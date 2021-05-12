«Ухудшение ситуации в казахстанской экономике, причиной которого является низкое качество государственного управления, будет списываться на влияние антироссийских санкций». «Уровень бедности в Казахстане превышает официальные цифры»

Сетевой Казахстан 12 мая 2021г.

IA — CENTR . RU . «Как скажутся антироссийские санкции на экономике Казахстана» — Казахстанский независимый экономист Александр ЮРИН разобрался с возможными реальными последствиями нового пакета американских санкций на Казахстан — Казахстанское руководство также неоднократно объясняло проблемы в экономике введением антироссийских санкций. В некоторых случаях это доходило до абсурда: например, существенное падение тенге (не только по отношению к «твердым» валютам, но и к рублю) объяснялось введением антироссийских санкций, суть которых сводилась к запрету некоторым представителям административной и политической элиты посещать западные страны… По-видимому, через некоторое время мы опять столкнемся с тем, что ухудшение ситуации в казахстанской экономике, причиной которого является, в первую очередь, низкое качество государственного управления, будет списываться высокопоставленным чиновниками и провластными экспертами на влияние антироссийских санкций.

TURANPRESS . KZ . «Минтруда проигрывает нищете?» — Казахстан пожирает бедность. Население стремительно теряет доходы, при этом выделенные средства расходуются крайне неэффективно… Если даже социальные выплаты, которые должны быть доведены до автоматизма, превращаются в фестиваль скандалов, о какой модернизации социальной политики может идти речь? Эффективность бюджетных программ и исполнение закона в первую очередь зависит от основного уполномоченного органа. А к Министерству труда и соцзащиты накопилось столько вопросов, что впору начинать реформирование политики по борьбе с бедностью именно с него.

365 INFO . KZ . «Уровень бедности в Казахстане превышает официальные цифры» — Расчет суммы прожиточного минимума необъективен, поэтому и бедных в стране больше, чем «рисует» статистика — Прожиточный минимум сейчас составляет 34 тысячи тенге. По подсчетам официальных экономистов, предполагается, что на эту сумму человек может как-то протянуть один месяц. А ведь прожиточный минимум предполагает не только питание, но еще и коммунальные расходы, траты на лекарства и расходы на передвижение. А если у человека доход выше этой суммы, официально считается, что он не бедный. Все это делается, чтобы на цифрах показатели были ниже, чем на самом деле, — утверждает Расул ЖУМАЛЫ.

FORBES . KZ . «Алмас Чукин: «Казкоин» может сделать переворот для людей и для государства» — «Победит ли цифровой тенге («казкоин») «каспи-тенге» или «халык-тенге»?» — задался вопросом экономист Алмас ЧУКИН и сам ответил на него на странице в соцсети — Поскольку всё очень непросто, вначале скажу свои впечатления, чтобы тем, кому неохота читать долго и непонятно, могли на этом бросить это чтение. Нацбанк решил начать с розничных денег, то есть с физлиц, и ввести двухуровневую систему, то есть вы сможете создать свой электронный счёт напрямую в системе Нацбанка или в любом коммерческом банке, которые будут вести цифровые тенге-счета. В таком виде ничего суперопасного для экономики нет, а людям удобнее будет. Не надо бумажные деньги таскать совсем, цифровой кеш появится.

QMONITOR . KZ . «Как Мухамеджан Тазабек подставил главу ДУМК и депутата Бекболата Тлеухана» — Пост Мухамеджана ТАЗАБЕКА, основателя религиозного телеканала «Асыл арна» и одного из наиболее известных в Казахстане исламских проповедников — «В 28-й вечер священного месяца Рамазан нам выпало провести ауызашар под шаныраком нашего старшего брата Бекболата Тлеухана. Выслушав проповедь главного муфтия Наурызбая-кажы, получив благословение аксакалов, мы разошлись духовно обогащенными, Приняв в дар из рук муфтия новую книгу комментариев к Корану, мы порадовались». Выходит, депутат парламента, законодатель Бекболат ТЛЕУХАН, призванный демонстрировать казахстанцам пример законопослушания, в нарушение постановления главного санитарного врача города и введенных государством карантинных мер незаконно организует у себя дома ауызашар? Получается, главный муфтий страны Наурызбай-кажы игнорирует рекомендации, которые он сам же дал своей «пастве», а заодно и светские законы Республики Казахстан?

«Украина глазами заезжего казаха» — Украинскую действительность и особенно события на юго-востоке этой страны большинство наших граждан воспринимает так, как они подаются в российском информационном пространстве. Что вряд ли может способствовать формированию объективного представления. Известный казахстанский эксперт Рахимбек АБДРАХМАНОВ в течение трех месяцев находился в Украине и поделился с нами своими наблюдениями.

