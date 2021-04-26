Два наших боксера – чемпионы мира среди юношей, неоднозначные результаты штангистов на первенстве Азии, завершение сезона для баскетбольной «Астаны» и очередной тур в футбольной премьер-лиге

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: десять медалей, в том числе две золотые

Позавчера в Польше состоялись финальные поединки юношеского чемпионата мира (U-18), на котором были разыграны 20 комплектов наград. Парни выявляли сильнейших в десяти весовых категориях – тех самых, которые прежде имели статус олимпийских (после ОИ-2016 их, как известно, осталось, восемь). Аналогично и у девушек.

Своих юных боксеров на это первенство делегировали 66 стран. Но лишь четыре из них заявили полные составы (по 20 спортсменов) – это Казахстан, Россия, Индия и Польша. Чуть меньше участников прислали Украина (19) и Узбекистан (18). А, скажем, Куба, одна из ведущих держав в этом виде спорта, была представлена только парнями, да и то не во всех весовых категориях (9).

В общем медальном зачете Казахстан с десятью наградами, в том числе двумя золотыми, занял 4-е место. Десять раз поднимались на пьедестал почета и боксеры Узбекистана, но у них на одно «золото» больше, и потому они расположились одной строчкой выше. Вторую позицию застолбила за собой Россия – одиннадцать наград, включая три высшей пробы. А выиграла общий зачет, причем более чем уверенно, Индия: восемь ее представителей, семь из которых – девушки, стали чемпионами мира. Отчасти такой триумф можно объяснить тем, что на первенство не приехали спортсменки из целого ряда стран (США, Китай, Великобритания), где женский бокс очень хорошо развит.

Обе золотые медали Казахстана были добыты в мужских соревнованиях. Их обладателями стали Санжар Ташкенбай, боксировавший в самом легком весе (до 49 кг), и Сабыржан Аккалыков (до 64 кг). Первый в финальном бою победил россиянина, а второй – украинца. «Серебра» удостоены Ерболат Сабыр (до 56 кг) и Елнур Суюнбай (до 60 кг), «бронзы» – Диас Молжигитов (до 70 кг).

На снимке: Сабыржан Аккалыков



Столько же медалей, пять, завоевали и наши девушки. Но золотой среди них нет. Серебряными призерами чемпионата мира стали Жулдыз Шаяхметова (до 60 кг) и Дана Дидай (до 75 кг), бронзовыми – Жасмин Кизатова (до 69 кг), Асель Сагатова (до 81 кг) и Елдана Талипова (свыше 81 кг). Впрочем, двум последним для этого оказалось достаточно одержать всего по одной победе – слишком мало участниц было в их весовых категориях.

Тяжелая атлетика: наград много, но радоваться особо нечему

На чемпионате Азии, завершившемся вчера в Ташкенте, казахстанские тяжелоатлеты завоевали в общей сложности семь медалей – одну золотую, три серебряные и три бронзовые. Вроде бы неплохо, но шесть из них получены в неолимпийских весовых категориях (из 6), где зачастую уровень конкуренции был низким. Если же брать олимпийские (их 14), то лишь вчера, в заключительный день первенства, на пьедестал почета поднялась супертяж Айзада Муптильда, ставшая бронзовым призером. Члены нашей мужской команды Игорь Сон (до 61 кг) и Александр Уваров (до 81 кг) заняли 4-е места, а Зульфия Чиншанло (до 55 кг) и Гульнур Ыбрай (до 64 кг) – 5-е. Причем Уваров и Ыбрай проиграли медалистам очень много.

Для сравнения: сборная Узбекистана завоевала в олимпийских весах четыре награды, в том числе одну золотую. Только на этих категориях сосредоточилась команда Китая, являющаяся мировым лидером в тяжелой атлетике, и в итоге уехала из Ташкента с 16 медалями, включая 10 золотых (из 14 возможных).

На снимке: Айзада Муптильда. (Фото с сайта Азиатской федерации тяжелой атлетики)

Из тех казахстанцев, которые выступали в неолимпийских весах, стоит выделить 20-летнего Нургису Адилетулы. Среди его соперников оказался победитель ОИ-2016 и двукратный чемпион мира иранец Киануш Ростами. Последний решил заработать рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду именно в этой категории (такое возможно), промежуточной между олимпийскими категориями до 81 кг и до 96 кг. Кстати, в весе до 96 кг в очном поединке сошлись другой титулованный иранец, тоже золотой медалист ОИ-2016 Сохраб Моради и действующий чемпион мира китаец Тянь Тао.

Так вот, в рывке казахстанец выиграл у Ростами два килограмма, почти на равных сражался с ним в толчке и в сумме уступил ему самый минимум – 372 кг против 373 кг. Чтобы было понятно: на последнем чемпионате мира три призера в в этой весовой категории показали следующие результаты – 375, 374 и 371 кг.

Баскетбол: под занавес – крупное поражение от аутсайдера

На минувшей неделе с интервалом в три дня «Астана» провела два заключительных матча регулярного первенства Единой лиги ВТБ. Сначала в столице Казахстана гостила польская «Зелена Гура», уже обеспечившая себе выход в «плэй-офф» — либо с 6-го, либо с 7-го места. Наша команда, не имевшая никакой турнирной мотивации (выше 11-го места она уже точно не могла подняться), тем не менее, сумела одержать победу – 88:82. Наиболее результативными в ее составе были Джеремия Хилл – 26 очков (плюс 11 точных передач, после которых мяч в кольцо забрасывали его партнеры), Николай Бажин – 16, Оярс Силиньш – 14, Максим Марчук – 10.

