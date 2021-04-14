Губы, груди и гондолы

Удивительную книжку прислали на рецензию – сборник стихотворений и философских размышлений Меруерт Морган (Бафиной). Имя ранее мне незнакомое. Прочтя первое же стихотворение «Все люди – ёжики внутри», я стала искать сведения об авторе. И нашла их на личном сайте поэтессы. Образ вырисовывался загадочный и прекрасный:
«Меруерт Морган – представительница древнейшего княжеского рода Хакимбеков, который ведёт свою историю с 1732 года. Предками Меруерт были турфанские ханы, султаны и князья.
Являясь международным политическим и общественным деятелем, Меруерт Морган возглавляла компании горнорудного, металлургического, нефтегазового и торгового секторов в Казахстане, Иордании, Турции, Китае, Швейцарии, Великобритании и США».
Там же, на сайте, совместные фотографии Меруерт в обнимку с отборнейшими мужскими экземплярами планеты – Бараком Обамой, Джимом Керри, Стивеном Сигалом, Тимуром Бекмамбетовым и седовласыми конгрессменами Сената США.
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Сборник «Твои ответы здесь. Листай» явно адресован дамам средних лет и весьма среднего образования. Саму поэтессу неучем не назовёшь – дипломов о высшем образовании у неё целых четыре.
Судя по названиям стихотворений, это что-то духовно-просветительское, мудро-женственное, для сетевой дамской аудитории: «Задумайся, кто ты?», «Признаться себе», «Выпустить себя», «Спроси себя», «Исповедь мужчины», «Исповедь женщины» и т.д.
Нам неведомо то, что предвидит лишь Бог
Нам неведомо то, что придёт как платёж…
Сразу сказывается экономическое образование Морган, одно из четырёх.
Главное достоинство книжки в том, что ее хочется обильно цитировать:
Лежу под массажёром, давит тело
Сжимается вся кожа, я терплю так смело
Лежу, и стиснув зубы, вижу тело
Упругое и тонкое, прямо как хотела
Поэтесса, как видим, оперирует очень зримыми и конкретными образами. Лирическая героиня поэмы «Швейцария не панацея» летит к брегам Женевского озера почистить организм от накопившихся шлаков. Осторожно предположу, что Морган пишет о себе:
«Смотрю в иллюминатор, прайвет джет,
В руках мой пресловутый новый гаджет
…Пью ежедневно соки из травы
Зелёный смузи вместо ветчины»
Если просеять активный словарь поэтессы сквозь воображаемое сито, наиболее часто упоминаемыми останутся существительные: губы, груди, скулы, ногти (накладные), ресницы (тоже накладные), силикон, сумки, туфли, макияж, маникюр.
Естественно, присутствуют и лирические моменты, написанные тем же богатым языком:
Мы слепые котята с претензией льва!
Мы слепые щенята, хоть с гривою льва!
Мы мечты, мысли, души;
Мы тела, ноги, руки.
Вот Морган горько сетует о тяжкой сословной доле тех, кого судьба забросила во властные коридоры:
«Когда ты долго в кулуарах власти
Иль бизнеса по меркам СНГ
Ты, незаметно для себя и крепко
Устав, молчанья принимаешь глубоко в себе.
Не ожидать и смены курса власти
И не смотреть в окно машины
И слышать только рокот скользкой шины
Боясь пройти куда-то без плотного угрюмого детины…»
Из аристократической деликатности Морган не уточнила, что означает туманное «куда-то». Читатели сами догадаются, куда именно приличной даме боязно пройти с «плотным угрюмым» бодигардом. В дамскую комнату, разумеется.
Обращает на себя внимание демонстративная небрежность ее поэтики. Морган простодушно рифмует: наносила – укрупнила, принесли – нанесли, акрила – белила, ходят – обходят, восхваляем – уважаем, внимаем – гуляем, страдаю – скучаю, ретрит – прикид, в кожу – вельможу, тело – хотела.
Один из любимых её поэтических приемов – доведенные до предела возможностей перепады длины в соседних строках:
«Она такая свежая и кожа
Прям светится так изнутри
А я горю от любопытства: кто ж ее там косметолог?»
Многословная повествовательность М. Морган уравновешивается её же способностью сказать одной строкой всё и сразу.
Мы все Вселенная на ножках
У каждого своя земная пыль
Оставайтесь в душе ребёнком
И не хмурьте вы брови зря
Оставайтесь в душе котёнком
И не стройте взрослого из себя!
