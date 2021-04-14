Губы, груди и гондолы

Удивительную книжку прислали на рецензию…

Удивительную книжку прислали на рецензию – сборник стихотворений и философских размышлений Меруерт Морган (Бафиной). Имя ранее мне незнакомое. Прочтя первое же стихотворение «Все люди – ёжики внутри», я стала искать сведения об авторе. И нашла их на личном сайте поэтессы. Образ вырисовывался загадочный и прекрасный:

«Меруерт Морган – представительница древнейшего княжеского рода Хакимбеков, который ведёт свою историю с 1732 года. Предками Меруерт были турфанские ханы, султаны и князья.

Являясь международным политическим и общественным деятелем, Меруерт Морган возглавляла компании горнорудного, металлургического, нефтегазового и торгового секторов в Казахстане, Иордании, Турции, Китае, Швейцарии, Великобритании и США».

Там же, на сайте, совместные фотографии Меруерт в обнимку с отборнейшими мужскими экземплярами планеты – Бараком Обамой, Джимом Керри, Стивеном Сигалом, Тимуром Бекмамбетовым и седовласыми конгрессменами Сената США.

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Сборник «Твои ответы здесь. Листай» явно адресован дамам средних лет и весьма среднего образования. Саму поэтессу неучем не назовёшь – дипломов о высшем образовании у неё целых четыре.

Судя по названиям стихотворений, это что-то духовно-просветительское, мудро-женственное, для сетевой дамской аудитории: «Задумайся, кто ты?», «Признаться себе», «Выпустить себя», «Спроси себя», «Исповедь мужчины», «Исповедь женщины» и т.д.

Нам неведомо то, что предвидит лишь Бог

Нам неведомо то, что придёт как платёж…

Сразу сказывается экономическое образование Морган, одно из четырёх.

Главное достоинство книжки в том, что ее хочется обильно цитировать:

Лежу под массажёром, давит тело

Сжимается вся кожа, я терплю так смело

Лежу, и стиснув зубы, вижу тело

Упругое и тонкое, прямо как хотела

Поэтесса, как видим, оперирует очень зримыми и конкретными образами. Лирическая героиня поэмы «Швейцария не панацея» летит к брегам Женевского озера почистить организм от накопившихся шлаков. Осторожно предположу, что Морган пишет о себе:

«Смотрю в иллюминатор, прайвет джет,

В руках мой пресловутый новый гаджет

…Пью ежедневно соки из травы

Зелёный смузи вместо ветчины»

Если просеять активный словарь поэтессы сквозь воображаемое сито, наиболее часто упоминаемыми останутся существительные: губы, груди, скулы, ногти (накладные), ресницы (тоже накладные), силикон, сумки, туфли, макияж, маникюр.

Естественно, присутствуют и лирические моменты, написанные тем же богатым языком:

Мы слепые котята с претензией льва!

Мы слепые щенята, хоть с гривою льва!

Мы мечты, мысли, души;

Мы тела, ноги, руки.

Вот Морган горько сетует о тяжкой сословной доле тех, кого судьба забросила во властные коридоры:

«Когда ты долго в кулуарах власти

Иль бизнеса по меркам СНГ

Ты, незаметно для себя и крепко

Устав, молчанья принимаешь глубоко в себе.

Не ожидать и смены курса власти

И не смотреть в окно машины

И слышать только рокот скользкой шины

Боясь пройти куда-то без плотного угрюмого детины…»

Из аристократической деликатности Морган не уточнила, что означает туманное «куда-то». Читатели сами догадаются, куда именно приличной даме боязно пройти с «плотным угрюмым» бодигардом. В дамскую комнату, разумеется.

Обращает на себя внимание демонстративная небрежность ее поэтики. Морган простодушно рифмует: наносила – укрупнила, принесли – нанесли, акрила – белила, ходят – обходят, восхваляем – уважаем, внимаем – гуляем, страдаю – скучаю, ретрит – прикид, в кожу – вельможу, тело – хотела.

Один из любимых её поэтических приемов – доведенные до предела возможностей перепады длины в соседних строках:

«Она такая свежая и кожа

Прям светится так изнутри

А я горю от любопытства: кто ж ее там косметолог?»

Многословная повествовательность М. Морган уравновешивается её же способностью сказать одной строкой всё и сразу.

Мы все Вселенная на ножках

У каждого своя земная пыль

Оставайтесь в душе ребёнком

И не хмурьте вы брови зря

Оставайтесь в душе котёнком

И не стройте взрослого из себя!