А вчера «Астана» принимала на своей площадке аутсайдера первенства – минский «Цмоки», который до этого проиграл 21 матч из 23-х. Но, похоже, хозяева мыслями уже были в отпуске – во всяком случае, они сыграли очень плохо. К большому перерыву они проигрывали 19 очков, после третьей четверти сократили свое отставание до 12, но заключительную десятиминуту полностью провалили. В итоге поражение от худшей команды лиги с неприличной разницей в счете – 74:109.

«Астана» завершила чемпионат на 12-й, предпоследней, позиции. В 24-х матчах она одержала лишь 6 побед.

Триатлон: скорее всего, наши останутся вне Олимпиады

В Хатцукаичи (Япония) прошел чемпионат Азии. Среди казахстанцев на призовое место могла претендовать Арина Шульгина, воспитанница российского триатлона, год назад получившая право выступать за нашу страну. Но она финишировала 5-й, проиграв китаянке Меньжинь Жонг, а также трем японкам. От чемпионки Шульгина отстала почти на три минуты, от бронзовой медалистки – на 29 секунд. Сразу после нее закончила дистанцию (плавание на открытой воде, гонка на велосипеде, бег) и другая наша участница Екатерина Шабалина, а вот Газиза Кумакбаева, хотя была и заявлена, на старт не вышла.

В мужском триатлоне, как и ожидалось, уверенно победили хозяева чемпионата во главе с Кенши Ненером, 26-м в мировом рейтинге (кроме него, никто из азиатов в топ-80 не входит). Они заняли весь пьедестал почета, а также 5-е и 6-е места. В их стройные ряды смог вклиниться только Оскар Коггинс (4-е), выросший в Великобритании, но выступающий за Гонконг. Казахстанцы Дарын Конысбаев и Аян Бейсенбаев стали 8-м и 9-м соответственно, а Семен Пивоваров – 19-м.

На снимке; Аян Бейсенбаев. (Фото с сайта НОК)

Уже можно сказать, что ни один из наших триатлетов не сможет набрать необходимое количество рейтинговых очков для того, чтобы получить право поехать на Олимпиаду. У женщин, помимо двух японок, это право, скорее всего, завоюет упомянутая Меньжинь Жонг, главная претендентка на получение единственной чисто азиатской квоты. Идущая за китаянкой Шульгина проигрывает ей довольно много. У мужчин определенные шансы в споре за аналогичную континентальную квоту (помимо двух, которые достанутся японцам), были у Бейсенбаева. Однако он уже прилично отстает от Коггинса.

Футбол: «Кайрат» топчется, а «Астана» уходит вперед

Если после 5-го тура чемпионата Казахстана лидерство захватили сразу четыре клуба с одинаковыми показателями, то два следующих существенным образом «проредили» верхнюю часть турнирной таблицы. Причем наибольшие потери понес «Кайрат», действующий чемпион страны. Тогда как «Астана», главный его конкурент в борьбе за «золото», после не очень удачного старта стабильно набирает очки. Приводим результаты 7-го тура, состоявшегося в минувший уик-энд:

«Шахтер» – «Астана» 0:1. После назначения нового главного тренера (им стал Магомед Адиев, который еще недавно возглавлял грозненский «Ахмат») карагандинская команда пришла в себя и постаралась дать бой одному из фаворитов чемпионата. Но все же вынуждена была уступить.

«Атырау» – «Кайрат» 1:0. Не знавший до этого радости побед клуб из нефтяной столицы Казахстана взял да и нанес поражение прошлогоднему чемпиону, игра которого оставляет очень много вопросов.

«Тобол» – «Туран» 5:0. Кто только не обижает дебютанта премьер-лиги? А костанайцам, которых все прочат в призеры первенства, как говорится, сам бог велел порезвиться и заодно посрамить скептиков, критикующих «Тобол» за довольно низкий КПД атакующих действий, хотя и при очень надежной обороне. Тогда как «Туран» пропустил в чемпионате уже 19 мячей – на четыре больше, чем ближайший его собрат по несчастью «Жетысу».

«Каспий» – «Тараз» 1:0. «Выскочка», как называли многие клуб из Тараза, резво начавший нынешний сезон, потерпел неудачу на западе страны. Это первое его поражение, и теперь он опустился на третью строчку турнирной таблицы.

«Ордабасы» – «Кайсар» 4:2. Отметившийся «дублем» атакующий игрок шымкентского клуба бразилец Жоао Паулу с 6 забитыми мячами возглавил список лучших снайперов чемпионата. Кстати, возможно, скоро он начнет выступать за сборную Казахстана.

«Акжайык» – «Актобе» 1:0.

«Кызылжар» – «Жетысу» 3:0

Турнирное положение после 7 туров: «Астана» – 17 очков, «Тобол» – 15, «Тараз» –14, «Ордабасы» – 13 (один матч в запасе), «Кайрат» – 12, «Кызылжар» – 10 (один матч в запасе), «Каспий», «Актобе» и «Акжайык» – по 9, «Кайсар» и «Атырау» – по 5, Шахтер» и «Туран» – по 3, «Жетысу» – 1.

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