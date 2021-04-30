Может, «элита» готовит пути отхода?

Зачем и для кого правительство превращает систему всеобщего декларирования доходов в схему легализации незаконно нажитого имущества?

Дальше откладывать с введением всеобщего декларирования не стали, закончив, наконец, эту санту-барбару, которая продолжалась много лет, и всякий раз находились причины, почему декларирование нужно перенести.

И вот с 1 января 2021 года декларации должны подавать госслужащие и лица, приравненные к ним и их супруги. Сроки подачи декларации: на бумажном носителе – не позднее 15 июля, в электронном виде – не позднее 15 сентября.

До того, как окошко приема документов закончится, еще много времени, но 91% декларантов уже выполнили вою святую обязанность перед государством: более 437 тыс. казахстанцев, по словам министра финансов Ерулана Жамаубаева, «представили налоговую отчетность».

Первый этап всеобщего декларирования – самый интересный. И потому, что отчитываются госслужащие, которые, по идее, если они не работали ранее в бизнесе и не замешаны в коррупционных схемах, обладают скромными состояниями. И потому, что комитет государственных доходов, по идее, должен сразу определиться, что с этой информацией делать: просто принять к сведению или все же проверить законность происхождения богатства у отдельных персон на самом первом этапе.

Декларации – это кладезь информации для фискалов. В них сдержатся данные об имуществе в Казахстане и за его пределами: ценных бумагах, долях в жилом здании, инвестиционном золоте, объектах интеллектуальной собственности, авторского права, наличных деньгах, в пределах 10000-кратного МРП, дебиторской/кредиторской задолженности и другом имуществе стоимостью свыше 1000-кратного МРП. Более того, необходимо отражать сведения о транспортных средствах, долях участия в компаниях, недвижимости, зарегистрированных в иностранном государстве и денежных средствах в иностранных банках.

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«До 2025 года физлица не подлежат проверке по вопросам законности приобретения имущества, находящегося в Казахстане, а также других активов, отраженных в декларации при их вхождении в систему всеобщего декларирования», — заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

Что бы это значило? В чьих интересах это делается? Какой месседж послал министр декларантам? Состоится ли эта проверка в будущем? Какие последствия ожидают тех, кто не сможет доказать законность происхождения личного богатства? Не получится ли так, что де-факто будет узаконено имущество, нажитое криминальным путем?

Вопросов много. На часть из них попытались ответить эксперты.

Меруерт Махмутова , директор Public Policy Research Center: «Может, «элита» готовит пути отхода? Кто же у нас такой влиятельный? Ну а честным людям нечего скрывать – жилье на кредиты покупают».

Казбек Бейсебаев , бывший дипломат, общественный деятель, блогер: «Действительно, по факту получается, что таким решением власти легализуют всё то, что ими нажито незаконным путем. Подойдем к этому вопросу с другой стороны: «Почему сейчас и почему такие сроки?». А это подводит к мысли, что во властных структурах намечаются какие-то большие изменения и те, кто находится во власти, решили узаконить всё то, что они успели захватить и приватизировать. Другого объяснения не нахожу».

Арман Бейсембаев , эксперт международной брокерской группы Tickmill, экономист: «Думаю, это сигнал на возможность легализовать свое имущество всем, кто нажил его, скажем так, не совсем честным трудом. То есть, сроки обозначены — до 2025 года (когда декларирование станет всеобщим) вопросов к вашей декларации и указанному в нем имуществу не будет. А значит, все что вы хотите легализовать, нужно успеть сделать уже сейчас. Надо полагать, что с 2025 года вопросы о законности нажитого имущества уже должны будут задаваться. Не исключено, что и с далеко идущими последствиями — вероятно, стоит ожидать уголовных дел и последующих посадок с конфискацией незаконно нажитого имущества. Во всяком случае, именно так стоило бы воспринимать слова министра финансов».

Данияр Джумекенов , аналитик Wall Street Invest Partners: «Декларирование в Казахстане вводится поэтапно: начнут с госслужащих и будут постепенно расширять круг лиц, пока в 2025 году к системе не присоединятся все граждане страны. Проект довольно крупный по масштабам и требует предварительной “обкатки”, чтобы избежать возможных проблем с учетом. Кроме того, к 2025 году должна быть налажена эффективная работа ведомств, занимающихся проверкой деклараций. Вряд ли регуляторы смогли бы справиться с нагрузкой, если бы на них свалились документы сразу всех казахстанцев. Таким образом, ничего удивительного в назначенных сроках нет. Входная декларация должна стать фундаментом для будущего контроля за имуществом. По итогам ее сдачи налоговая проверит факт уплаты налогов, а ответственные за реформу должны доработать системы. Иными словами, фактически система будут существовать в тестовом режиме до 2025 года и только потом заработает в полную мощность. Предоставленные сведения будут проверены на достоверность, а в случае обнаружения неточностей гражданам дадут время на устранение нарушений. В любом случае, скрыть незаконное имущество будет довольно сложно. Конечно же, если будет налажен эффективный контроль со стороны государства. Стоит понимать, что сейчас, в отсутствии контроля, возможностей по легализации имущества гораздо больше, чем будет после 2025 года. Сейчас главным способом для отмывания денег является криптовалюта: недавно во всем мире обсуждали новость о том, что украинские чиновники задекларировали Bitcoin на $2 млрд. Многие, в том числе и представители государственных органов Украины, заподозрили служащих в намеренном искажении деклараций с целью обеления «серых» доходов. Подобные случаи необходимо брать на заметку и корректировать собственные законодательства и механизмы контроля».

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