Наскучив рифмовать ребёнков и котёнков, автор в угаре проповедничества сбивается на суровую прозу. Так ее целевой аудитории должно быть понятнее:

«Бойтесь своих темных поступков и слов, они, ваши внутренние демоны, вас же и съедят…»

Или дает ценные советы житейского свойства (один из четырех дипломов поэтессы от Лондонской школы бизнеса):

«Электронное пространство может быть подвергнуто хакерским атакам. Так что пишите, распечатывайте самое ценное и храните деньги в сейфах и активах, золоте и бриллиантах – банки тоже лопаются как мыльные пузыри».

Не чужд авторессе и феминистский пафос. Лирическая героиня «Исповеди женщины» строга к себе:

«Где-то я зачем-то нескольких детей рожала

Не всегда в любви, а потому что надо

Надо всем же было делать, как всем надо

Без любви к себе я так жила

И уже сижу я с мнимым мужем

Нет тепла, нет секса, нет прелюдий

Впрочем, в следующей строфе поэтесса спохватывается. Ведь кроме отсутствия секса есть проблемы и понасущнее:

… Кто же содержать с детьми нас станет?

И так много лет прошло, любой устанет…

Госпожа Морган пишет длинно, и чем дальше, тем длинней. Стихотворение «Губы, мышцы, грудь» хочется цитировать полностью, но боюсь, редактор не одобрит. Постараюсь коротенько:

Смотрела в зеркальце девица,

Расчёсывала волосы и клеила ресницы,

Тональный крем пудами наносила

И губы плотным гелем укрупнила.

И волосы ей накладные принесли,

И брови татуажем нанесли,

И скулы ей титаном очертили,

И груди силиконом укрупнили.

Я процитировала больше, чем планировала: трудно остановиться, прервать это немножко стыдное удовольствие.

«Лучшее, что может делать человек – это гармонизировать мир, то есть писать в рифму» – заметил как-то литературный критик Дмитрий Быков.

Зачем Меруерт Морган пытается гармонизировать свой, судя по всему, крепко и надёжно налаженный мир? Что сподвигло успешную бизнесвуман, «международного политического и общественного деятеля» исторгнуть из себя этот каскад стихотворений? Целых триста сорок страниц.

Размышляя над вопросом, я случайно посмотрела в Сети видеорепортаж из новой «духовной столицы». Захлёбываясь от восторга, молодой человек Олжас и девушка Тина показали, что там, в Туркестане, наворотили. А наворотили там много, безвкусно, аляповато, с убогой пышностью и не считаясь с миллиардными расходами.

В центре города построили нечто похожее на сильно уценённый Диснейленд или декорации к «Тысяче и одной ночи».

Зато девушка Тина, обращаясь к зрителям, не сдерживала брызжущих эмоций: «Ребята, это реально мясо, это эксклюзив!».

Эксклюзив и «мясо» показали крупным планом. В искусственном водоеме плавали грошовые пластиковые лодки. (Некоторые отечественные СМИ назвали их гондолами, а водоем казахстанской Венецией) Правили лодками нарядные аниматоры, изображающие счастливых жителей Туркестана. Носовые части лодок украшены пластиковыми фигурами: поднявшимся на дыбы конским торсом, павлином с распушённым хвостом, громадным цветком лотоса.

Туркестан. (Фото: primeminister.kz)

К чему я так подробно описываю дикий туркестанский дизайн? Чтобы напомнить, откуда он позаимствован.

В 16-19 веках на носу парусных кораблей ставили так называемые гальюнные фигуры. Чаще это был обнажённый женский торс, или профиль дракона, или птицы с сердитым клювом. Украшения эти демонстрировали богатство и социальное положение владельца судна – знай наших. А на военных кораблях олицетворяли могущество и силу страны – не влезай, убьет!

Так вот – и поэзия Меруерт Морган и колхозный эксклюзив с липовыми гондолами – знаковые явления постсоветской культурной деградации.

Они и стилистически близки, почти родственны по способу существования. Как поэтесса сладко грезит предками – турфанскими ханами и сочиняет дрянные стишки, так и коррумпированные деловары придумали Туркестану великое прошлое и теперь городят из него нежизнеспособное место.

Кому не удалось строительство реальности, те лепят утопии и миражи.

И если про поэтессу можно сказать – пусть сочиняет, кто это будет читать, кроме ее папы и кошки, то про новоявленную степную Венецию пора высказаться кому-нибудь умному и авторитетному.

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