«Намеки» Москвы, «беспозвоночность» Нур-Султана». «Не стоит разжигать»: Россия пытается извиниться за скандальные слова Мединского о Казахстане». «Череп в витрине – позор нации»: политологи о возвращении головы Кенесары хана»

AZATTYQ.ORG. ««Намеки» Москвы, «беспозвоночность» Нур-Султана. Досым Сатпаев — о внешнеполитических вызовах» — Как растущая напряженность между Россией и Западом отразится и уже отражается на Казахстане, который официально придерживается многовекторности во внешней политике? Какие месседжи читаются в антиамериканских высказываниях главы МИД России, прозвучавших в Нур-Султане? Азаттык поговорил с казахстанским политологом Досымом САТПАЕВЫМ, директором «Группы оценки рисков».
AZATTYQ—RUHY.KZ. ««Не стоит разжигать»: Россия пытается извиниться за скандальные слова Мединского о Казахстане» — Комментируя ситуацию со скандальным высказыванием Владимира МЕДИНСКОГО в адрес Казахстана, отечественный политолог и государственный деятель Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ отметил, что подобные моменты ни в коей мере не должны ухудшить российско-казахстанские отношения. «Начались вялые извинения российских чиновников после скандальных слов Мединского о Казахстане. Ранее я говорил, что все это носило околонаучный характер – сам этот круглый стол, который организовал Мединский, где присутствовали сенаторы и депутаты госдумы. В какой-то иносказательной манере, каким-то эзоповым языком они говорили на тему российских территорий и в заключение Мединский задал вопрос о том, как так вышло, что «великоросские земли оказались на территории Казахстана, Беларуси и Украины?», — напомнил Ертысбаев. По словам эксперта, большого ажиотажа эта ситуация не вызвала, но определенная реакция с извинениями со стороны России все же последовала.
««Череп в витрине – позор нации»: политологи о возвращении головы Кенесары хана» — Накануне директор Института истории и этнологии имени Ш. Валиханова Зиябек КАБУЛЬДИНОВ сообщил новость, которую многие казахстанцы ждали несколько десятков лет: череп Кенесары хана наконец-то вернут на родину. Для многих казахстанцев его останки кроют в себе сакральный смысл. Однако эксперты остудили пыл казахстанцев: они считают, что останки следует тщательно изучить, чтобы Россия не «подсунула» нам череп другого человека.
EHONEWS.KZ. «Руководству Казахстана нужно задуматься о правильности пути, по которому движется страна» — Это показывает качественные отличия Узбекистана, который опережает Казахстан по главным критериям и индексам человеческого развития. Система здравоохранения, которая не была подвергнута приватизации и неолиберальным реформам, показала при правильных бюджетных вливаниях намного лучший результат. С учетом бурного развития высокотехнологического производства и атомной энергетики соседняя республика уже на пороге индустриальной модернизации, что сделает ее развитой промышленной державой в регионе. Мы, к сожалению, с нынешним неолиберальным курсом и сырьевой экономикой скатываемся вниз по всем показателям.
NG.RU. Александр КОБРИНСКИЙ, доктор исторических наук – «Казахстан уходит в прошлое» — Отказ от кириллицы повлечет за собой значительное число сложностей и противоречий. Со всей очевидностью можно утверждать, что это приведет к катастрофическому падению общего образовательного уровня граждан, поколенческому разрыву, причем как между несколькими поколениями одновременно, так и между этническими группами, в которых появится не только языковая разность, но и алфавитная, приводящая к тому, что в настоящий момент граждане нетитульной нации, владеющие казахским языком на достойном уровне, просто не смогут ни читать, ни понимать новый алфавит и смысл текстов – не все граждане Казахстана владеют иностранными языками или имеют опыт «общения» с латинским алфавитом. В то же время новое поколение ребят при всем желании не сможет помочь своим старшим товарищам в силу объективного непонимания текстов на кириллице, что, безусловно, не будет являться фактором, нивелирующим социальную напряженность в обществе и скрепляющим нацию внутри себя.
