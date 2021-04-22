Акиму Сагинтаеву алматинцы поставили твердую «тройку» 22.04.2021 15:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 434 0 Социолог Гульмира Илеуова о том, как повезло градоначальнику южной столицы с населением Похожие материалы: «В отставку!»: Бекшин признал неэффективность карантинных мер Сагинтаев о критике со стороны Токаева: Отказаться от мониторинговых групп не можем Бекшин признал неэффективность ряда введенных им запретов Вакцина от коронавируса и бекшинских постановлений Голословными назвали доводы Бекшина касательно закупки некачественных СИЗов в Алматы