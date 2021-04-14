Как долго будет падать тенге?

Эксперты попытались увидеть дно пропасти

На валютном рынке творится нечто невообразимое. Тенге летит вверх тормашками, только за март он ослабился на 1,8%, а что происходит с начала апреля – пока не поддается никакой логике и не укладывается ни в одни прогнозы.

Нефть, как основной индикатор стоимости нашей национальной валюты (как иногда пытаются нам внушить с высоты своей власти чиновники нур-султановского олимпа), то чуть возрастает в цене, то стоит на месте, то начинает стекать вниз, а тенге упорно слабеет.

В это время, когда такие катаклизмы происходят с черным золотом, рубль начинает подавать робкую надежду на укрепление, и, казалось бы, вслед потянется тенге, но уже скоро и эти надежды становятся призрачными – и рубль никнет, и тенге безвольно скользит по наклонной.

В общем, что бы ни происходило сейчас на внешних рынках, принципиально важных для самочувствия нашей национальной валюты, – она, увы, с завидным постоянством в апреле демонстрирует свою слабость.

Обманчивый март

О том, почему вдруг тенге с воодушевляющей ноты в первые две декады марта начал катиться вниз, объяснила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова: «11 марта Президент США Джо Байден подписал закон о выделении $1,9 трлн. на стимулирование экономики и аналитики улучшают прогнозы роста экономики США. Консенсус-прогноз по темпам роста ВВП США в 2021 году вырос до 5,7–5,8% против 4,9% месяцем ранее. В таких условиях фондовые индексы США вновь обновляют максимумы – индекс Dow Jones вырос на 6,6% за месяц, S&P на 4,2%».

В свою очередь, продолжающийся рост доходностей ГЦБ США привел к дальнейшему укреплению американской валюты. Естественно, валюты развивающихся стран стали падать. Индекс валют Emerging markets ослаб на 1,1%. Среди EM стран наибольшее ослабление показали турецкая лира (-)11,1% после увольнения главы центрального банка, индонезийская рупия (-)2%, российский рубль (-)1,5%. И мы, конечно, тоже оказались в этой компнии.

«Обменный курс тенге ослаб в марте c 417,02 до 424,34, или на 1,8%. В течение первой половины месяца тенге сохранял низкую волатильность. Однако ситуация изменилась к концу месяца, общий негативный внешний фон и ухудшение динамики цен на нефть привели к постепенному ослаблению тенге вместе с другими валютами развивающихся рынков», — отметила Алия Молдабекова.

Спрос на валюту подскочил. Объемы торгов на Казахстанской фондовой бирже выросли до $2,5 млрд., и это в то время, как среднемесячный объем торгов в 2021 и 2020 годах составил $2,3 млрд.

В январе-феврале наблюдались рекордные притоки инвестиций в ГЦБ РК, это оказывало соответствующую поддержку курсу, а в марте они сократились практически в 10 раз, до 17,8 млрд. тенге. В апреле тренд на снижение интереса нерезидентов к тенговым активам продолжился.

Также в марте определенную поддержку валютному рынку, по мнению заместителя главы центробанка, оказывали продажи активов Национального фонда в рамках выделения трансфертов в бюджет и продажи квазигосударственного сектора. Объем продаж валюты из Национального фонда составил $695 млн., а квази продали $153,7 млн. Интервенций со стороны Национального банка не было, но тенге чувствовал себя неплохо.

На западном фронте не ждать перемен?

Что сейчас наблюдается на валютном рынке Казахстана и как долго продлится неблагоприятный период для тенге?

Первое: интерес иностранных инвесторов к тенге и тенговым активам снизился, если не сказать – рухнул. Инвестиции нерезидентов иссякли. Более того, Алия Молдабекова считает, что есть признаки того, что иностранные инвесторы занимали короткую позицию по тенге, либо сокращали текущие длинные позиции в тенге. В первой декаде апреля наблюдался частичный выход хедж-фондов из длинных тенговых позиций. Естественно, это не на пользу тенге.

Второе. Вырос спрос на доллары. Причем, по нескольким фронтам. Это связано и с операциями нерезидентов, и за счет рост внутреннего спроса на иностранную валюту: апрель – месяц выплаты дивидендов и их частичной конвертации. Также идет восстановление деловой активности, и в рамках операционной и инвестиционной деятельности юридические лица увеличили объем покупок валюты под финансирование импорта.

«Дальнейшая динамика тенге, несмотря на изменчивость рыночного сентимента, будет определяться, прежде всего, ценой на нефть – нашего основного экспортного товара. Баланс на рынке нефти остается весьма хрупким, и во многом зависит от устойчивого восстановления спроса на энергоносители. Потому что в отличие от предложения на рынке нефти, которое может регулироваться договоренностями по объемам добычи, спрос продолжает напрямую зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом и темпами вакцинации», — уверена Алия Молдабекова.

В свою очередь, аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстан представил результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в апреле 2021 года. По сути, это консолидированное мнение финансистов по тем или иным вопросам.

Так вот, эксперты практически сошлись во мнении, что после продолжительного плавного ослабления коррекция по валютной паре USDKZT видится всё более логичной. К началу мая курс USDKZT прогнозируется на уровне 426,5 тенге за доллар (от текущего уровня 433). В то же время среднесрочные ожидания по курсу сохраняются умеренно негативными. Прогнозируется небольшое ослабление до 434,9 тенге (+0,4% к текущему курсу).

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