NP.KZ. «Демонстрация мягкой силы» — США выделяют на защиту прав и свобод граждан Казахстана 1,5 миллиона долларов. И вот не знаем, как реагировать. Здесь все как с наградой за беглого преступника — чем больше, тем как бы выше его статус. То есть в этом случае — хуже положение. Так много это или мало? Тут уже, наверное, зависит от того, кого именно поддерживать и за какую сумму конкретно они готовы стараться (насколько эффективно), размахивая демократическими флагами…
KAZVEDOMOSTI.KZ. «Аскаров: В «земельном вопросе» начинаются страшные перегибы» — Прозвучавшая на заседании Земельной комиссии, которая работает сегодня в Нур-Султане, ошеломляющая инициатива отказаться от частной собственности на сельхозугодья и запретить ее даже для граждан Республики Казахстан, вернув все сельхозземли как в худшие с экономической точки зрения советские застойные годы в государственную собственность, заставляет задуматься о многом. По этому поводу «Ведомости Казахстана» решили побеседовать с известным казахстанским экономистом Тулегеном АСКАРОВЫМ.
RATEL.KZ. Евгения МОРОЗОВА – «Мой герой» — 10 апреля 1865 года умер Чокан ВАЛИХАНОВ. Выдающаяся личность, чрезвычайно одаренная: ученый, путешественник, историк, географ, писатель, исследователь, разведчик. Мой герой. И не только мой, конечно же. Жизнь этого человека многих вдохновляла на путешествия, исследования, научную деятельность. В Чокана Валиханова я влюбилась лет в 11. Самый возраст влюбляться. Особенно если герой ТАК хорош. Красив, умен, благороден, загадочен.
FORBES.KZ. «Новая «Чоканка». Какую школу создали Асель Тасмагамбетова и Кенес Ракишев» — В сентябре прошлого года, несмотря на сложности, вызванные пандемией, основательница фонда «Саби» Асель ТАСМАГАМБЕТОВА и ее супруг Кенес РАКИШЕВ (№6 рейтинга богатейших бизнесменов и №12 рейтинга самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan) открыли частную школу «Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп» в Алматы. Заведение площадью 12 тыс. кв. м, расположенное на территории 1 га на пересечении бульвара Мендикулова и проспекта Аль-Фараби, было построено за год. Инвестиции в проект составили 6 млрд тенге. В стратегических планах – получение международной аккредитации.
«В школах Шымкента нехватка компьютеров, в Нур-Султане — учителей, а в Алматинской области — нормальных туалетов» — Мангистауская область оказалась на последнем месте в рейтинге по индексу неравенства доступа к качественному среднему образованию. Она, в частности, продемонстрировала одни из самых низких показателей в стране по критерию, оценивающему качество образовательных кадров. Самая благополучная ситуация с точки зрения доступа к качественному образованию сложилась в Павлодарской области.
QMONITOR.KZ. «Принуждали ли казахов к изучению русского языка?» — На днях очень популярная среди национально ориентированных пользователей «Фейсбука» и весьма неглупая блогер Айнаш КЕРНЕЙ разместила очередной пост. В нем она назвала смешными разговоры о необходимости «создать мотивацию» для изучения государственного языка и ссылки на отсутствие адекватных методик его преподавания, но основную часть пространного текста посвятила тому, как казахов в советское время подвергали жесткой русификации по принципу «не хочешь учить русский – вынудим». И хотя она в открытую не призывает повторить то же самое применительно уже к изучению казахского языка, намек понятен.
«Есть ли у Казахстана космические перспективы?» — 60 лет назад полет Юрия ГАГАРИНА открыл космическую эру в истории человечества. Несомненно, это был огромный шаг вперед в развитии земной цивилизации. Наша республика, с территории которой стартовала ракета «Восток», тоже была причастна к этому событию. О его значении, роли космоса в жизни нашего общества и перспективах этой отрасли в Казахстане мы беседуем с главным редактором журнала «Космические исследования и технологии» Нурланом АСЕЛКАНОМ.
EXPRESS—K.KZ. «Почему билет на самолет из Киева в Брюссель стоит 100 долларов, а из Алматы в Атырау 300?» — Казахстанская логистика, с одной стороны, сложна, так как у стран региона нет выхода к открытому морю, а территория республики необъятна. С другой – расположение между рынками Китая и России, да еще с возможностью выхода на Турцию, Иран, Закавказье, Афганистан, а через него и на гигантские рынки Южной Азии, создает большие возможности зарабатывать.
KURSIV.KZ. «Какие страны и в каких объемах импортируют одежду в Казахстан» — Прошлый год перекроил отечественный рынок импорта одежды и текстиля. Китай вернул себе доминирующее положение: оттуда пришло больше всего вещей – и в физическом объеме, и в деньгах. Основными импортерами одежды в Казахстан стали Китай, Узбекистан, Россия, Турция.
