какую школу создали Асель Тасмагамбетова и Кенес Ракишев» — В сентябре прошлого года, несмотря на сложности, вызванные пандемией, основательница фонда «Саби» Асель ТАСМАГАМБЕТОВА и ее супруг Кенес РАКИШЕВ (№6 рейтинга богатейших бизнесменов и №12 рейтинга самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan) открыли частную школу «Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп» в Алматы. Заведение площадью 12 тыс. кв. м, расположенное на территории 1 га на пересечении бульвара Мендикулова и проспекта Аль-Фараби, было построено за год. Инвестиции в проект составили 6 млрд тенге. В стратегических планах – получение международной аккредитации.

«В школах Шымкента нехватка компьютеров, в Нур-Султане — учителей, а в Алматинской области — нормальных туалетов» — Мангистауская область оказалась на последнем месте в рейтинге по индексу неравенства доступа к качественному среднему образованию. Она, в частности, продемонстрировала одни из самых низких показателей в стране по критерию, оценивающему качество образовательных кадров. Самая благополучная ситуация с точки зрения доступа к качественному образованию сложилась в Павлодарской области.

QMONITOR . KZ . «Принуждали ли казахов к изучению русского языка?» — На днях очень популярная среди национально ориентированных пользователей «Фейсбука» и весьма неглупая блогер Айнаш КЕРНЕЙ разместила очередной пост. В нем она назвала смешными разговоры о необходимости «создать мотивацию» для изучения государственного языка и ссылки на отсутствие адекватных методик его преподавания, но основную часть пространного текста посвятила тому, как казахов в советское время подвергали жесткой русификации по принципу «не хочешь учить русский – вынудим». И хотя она в открытую не призывает повторить то же самое применительно уже к изучению казахского языка, намек понятен.

«Есть ли у Казахстана космические перспективы?» — 60 лет назад полет Юрия ГАГАРИНА открыл космическую эру в истории человечества. Несомненно, это был огромный шаг вперед в развитии земной цивилизации. Наша республика, с территории которой стартовала ракета «Восток», тоже была причастна к этому событию. О его значении, роли космоса в жизни нашего общества и перспективах этой отрасли в Казахстане мы беседуем с главным редактором журнала «Космические исследования и технологии» Нурланом АСЕЛКАНОМ.

EXPRESS — K . KZ . «Почему билет на самолет из Киева в Брюссель стоит 100 долларов, а из Алматы в Атырау 300?» — Казахстанская логистика, с одной стороны, сложна, так как у стран региона нет выхода к открытому морю, а территория республики необъятна. С другой – расположение между рынками Китая и России, да еще с возможностью выхода на Турцию, Иран, Закавказье, Афганистан, а через него и на гигантские рынки Южной Азии, создает большие возможности зарабатывать.

KURSIV . KZ . «Какие страны и в каких объемах импортируют одежду в Казахстан» — Прошлый год перекроил отечественный рынок импорта одежды и текстиля. Китай вернул себе доминирующее положение: оттуда пришло больше всего вещей – и в физическом объеме, и в деньгах. Основными импортерами одежды в Казахстан стали Китай, Узбекистан, Россия, Турция.

TIME . KZ . «QazVac готова и уже на подходе» — Корреспонденты “Времени” побывали в НИИ, где разработали первую казахстанскую вакцину от ковида, и пообщались с ее авторами. Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, расположенный в поселке Гвардейском Жамбылской области, подчиняется Министерству образования и науки. С недавних пор вакцину, которую здесь разработали, называют QazVac. Это та же вакцина QazCovid-In, просто первое название маркетинговое, а второе — регистрационное. Вакцина инактивированная: в ее основе лежит вирус, который убили, многократно воздействуя на него специальными химическими реагентами.

«Кто не понял, аким не виноват!» — Глава Актобе Асхат ШАХАРОВ отныне намерен лишь с позиции силы общаться с нерадивыми дорожниками — их “работа” с приходом весны попросту потекла. Рвал и метал Шахаров не зря. Последние пару недель в городских пабликах на горакимат обрушился шквал не просто претензий, а проклятий. Куда ни глянь — всюду на актюбинских улицах затопленные перекрестки и дворы, ямы на дорогах…

LITER . KZ . «Нур-Султан тонет в грязи и лужах. Город глазами его жителей» — Нур-Султан превратился в Венецию. Видеоролики на которых запечатлены огромные лужи, больше похожие на водоемы, грязь и ямы публикуют жители столицы. Горожане в недоумении, куда смотрит акимат.

TURANPRESS . KZ . «Участились аварии в коммунальных сетях» — Отопительный сезон 2020-2021 год был богат на аварии. Но энергетики предупреждают, что дальше будет только хуже.

«Актоты Раимкулова: взволнованный министр» — Министр культуры и спорта РК Актоты РАИМКУЛОВА довольно часто выдает эмоциональную реакцию по самым разным поводам. Однако ее волнение мало помогает отечественным культуре и спорту, где положение становится все хуже.

SPIK . KZ . «Женщины в политике? Не для Казахстана» — Громкие заявления об увеличении роли женщин в управлении Казахстаном так и остаются просто словами.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему образование в Казахстане перестало быть ключом к успеху?» — Наша страна – идеальный пример, демонстрирующий тотальную симуляцию в эпоху постмодерна. За словами чиновников, реформами и якобы их реализацией, объявляемыми результатами выборов, поддержкой бизнеса, решением проблем социально уязвимых слоев, достижением программы-2030 и т.д. нет реальности, связи между означаемым и означающим.

365 INFO . KZ . «В великую пандемию мы могли построить новую ТЭЦ, но…» — Первоначально выбранный АО «Самрук-Энерго» проект реконструкции ТЭЦ-2 подразумевал расходы в объеме 98 млрд тенге. Однако в ходе разработки документации предварительная стоимость работ выросла до 131 млрд. Управляющий директор «Алматинских электрических станций» Серик КАЛИЕВ объяснил удорожание проекта «уточнением по составу оборудования и другим мероприятиям». То есть событие, которого алматинцы ждут много лет, откладывается еще на неопределенный срок. Экономист Асет НАУРЫЗБАЕВ, много раз критиковавший выбранный вариант реконструкции, происходящее называет очевидной коррупцией.

CARAVAN . KZ . «Колорит, мультикультурность, необычные тембры или новый подход — чем россиян зацепил музыкальный феномен казахов» — В марте российский журналист Юрий ДУДЬ в интервью с комиком из Усть-Каменогорска Евгением ЧЕБАТКОВЫМ показал список талантливых казахстанцев. Известный российский журналист и видеоблогер высказал мнение, что «Казахстан в творческом смысле всех рвет», и показал список молодых талантов из нашей страны. В него вошли режиссеры Айсултан Сеитов, Медет Шаяхметов, Канат Бейсекеев, Куаныш Бейсеков, музыканты Скриптонит, Jah Khalib, Масло черного тмина, Imanbek, Димаш Кудайберген, Zoloto, 104, Truwer, M’Dee, The Limba, Dequine, Niman, Кисло-Сладкий & Bonah, «Ирина Кайратовна», Alphavite. А также комики Нурлан Сабуров, Евгений Чебатков, Вячеслав Никифиров, Медет Калибеков, Галым Калиакбаров и Биржан Кабылбаев.

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