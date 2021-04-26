Антикризисный план правительства – не антикризисный, и не план 26.04.2021 15:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 98 0 Экономист Айдархан Кусаинов о том, что реально поможет экономике и населению Казахстана Похожие материалы: Антикризисный план значительно расширили в Казахстане (полный перечень нововведений) Представлен план по новым объектам здравоохранения на 2021 год в Алматы Токаев поручил доработать оцениваемый в почти в Т10 трлн план развития Атырауской области На ком инвестор зарабатывает в Казахстане Обслуживание правительственного долга к 2025 году вырастет в 1,8 раза – мажилис