INFORMBURO . KZ . «В Алматы судья Светлана Жолманова заявила, что основанием для её преследования стало противостояние с руководством» — Судья Медеуского районного суда Алматы Светлана ЖОЛМАНОВА на пресс-конференции заявила, что обыск, во время которого у неё в кабинете обнаружили 10 тысяч долларов, провели из-за её противостояния с председателями Медеуского районного суда Асетом БОРАНБАЕВЫМ и Алматинского городского суда Аскаром СМАЙЛОВЫМ. По словам судьи, 10 тысяч долларов, которые нашли у неё во время обыска, это не взятка, а накопленные на первоначальный взнос по ипотеке средства.

AZATTYQ . ORG . ««Это уничтожение казахстанской науки». Взгляд ученых на новую реформу министерства образования» — Министерство образования и науки Казахстана предложило новую реформу в науке. Она, в частности, предусматривает возможность получить степень PhD без написания диссертации. Кроме того, ученых, у которых нет статей, опубликованных в зарубежных изданиях, намерены отстранять от некоторых видов научной деятельности. Эксперты отмечают, что у этих изменений много недостатков.

NOVGAZ.COM . Очерк Макса КОЙФМАНА о своем друге – выдающемся казахстанском враче-паразитологе Давиде ГЕНИСЕ – «В пустыне красных песков» — После окончания Свердловского мединститута Давида Гениса направили на работу в уже родную ему Кзыл-Ординскую область. Где, спустя годы, он напишет двухтомник «Заметки врача», в котором поделится своими воспоминаниями о сорокалетней работе в Кызылкумах. Генис не раз был отмечен наградами за заслуги в лечении особо опасных инфекционных заболеваний. Но особое место у него занимает орден Дружбы народов. Область научных интересов Давида Ефимовича – медицинская паразитология, эпидемиология и диагностика паразитарных, природно-очаговых и тропических болезней.

MATRITCA . KZ . «Как в новых учебниках русского языка ужились песни Цоя, готы, панки и программы президента?» — О том, почему учебники так отличаются от прежних, чему они научат и что будет с русским языком в Казахстане поговорили с соавтором, методистом Гульназ САГИМБАЕВОЙ — Русский язык обеспечивает доступ к миру искусства, культуры, науки, так как уровень владения английским еще не доступен многим, ведь 60–70% всей мировой научной информации публикуется впервые именно на русском и английском языках. Уровень владения русским языком в Казахстане на сегодняшний момент остается самым высоким среди населения государств Центральной Азии. Надеюсь, что русский язык не будет восприниматься в казахстанском обществе, как иностранный…

CARAVAN . KZ . «Не нужно отказываться от русского языка, но при условии, что он будет вторым после казахского» — Родившийся в Узбекистане Владислав ТЕН десять лет назад переехал в столицу Казахстана, где сначала работал врачом, а затем стал преподавать языки, в том числе казахский. На сегодняшний день методика Тена пользуется большим успехом, а его самого ставят в пример как очень патриотичного гражданина. В интервью Тен рассказал, как он пришел к преподаванию, а также высказал мнение о главных проблемах в изучении казахского языка — По сути, никто в Казахстане не умеет преподавать казахский язык. Я, кстати, сейчас для всей академической братии являюсь злостным идеологическим врагом, потому что говорю открыто и прямо, что в Казахстане не умеют преподавать казахский язык. Поэтому отчасти мы и находимся в такой ситуации, что русскоязычное население так и не выучило казахский язык.

TIME . KZ . «Не жизнь, а рутина» — От центра Уйгурского района Чунджи до села Калжат всего 95 километров. Под музыку китайской радиостанции до забытого богом и властями аула мы доехали за 40 минут. Хорошая автодорога здесь появилась благодаря таможенному посту “Калжат” и пограничной службе, сотрудники которой, устав ездить на работу по бездорожью, добились ремонта этого участка пути. Село Калжат появилось на карте Казахстана в 30-х годах прошлого века, когда советская власть, опасаясь китайского вторжения, решила заселить приграничную территорию. Так был основан колхоз со звучным названием “Социализм”.

«Привередливый сосед» — Отсутствие госэкпертизы оказалось недостаточным основанием для остановки строительства жилого комплекса в Алматы. Речь идет о ЖК Double star из двух 13-этажек, которые возводятся на месте снесенных по программе “Ветхое жилье” домов на пересечении улиц Досмухамедова и Карасай батыра.

LITER . KZ . «Чаще всего насилию в Казахстане подвергаются дети от 10 лет. Как защитить ребенка от педофилов» — В Нур-Султане за последний год вдвое выросло число преступлений против половой неприкосновенности детей. Почему это происходит, и как уберечь детей от педофилов, рассказала начальник ювенальной полиции Нур-Султана Нэлля ДОЩАНОВА.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.