TIME.KZ. «QazVac готова и уже на подходе» — Корреспонденты “Времени” побывали в НИИ, где разработали первую казахстанскую вакцину от ковида, и пообщались с ее авторами. Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, расположенный в поселке Гвардейском Жамбылской области, подчиняется Министерству образования и науки. С недавних пор вакцину, которую здесь разработали, называют QazVac. Это та же вакцина QazCovid-In, просто первое название маркетинговое, а второе — регистрационное. Вакцина инактивированная: в ее основе лежит вирус, который убили, многократно воздействуя на него специальными химическими реагентами.
«Кто не понял, аким не виноват!» — Глава Актобе Асхат ШАХАРОВ отныне намерен лишь с позиции силы общаться с нерадивыми дорожниками — их “работа” с приходом весны попросту потекла. Рвал и метал Шахаров не зря. Последние пару недель в городских пабликах на горакимат обрушился шквал не просто претензий, а проклятий. Куда ни глянь — всюду на актюбинских улицах затопленные перекрестки и дворы, ямы на дорогах…
LITER.KZ. «Нур-Султан тонет в грязи и лужах. Город глазами его жителей» — Нур-Султан превратился в Венецию. Видеоролики на которых запечатлены огромные лужи, больше похожие на водоемы, грязь и ямы публикуют жители столицы. Горожане в недоумении, куда смотрит акимат.
TURANPRESS.KZ. «Участились аварии в коммунальных сетях» — Отопительный сезон 2020-2021 год был богат на аварии. Но энергетики предупреждают, что дальше будет только хуже.
«Актоты Раимкулова: взволнованный министр» — Министр культуры и спорта РК Актоты РАИМКУЛОВА довольно часто выдает эмоциональную реакцию по самым разным поводам. Однако ее волнение мало помогает отечественным культуре и спорту, где положение становится все хуже.
SPIK.KZ. «Женщины в политике? Не для Казахстана» — Громкие заявления об увеличении роли женщин в управлении Казахстаном так и остаются просто словами.
EXCLUSIVE.KZ. «Почему образование в Казахстане перестало быть ключом к успеху?» — Наша страна – идеальный пример, демонстрирующий тотальную симуляцию в эпоху постмодерна. За словами чиновников, реформами и якобы их реализацией, объявляемыми результатами выборов, поддержкой бизнеса, решением проблем социально уязвимых слоев, достижением программы-2030 и т.д. нет реальности, связи между означаемым и означающим.
365INFO.KZ. «В великую пандемию мы могли построить новую ТЭЦ, но…» — Первоначально выбранный АО «Самрук-Энерго» проект реконструкции ТЭЦ-2 подразумевал расходы в объеме 98 млрд тенге. Однако в ходе разработки документации предварительная стоимость работ выросла до 131 млрд. Управляющий директор «Алматинских электрических станций» Серик КАЛИЕВ объяснил удорожание проекта «уточнением по составу оборудования и другим мероприятиям». То есть событие, которого алматинцы ждут много лет, откладывается еще на неопределенный срок. Экономист Асет НАУРЫЗБАЕВ, много раз критиковавший выбранный вариант реконструкции, происходящее называет очевидной коррупцией.
CARAVAN.KZ. «Колорит, мультикультурность, необычные тембры или новый подход — чем россиян зацепил музыкальный феномен казахов» — В марте российский журналист Юрий ДУДЬ в интервью с комиком из Усть-Каменогорска Евгением ЧЕБАТКОВЫМ показал список талантливых казахстанцев. Известный российский журналист и видеоблогер высказал мнение, что «Казахстан в творческом смысле всех рвет», и показал список молодых талантов из нашей страны. В него вошли режиссеры Айсултан Сеитов, Медет Шаяхметов, Канат Бейсекеев, Куаныш Бейсеков, музыканты Скриптонит, Jah Khalib, Масло черного тмина, Imanbek, Димаш Кудайберген, Zoloto, 104, Truwer, M’Dee, The Limba, Dequine, Niman, Кисло-Сладкий & Bonah, «Ирина Кайратовна», Alphavite. А также комики Нурлан Сабуров, Евгений Чебатков, Вячеслав Никифиров, Медет Калибеков, Галым Калиакбаров и Биржан Кабылбаев.
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