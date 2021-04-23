«Рейтинг управленческой элиты Казахстана». «Я бы не советовал Байбеку судиться с Мамаем, ведь он уже победил». «Архаичные и современные ценности в Казахстане: чем чреват их конфликт?». «Синдром Биртанова: «инициатива наказуема»

Сетевой Казахстан 23 апреля 2021г.

OFSTRATEGY . KZ . «Рейтинг управленческой элиты Казахстана в 1 квартале 2021 года» — Итак, по итогам оценивания в первом квартале 2021 года в ТОП-10 вошли 1-й заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан БАЙБЕК и помощник Президента Ерлан КАРИН («хорошо продвигает повестку Президента»). При этом из первой десятки выбыли помощник президента – секретарь Совета безопасности Асет ИСЕКЕШЕВ («нет ощущения, что с безопасностью (особенно внутренней) все под контролем») и руководитель Администрации Президента Ерлан КОШАНОВ («строже надо быть к правительству и акимам, а то они вообще страх потеряли»). Обращает внимание снижение показателя рейтинга председателя КНБ Карима МАСИМОВА: со второго места, которое Масимов занимал практически весь период президентства Токаева, он передвинулся на четвертое место (-0,53), пропустив вперед представителей законодательной ветви власти – спикера Мажилиса Нурлана НИГМАТУЛИНА (2 место; 4,67 балла)и спикера Сената Маулена АШИМБАЕВА (3 место; 4,3 балла).

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Ермухамет Ертысбаев: Я бы не советовал Байбеку судиться с Мамаем, ведь он уже победил» — Выпады в адрес первого заместителя председателя партии «Nur Otan» Бауыржана БАЙБЕКА ни что иное, как политический заказ. В этом убежден государственный деятель Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ — «На мой взгляд, Жанболата Мамая использовали. Ему дали весь этот материал, может что-то он сам накопал. Но, повторюсь, у Мамая была очень рыхлая информация. Я думаю, это точечный наезд на Байбека, желание скомпрометировать его не только в социальных сетях, а еще в глазах Елбасы, Главы государства. Одним словом, это точечный удар, который имеет далеко идущую цель. Байбек убедительно по всем фактам доказал несостоятельность наездов – факты, цифры, ссылки на закон, на Конституцию, на нормативно-правовые и т.д. Все безупречно».

QMONITOR . KZ . «Архаичные и современные ценности в Казахстане: чем чреват их конфликт?» — Недавно в Казахстане очень активно и даже с яростной непримиримостью обсуждали шествие феминисток. Столь же бурные дискуссии развернулись вокруг проекта закона о семейном насилии, написанного по «европейским лекалам». Да и сейчас на примере отношения к тоям в дни карантина мы видим столкновение мнений тех, кто считает вполне приемлемым не отказываться от традиций даже в такие времена, и их оппонентов. Можно ли говорить о существовании в Казахстане серьезного конфликта между сторонниками архаичных и современных ценностей? Или это, скорее, конфликт между сторонниками национальных и западных ценностей? Какая из сторон права? Чья возьмет верх? Возможен ли некий консенсус?

EXCLUSIVE . KZ . «Синдром Биртанова: «инициатива наказуема»» — Вот уже почти полгода экс-министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ находится под домашним арестом, но проблемы здравоохранения только углубились, несмотря (или в силу?) на щедрое финансирование. Многие понимают, что он стал «сакральной жертвой» правительства, недовольство которым, тем не менее, продолжает расти. Так может быть, дело не в Биртанове, а в целом системе управления?.. Сегодня у многих топ-менеджеров государства все чаще появляется «синдром Биртанова» — страх взять на себя ответственность за серьезные решения. Гораздо безопаснее либо вообще ничего не менять, либо ограничиваться косметическими изменениями. В итоге, вся система госуправления все чаще напоминает парализованный организм на искусственном жизнеобеспечении без права на эвтаназию.

INFORMBURO . KZ . «Новый вариант казахского алфавита на латинице представили для публичного обсуждения» — На сайте «Открытые НПА» опубликован проект указа Президента о некоторых вопросах перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. В пояснительной записке отмечается, что проект указа предусматривает утверждение усовершенствованного алфавита казахского языка на основе латинской графики, а также наделяет правительство полномочиями по утверждению правил правописания казахского языка… Публичное обсуждение проекта продлится до 6 мая 2021 года.

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ, политолог – «Ретивым «защитникам» казахского языка пора прекратить нервно реагировать на любую провокацию» — Тем более странным кажется излюбленное некоторыми «не знаю казахского и учить его не собираюсь». Никто и не заставляет. Так же как и осваивать коньки, велосипед и иные навыки, позволяющие открывать новые радости этого мира… Их знание или незнание казахского никак не отражается на богатстве, состоянии и перспективах казахского языка. Это зависит от тех, кто знает и любит этот язык, от того, какой контент сегодняшнее поколение казахоязычных будет на нем производить.

SPIK . KZ . «Неживая вода. Рассвет и закат политического пиара в Казахстане» — Казахстанская госпропаганда сейчас – это нечто, напоминающее средневековый аул, во все концы которого бегут молодые гонцы, чтобы распространить какую-то благую весть, но по дороге забывают все красивые слова, в которые они хотели бы эту весть обернуть. И тараторят в итоге нечто следующее: трех баранов раздал, многодетную семью накормил, от чумы всех нас спас, слава, слава. Короче, отсутствие креатива, который просто необходим в информационных войнах, как и готовность чиновников к любым нападкам прессы, привело к явлению, ставшему мемом – убегающие от журналистов министры, мямлящие на брифингах госслужащие, не способные ответить на простые, хоть и каверзные, вопросы.

LITER . KZ . «Посмотрите, где в Казахстане самые высокие зарплаты» — Самую высокую зарплату в Казахстане получают жители Атырауской и Мангистауской области, а также города Нур-Султан — в среднем они зарабатывают свыше 300 тысяч тенге в месяц. Это в два раза больше, чем зарплата северо-казахстанцев, которая приближается к 156 тысячам тенге. О том, какой регион Казахстана может похвастаться самыми высокими доходами, читайте в материале…

365 INFO . KZ . «Нефтяной фактор: как он занимал лидирующие позиции в экономике — окончание» — Наша экономика продолжает зависеть от нефтяных цен. Стоимость барреля влияет не только на состояние горнодобывающей промышленности, но и ряда других отраслей. И в среднесрочной перспективе эта картина не изменится. Об этом пишет доктор экономических наук, главный научный сотрудник КИСИ Вячеслав ДОДОНОВ в работе «Нефтяной фактор структурных изменений в промышленности Казахстана». Окончание. Читайте также первую часть. Полную версию работы можно прочитать на сайте КИСИ.

CARAVAN . KZ . «Глобальное потепление несет для Казахстана летнюю засуху, весенние заморозки и зимние дожди» — Как всё это отразится на жизни людей рассказала начальник управления климатических исследований научно-исследовательского центра РГП “Казгидромет” Светлана ДОЛГИХ.

AZATTYQ . ORG . ««Множество ограничений». Доклад о ситуации с религиозной свободой в Казахстане» — В Казахстане отмечены некоторые положительные изменения в плане религиозной свободы, но в стране по-прежнему сохраняется множество ограничений, заявила Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в опубликованном 21 апреля докладе. В документе, охватывающем 26 стран, Казахстан значится в списке «государств, нуждающихся в особом наблюдении».

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