Наскучив рифмовать ребёнков и котёнков, автор в угаре проповедничества сбивается на суровую прозу. Так ее целевой аудитории должно быть понятнее:
«Бойтесь своих темных поступков и слов, они, ваши внутренние демоны, вас же и съедят…»
Или дает ценные советы житейского свойства (один из четырех дипломов поэтессы от Лондонской школы бизнеса):
«Электронное пространство может быть подвергнуто хакерским атакам. Так что пишите, распечатывайте самое ценное и храните деньги в сейфах и активах, золоте и бриллиантах – банки тоже лопаются как мыльные пузыри».
Не чужд авторессе и феминистский пафос. Лирическая героиня «Исповеди женщины» строга к себе:
«Где-то я зачем-то нескольких детей рожала
Не всегда в любви, а потому что надо
Надо всем же было делать, как всем надо
Без любви к себе я так жила
И уже сижу я с мнимым мужем
Нет тепла, нет секса, нет прелюдий
Впрочем, в следующей строфе поэтесса спохватывается. Ведь кроме отсутствия секса есть проблемы и понасущнее:
… Кто же содержать с детьми нас станет?
И так много лет прошло, любой устанет…
Госпожа Морган пишет длинно, и чем дальше, тем длинней. Стихотворение «Губы, мышцы, грудь» хочется цитировать полностью, но боюсь, редактор не одобрит. Постараюсь коротенько:
Смотрела в зеркальце девица,
Расчёсывала волосы и клеила ресницы,
Тональный крем пудами наносила
И губы плотным гелем укрупнила.
И волосы ей накладные принесли,
И брови татуажем нанесли,
И скулы ей титаном очертили,
И груди силиконом укрупнили.
Я процитировала больше, чем планировала: трудно остановиться, прервать это немножко стыдное удовольствие.
«Лучшее, что может делать человек – это гармонизировать мир, то есть писать в рифму» – заметил как-то литературный критик Дмитрий Быков.
Зачем Меруерт Морган пытается гармонизировать свой, судя по всему, крепко и надёжно налаженный мир? Что сподвигло успешную бизнесвуман, «международного политического и общественного деятеля» исторгнуть из себя этот каскад стихотворений? Целых триста сорок страниц.
Размышляя над вопросом, я случайно посмотрела в Сети видеорепортаж из новой «духовной столицы». Захлёбываясь от восторга, молодой человек Олжас и девушка Тина показали, что там, в Туркестане, наворотили. А наворотили там много, безвкусно, аляповато, с убогой пышностью и не считаясь с миллиардными расходами.
В центре города построили нечто похожее на сильно уценённый Диснейленд или декорации к «Тысяче и одной ночи».
Зато девушка Тина, обращаясь к зрителям, не сдерживала брызжущих эмоций: «Ребята, это реально мясо, это эксклюзив!».
Эксклюзив и «мясо» показали крупным планом. В искусственном водоеме плавали грошовые пластиковые лодки. (Некоторые отечественные СМИ назвали их гондолами, а водоем казахстанской Венецией) Правили лодками нарядные аниматоры, изображающие счастливых жителей Туркестана. Носовые части лодок украшены пластиковыми фигурами: поднявшимся на дыбы конским торсом, павлином с распушённым хвостом, громадным цветком лотоса.
Туркестан. (Фото: primeminister.kz)
К чему я так подробно описываю дикий туркестанский дизайн? Чтобы напомнить, откуда он позаимствован.
В 16-19 веках на носу парусных кораблей ставили так называемые гальюнные фигуры. Чаще это был обнажённый женский торс, или профиль дракона, или птицы с сердитым клювом. Украшения эти демонстрировали богатство и социальное положение владельца судна – знай наших. А на военных кораблях олицетворяли могущество и силу страны – не влезай, убьет!
Так вот – и поэзия Меруерт Морган и колхозный эксклюзив с липовыми гондолами – знаковые явления постсоветской культурной деградации.
Они и стилистически близки, почти родственны по способу существования. Как поэтесса сладко грезит предками – турфанскими ханами и сочиняет дрянные стишки, так и коррумпированные деловары придумали Туркестану великое прошлое и теперь городят из него нежизнеспособное место.
Кому не удалось строительство реальности, те лепят утопии и миражи.
И если про поэтессу можно сказать – пусть сочиняет, кто это будет читать, кроме ее папы и кошки, то про новоявленную степную Венецию пора высказаться кому-нибудь умному и авторитетному.
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