«Данные о 81 тысяче умерших от КВИ не соответствуют действительности». «Какая школа была лучше – старая советская или новая казахстанская?». «И все-таки зачем казахам русский язык?». «Об уничтожении Алматы». «В Казахстане каждый 5-й пенсионер живет в бедности»

Сетевой Казахстан 11 мая 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Данные о 81 тысяче умерших от КВИ не соответствуют действительности – Минздрав РК» — В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали информацию об исследовании Института показателей и оценки здоровья (IHME, США) «Оценка общей смертности от COVID-19» – «Таким образом, с начала пандемии в Республике Казахстан от КВИ умерло 6 575 человек, а не 81 696 человек, как опубликовал Институт показателей и оценки здоровья (IHME, США)», – говорится в сообщении.

QMONITOR . KZ . «Какая школа была лучше – старая советская или новая казахстанская?» — Сегодня только ленивый не ругает школьное образование, при этом обязательно вспоминая, каким было его качество в советскую эпоху. Но на дворе уже третье десятилетие 21-го века, и бесконечное апеллирование к опыту прошлого уже вроде как бы и неактуально. Однако в массовом сознании этот стереотип по-прежнему живуч. Мы попросили поделиться своими соображениями на сей счет ветерана системы среднего образования Даригу БЕРДЕНОВУ, учителя литературы и русского языка одной из алматинских школ.

«И все-таки зачем казахам русский язык?» — В Казахстане языковой вопрос чрезмерно политизирован. Это вполне объяснимо – рост национального самосознания нередко сопровождается подобными издержками. Но продуктивно ли противопоставлять один язык другому, чем занимаются некоторые, провоцируя тем самым рост межэтнической напряженности? Может, стоит подходить к этому вопросу прагматично?

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Об уничтожении Алматы» — В южной столице продолжается процесс варварской – иначе и не скажешь – застройки города. И это ставит ряд очень сложных вопросов, которые нужно рассматривать в комплексе. Главная фишка Алматы, как мне кажется, в том, что она не вписывается в предлагаемые сверху концепции его развития. Сила города в интеллигентности, незашоренности мышления населения, гармоничности с окружающей средой. Она в горах, речках, старых зеленых двориках, в нескольких поколениях горожан-носителей городской культуры и интеллигентности. В музеях, театрах, библиотеках, парках, памятниках, скверах, архивах. В лабиринтах старых улочек и уцелевших еще столетних домах. В общем, во всем том, что пытаются присвоить и уничтожить дорвавшиеся до власти и богатства чиновничество и олигархат.

MATRITCA . KZ . Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «Почему топит Алматы?!» — Это говорит о том, что в Алматы в годы независимости не был принят генеральный план развития города, как было в советское время, структуры акимата, отвечающие за архитектуру, не работали. Принятый (и обновленный) в последние годы генеральный план сможет ли решить многие проблемы – под вопросом. Отказ от традиций советского градостроительства, когда компетентные архитекторы и строители на основе генплана решали задачи развития города, привел ныне мегаполис к известным проблемам: подтоплению, загрязнению, автомобильным заторам, мусору на улицах, оползням в верхней части и др.

CARAVAN . KZ . «Мажилисмены опасаются, что казахстанцы, которым нечем платить за кредиты, выйдут на улицы» — Мажилисмены опасаются, что, если в стране в самое ближайшее время не будет принят закон “О банкротстве физических лиц”, казахстанцы, которым нечем платить за кредиты, выйдут на улицы.

365 INFO . KZ . «Старость не в радость: в Казахстане каждый 5-й пенсионер живет в бедности» — На днях подвели итоги проведенного в 2020 году национального социально-экономического исследования об условиях жизни казахстанских стариков. По многим показателям, особенно в части качества жизни и достатка, казахстанские старики по-прежнему живут в условиях острой нужды. И это несмотря на то, что уровень пенсий и пособий за 12 лет значительно вырос.

LITER . KZ . «Казахи ценят, когда кто-то интересуется их историей: интервью с американским историком» — Пожалуй, впервые обширный труд, посвященный судьбе казахского народа в годы Второй мировой войны, был опубликован за пределами СНГ. Издание Liter.kz обратилось к американскому исследователю Роберто КАРМАКУ (Roberto Carmack) с просьбой поделиться своим авторским взглядом на этот героический период в нашей истории. Книга «Казахстан во Второй мировой войне: мобилизация этносов советской империи» (Kazakhstan in World War II: Mobilization and Ethnicity in the Soviet Empire) была издана на английском языке в 2019 году.

KURSIV . KZ . ««Нефть, нефть и еще раз нефть»: как и чем живет Атырау…» — Атырау – один из самых богатых городов РК – находится на западе страны, в устье реки Урал. Он известен стереотипами: «агашки», бешбармак из рыбы, богатые иностранцы и плохой воздух. Журналист из Атырау рассказывает, насколько эти стереотипы оправданы, и чем на самом живет этот город – в рамках специального проекта «Настоящий Казахстан»…

AZATTYQ . ORG . «Прямые выборы сельских акимов: кампания еще не началась, а препоны уже ставят» — Этой осенью впервые в истории страны власти Казахстана намерены провести прямые выборы акимов — глав сельских округов. Власти считают, что акимом может быть только человек, имеющий стаж на госслужбе и прошедший спецпроверку комитета нацбезопасности. Эксперты считают, что это препоны для отсеивания неугодных кандидатов.

«QazVac: надежды и сомнения. Испытания вакцины не завершены, она используется» — Незавершенность клинических испытаний вакцины от коронавируса QazVac не помешала тысячам казахстанцев привиться отечественным препаратом.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Кому Ashyq, а кому вход заказан?» — Презентованное в конце февраля с помпой приложение Ashyq превратилось в очередное разочарование для казахстанцев. Со всех городов и регионов, где работает программа, летят проклятия и возмущение: приложение не работает, зависает, дает сбои, выдает некорректную информацию, не может определить статус человека и прочее.

TIME . KZ . «По злой иронии судьбы» — Заклеймит ли лидер общественного фонда “НеМолчи” своего племянника, если суд признает его сексуальным насильником? В драматично-конфузной ситуации оказалась ярый борец с насилием скандально известная общественный деятель Дина СМАИЛОВА с творческим псевдонимом Тансари. Ее родственника подозревают в групповом изнасиловании сразу двух лиц женского пола. Тансари не стала скрывать своего родства с подозреваемым в групповом изнасиловании и прокомментировала возбуждение уголовного дела в отношении своего племянника так — «Я, как президент организации, которая защищает жертв насилия, в том числе изнасилований, считаю, что перед законом все равны! Я считаю, что не имею никаких моральных и этических прав как-либо комментировать эту ситуацию, а тем более вмешиваться, изучать и информировать о ходе следствия. Пусть решает суд!».

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.