«Невыученные уроки из 90-х: казахстанский мегаплан по приватизации». «Нам, казахам, не хватает самоиронии и критического отношения к себе». «Отравленными национализмом массами легче управлять». «Для знаменосцев Победы — только Instagram»

Сетевой Казахстан 5 мая 2021г.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Невыученные уроки из 90-х: казахстанский мегаплан по приватизации» — Если мы хотим получить наиболее емкое представление о действительном состоянии казахстанской экономики и настроениях ее владельцев, то лучше всего всмотреться в утвержденные правительством списки объектов приватизации. Такого еще не было: в частные руки планируется передать свыше 700 компаний, а доля государства в экономике должна сократиться до каких-то 14 процентов! В том числе, можете себе только представить(!), на продажу выставляются самые экономичные и самые крупные электростанции национальной энергосистемы, НПЗ (до того модернизированные), масса других инфраструктурных объектов, учреждения культуры, образования и здравоохранения. Происходящее – такой форс-мажор, поиск объяснения которого позволяет на многое открыть глаза и увидеть в реальном свете.

TURANPRESS . KZ . «Чем занимается «Казахинвест»?» — Эффективность нацкомпании «Казахинвест» регулярно ставят под сомнение депутаты парламента. Критику в адрес ведущего инвестиционного оператора также высказывали президент НАЗАРБАЕВ и президент ТОКАЕВ. В официальных отчетах «Казахинвеста» из года в год фигурируют «красивые» цифры, но, по мнению критиков, они не отражают реального положения вещей. На протяжении всей истории нацкомпании ее деятельность вызывала нарекания, сегодня же вопрос о пользе «Казахинвеста» для экономики страны обострился до крайности.

QMONITOR . KZ . «Нам, казахам, не хватает самоиронии и критического отношения к себе» — «Нам, казахам, стоило бы меньше льстить самим себе и чаще говорить друг другу правду» — так называлась статья, опубликованная в нашем издании больше пяти лет назад. И точно такую же фразу некоторые приписывает уже ушедшему из жизни довольно авторитетному писателю Шерхану МУРТАЗЕ. Но речь сегодня вовсе не о том, кому принадлежит первенство, – эти слова мог произнести кто угодно. Просто появился повод вспомнить их.

SPIK . KZ . «Оппозиция вчерашнего дня» — Проблема несистемной оппозиции в том, что она участвует в гонке Ахиллеса и черепахи – это классический философский парадокс. Заключающийся в том, что черепаха в итоге обгонит быстроногого Ахиллеса. Вот и наш неповоротливый госаппарат меняет повестку дня раньше, чем аблязовцы и мамаевцы – свои лозунги и призывы.

EHONEWS . KZ . «Отравленными национализмом массами легче управлять» — Всё это говорит о том, что Ашаршылық будет в итоге признан властями как важный атрибут идеологической концепции построения моноэтнического государства и проведения тотальной декоммунизации и дерусификации. Переписывание истории и превращение СССР в страну, которая якобы осуществляла геноцид казахов, призваны, по мнению организаторов, оторвать новые поколения казахстанцев от общего социокультурного наследия и постсоветского пространства. Отравленными национализмом массами легче управлять, связывая нынешнее тяжелое положение граждан с «колониальным тоталитарным прошлым». В связи с этим хочется напомнить идеологам «голодомора» слова Расула ГАМЗАТОВА: «Кто стреляет в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки…».

365 INFO . KZ . «Новая книга Акимбекова: казахстанский научный ответ по советскому периоду истории» — Книга Султана АКИМБЕКОВА «Казахи между революцией и голодом» — это настоящий прорыв в истории такого сложного периода, как ранние годы Советской власти. Для Казахстана это было чрезвычайно трудное время, которое невозможно оценивать только в черно-белых тонах. Потому что этот исторический отрезок времени был временем невероятных по своему масштабу и размаху перемен не только для тех, кто жил при большевиках и их идеологии, но и для всего остального мира.

NOVGAZ.COM . «Для знаменосцев Победы — только Instagram» — МИД России опубликовал на официальной странице в Instagram пост, посвященный первым знаменосцам Победы — Григорию БУЛАТОВУ и Рахимжану КОШКАРБАЕВУ. «Среди первых героев, поднявшихся по ступеням Рейхстага, были 20-летний лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и 19-летний красноармеец Григорий Булатов.

Бойцы имели при себе самодельное Знамя — флагшток с простым алым полотном. Согласно журналу боевых действий 150-й дивизии, в 14.25 они «по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг. Это было первое из знамен, вооруженное над Рейхстагом воинами-освободителями. Вид красного флага, развевающегося на ступенях Рейхстага, придал нашим бойцам сил. Уже вечером 30 апреля основные силы 674-го и 756-го полков преодолели сопротивление гитлеровцев и пробились внутрь здания», — говорится в публикации МИД.

TIME . KZ . «Привилегии для привитых» — В Казахстане с каждым днем увеличивается количество вакцинированных против коронавируса граждан. В этой связи Министерство здравоохранения смягчило карантинные меры. Полностью вакцинированным больше не требуется сдавать ПЦР-тест в целом ряде случаев. Частично сняты ограничения работы супер- и гипермаркетов, заведений общепита и других объектов.

«По смягчающим обстоятельствам» — Все чаще пойманных с взятками чиновников отдают под суд по статье “мошенничество”. И не до конца понятно, почему следствие именно так квалифицирует преступление, связанное с коррупцией. Не стала ли игра с Уголовным кодексом лазейкой для взяточников? В этом разбирался корреспондент “Времени”.

AZATTYQ . ORG . «Дорога домой. Возвращение мальчика Асана из Сирии» — 13-летний Асан из Уральска — один из сотен детей, возвращенных в Казахстан из Сирии. Мать забрала его в горячую точку в шестилетнем возрасте. Домой Асан вернулся спустя пять лет, но уже без отца, матери и старшего брата. Мальчик живет с бабушкой Асель, которая счастлива видеть живым сына своей единственной дочери. В гибель родных Асель-апай не верит. «Никто не видел их мертвыми», — говорит она.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.