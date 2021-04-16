«Коррупционеры теперь не знают, куда девать наворованное». «3 новых миллионера появились в Казахстане за время пандемии». «Почти вдвое выросла стоимость продуктов питания в Казахстане за несколько лет». «Что дал казахам и что отнял у них колониальный режим?»

Сетевой Казахстан 16 апреля 2021г.

SPIK . KZ . «Спасать мир, не вставая с дивана: кому на руку синофобия в Казахстане» — Наши люди сильно переживают о геополитической борьбе, но не подозревают, что давно проиграли совсем другую. С некоторых пор в казахстанских СМИ и социальных сетях вновь разгораются страсти вокруг якобы тотального присутствия китайских предприятий в экономике страны. В чем же дело? Откуда такие настроения в казахстанском обществе? На эти вопросы мы попросили ответить генерального директора China Center Адиля КАУКЕНОВА — Я изначально говорил, что эти митинги – они не столько антикитайские, они на самом деле откровенно оппозиционные. Если на них сходить и послушать, что люди говорят, то там все упреки, претензии именно к власти. Китай – это просто предлог, чтобы собраться. Вот и все.

EXCLUSIVE . KZ . «Айгуль Соловьева: «Коррупционеры теперь не знают, куда девать наворованное»» — На днях экс-депутат мажилиса и общественный деятель Айгуль СОЛОВЬЕВА была назначена внештатным советником председателя Агентства по противодействию коррупции. Есть ли у нее новые подходы с этим непобедимым, несмотря на все усилия, злом в нашей стране? — Что касается санкций, то нужно просто соответствовать международным нормам. Нужно, чтобы коррупционеры не знали, куда деваться с наворованным мешком денег, но при этом, опять-таки, не забывать и о презумпции невиновности и не переусердствовать с голословными обвинениями. И если кто-то проводит журналистское расследование, то оно должно быть объективным и справедливым.

365 INFO . KZ . «3 новых миллионера появились в Казахстане за время пандемии» — Депутат Ирина СМИРНОВА говорит, что вместо финансовой поддержки ритейлеров государству следует напрямую помогать обнищавшему населению. Тогда оно сможет покупать себе еду — Богатые стали богаче, бедные беднее. Могу дать примерные цифры, исходя из положения в школах. Всегда 10-20% школьников были из малоимущих семей. В данный момент в Казахстане 1 млн бедных детей. На их фоне в Казахстане за пандемию появились 3 долларовых миллиардера.

«Кто уедет после коронакризиса? Эксперты дали прогнозы» — Когда обещания правительства не выполняются, а наука не финансируется, специалисты «голосуют ногами». На их место приезжают неквалифицированные кадры.

QMONITOR . KZ . «Что дал казахам и что отнял у них колониальный режим?» — Мы продолжаем разговор с историком-профессором одного из отечественных университетов о сути и особенностях колониальной политики России в Казахстане. Во второй, заключительной, части интервью речь пойдет о том, что казахи приобрели и что потеряли в результате долгого пребывания в составе Российской империи, а затем СССР, какими должны быть наши отношения с бывшей метрополией и в какой деколонизации нуждается современный Казахстан.

«В шаге от точки невозврата. Сможет ли наука стать производительной силой?» — Мы продолжаем дискуссию о том, почему умирает казахстанская наука и есть ли шансы на ее реанимацию. Сегодня «эстафету» принимает представитель космической отрасли — д.т.н., профессор, академик НАН РК и НИА РК, лауреат Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби, обладатель Золотой медали имени В.Г.Шухова Союза научных и инженерных обществ РФ за выдающийся вклад в развитие науки и техники Мейрбек МОЛДАБЕКОВ.

KZAIF . KZ . «Линия разлома» — Казахский национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований, проще говоря – институт сейсмологии, в данный момент прекратил свою работу. Причина для нашего времени весьма банальна: отсутствие финансирования. Ученые отправились в отпуск без содержания. Как долго будет длиться их вынужденный отдых, пока никто сказать не может.

FORBES . KZ . «Сколько казахстанцев будут без работы в 2021 году» — Президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Даулет АРГАНДЫКОВ со своей стороны рассказал о проведенном анализе ситуации на рынке труда и тем, сколько граждан в 2021 могут остаться без работы — В зоне риска есть вероятность по 2 миллионам, но опять таки будет зависеть от конкретных случаев — это в первую очередь работники сферы услуг, торговли, транспорта и так далее. И совсем уже ситуация связана с высвобождением и потерей работы — это на уровне 165 тысяч. Мы брали классификацию по профессиям, по трудовым навыкам, по группам. 165 тысяч работников могут потерять работу, по нашей оценке, в случае введения полных ограничительных мер…

CARAVAN . KZ . «Экологи раскритиковали рытье каналов по дну казахстанской части Каспия» — Компания “NCOC”, разрабатывающая месторождение Кашаган, намерена это сделать для обустройства объектов месторождения. Другого варианта поддержки морских операций при ежегодном снижении уровня воды, кроме как проложить подъездные пути к искусственным островам, специалисты компании не видят. Однако защитники природы заявили, что углубление Каспия ради добычи нефти недопустимо и приведет к экологической катастрофе.

LITER . KZ . «Что будет с ценами на продукты питания? Эксперты прогнозируют дальнейший рост» — Почти вдвое выросла стоимость продуктов питания в Казахстане за несколько лет. Liter.kz разобрался, почему это происходит, а также выяснил, стоит ли ожидать новых скачков цен в ближайшем будущем.

AZATTYQ . ORG . «Уход от «колониального прошлого»? Идеи переименования сёл и улиц: реакция» — С чем связаны инициативы переименовать улицы в населенных пунктах и сёла в граничащих с Россией регионах, почему они приводят к расколу среди местных жителей и как ситуацию комментируют исследователи.

NOVGAZ.COM . «СИМАШКИНСКИЕ Чтения» — Первые Международные литературные чтения, посвященные творчеству Народного писателя Казахстана Мориса Давидовича СИМАШКО (1924-2000) и приуроченные ко дню рождения прозаика, драматурга, публициста и сценариста — прошли в Алматы. Морис Симашко — автор повестей «В черных песках» (1958), «Искушение Фраги» (1960), «Хадж Хайяма» (1965), «Емшан» (1966, о султане Бейбарсе), «Маздак» (1971), «Искупление дабира» (1979), «Гу-га» (1982, о штрафной роте), романов «Колокол» (1981, об Ибрае Алтынсарине) и «Семирамида» (1988, о Екатерине II).

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.