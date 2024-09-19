Что волнует душу казаха во второй декаде сентября

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Время наводить порядок» — Наши обзоры казахских масс-медиа на протяжении несколько лет все больше отдаляются от печатных СМИ. Например, из них практически выпал такой древнейший еженедельник как «Қазақ әдебиеті», т.е. «Казахская литература». Этот печатный орган Союза писателей Казахстана задумывался как своеобразный рефрен памятной всем и тоже до сих пор выходящей в свет московской «Литературной газеты». Нельзя сказать, что она неинтересна как объект обзора. Но она с годами не становится современнее, читабельнее. Да, у нее есть свой потребитель, но сказать, что сайт газеты соответствует сегодняшнему дню, что его материалы трогают сердце современной молодежи (не писательской) — крайне затруднительно. Когда уйдут дорогой вечности аксакалы казахской литературы, которым сегодня за 60, 70, 80 лет и выше, кому понадобится это издание?

Высоколобые рассуждения писателей, стихи, воспоминания о том, кто и что когда-то сказал, рецензии на произведения — это, конечно, хорошо. Но ведь никто не приводит объемов продаж этих книг, а, соответственно, неизвестно и количество их читателей, вы нигде и никогда не найдете отчета из библиотек, сколько раз пользователи взяли почитать эти новинки, как, впрочем, и давно изданную отечественную литературу и тому подобное. С этим тоже ведь все очень и очень скромно — поскольку казахстанцы пока не являются книгочеями ни на каком языке!

Но глядя, как развиваются казахскоязычные YouTube-каналы, проекты на других платформах, где нужно не читать, а смотреть и слушать, видя количество их подписчиков (некоторые уже перевалили за полумиллионные рубежи), понимаешь, что главному идеологическому органу Союза писателей Казахстана пора меняться.

Казахская «Литературка» должна не просто для галочки «висеть» в интернете, а стать современным электронным изданием, с видео-стримами, в ходе которых критики и писатели/поэты будут вживую общаться с читателями. Чтобы был дружелюбный интерфейс с интуитивно понятной навигацией, архивы статей, новелл, других литературных произведений. В конце концов, Союз писателей получает финансирование из госбюджета, а его собственный сайт находится в каком-то допотопном состоянии, если иметь в виду возможности современных технологий веб-дизайна.

От латифундистов до угрозы сибирской язвы

Теперь о том, что говорят и пишут другие казахские СМИ. Вышло достаточно много материалов по Посланию президента народу Казахстана. Молодая ведущая Фарида Сейлханкызы на YouTube-канал Barys Media задала прямой вопрос известному аналитику по проблемам казахстанского сельского хозяйства Алмасбеку Садырбаю: в своем Послании Касым-Жомарт Токаев поставил вопрос о возвращении тех земель, которые выведены из оборота, но на них не ведется собственниками (арендаторами) никакой деятельности, то есть, не выпасается скот, они не используются для земледелия.

Садырбай утверждает, что такие же деятели есть и в законодательной ветви власти, например, один из депутатов владел крупнейшей агрокомпанией «Олжа». Председатель агрокомитета парламента — тоже непростой человек. Также в парламенте находится Жигули Дайрабаев, человек, который у многих сельчан отобрал их земли и со своими сыновьями получает маржу с этих угодий. Также тотальной критике подверглась партия «Аул», имеющая фракцию в парламенте, но от которой ничего не зависит. Выпуск называется «Соғыс басталып кетсе, оқтан емес, аштықтан қырыламыз» — «Нам не надо войны. Мы можем пострадать от голода».

Назира ДАРИМБЕТ – «Имам-тиктокер — многоженцам: «Будьте готовы отдать дочку в токалки»» — Высказывание известного имама Кабылбека Алипбайулы о том, что 70% слов в казахский язык пришли из арабского, бурно обсуждается в социальных сетях, пишет Skifnews.kz.

Многие пользователи возмутились услышанным.

«Он заявляет, что 70% казахских терминов вошли из арабского, и 30% — из русского языка. Но разве в период 1299-1922 годов арабы не были под Османской империей? А с 1223 года Египтом 75 лет правил султан Бейбарс. То есть 70% тюркского словаря стали арабскими религиозными терминами. Да, ислам во все времена был выгоден власти для поддержки правителя, чтобы держать в подчинении народ, как скот, поэтому исламская религия живучая.

Вспомним также, что Узбек-хан 9 лет придерживался тенгрианства, потом, чтобы удержать свою власть, принял ислам. Он обезглавил в одну ночь 129 султанов, которые говорили, чтобы он не трогал их религию. Какому правителю не нравится принцип ислама, который гласит, что «правителю нужно подчиняться»? И какая это цивилизация, если арабы пили мочу верблюдов в пустыне, как они садились на коней в своих платьях? Вы знаете также, что пророк ходил в обуви, напоминающих сланцы. И где здесь культура?

Мне вот интересно, хочется спросить тех, кто восхищается арабской цивилизацией: почему они до сих пор тогда не получили Нобелевскую премию, если такие продвинутые?», — написал на своей странице в Facebook общественный активист Тортыул Шокан.

Между тем сам имам-наставник утверждает, что его неправильно поняли.

«Я хотел сказать, что имелись в виду слова, вошедшие из арабского, которые касаются богослужения и религиозного образования. Например, такие слова: «устаз», «мечеть», «медресе». Слово «намаз» — персидское. Также есть слова из турецкого, касающиеся богослужения. Таким образом, я имел в виду слова, касающиеся религии, пришедшие из арабского. Это не имеет отношения ко всей казахской лексике. Известно, что казахский язык очень богатый, мы всегда с гордостью говорим об этом. Поэтому прошу понять меня правильно», — сказал он.

«Будь готов отдать дочку в токал»

Популярный в социальных сетях имам и теолог Нурлан Байжигитулы поделился своим мнением по поводу многоженства, пишет Sn.kz.

Как выяснилось, священнослужитель не поддерживает институт токализации.

«Не поддерживаю многоженство. Мне не нравятся все эти разговоры про это. Сколько мужчин-многоженцев, которые обрекли на страдание многих женщин. Должно быть справедливое отношение ко всем женам, равное, об этом говорится в Коране. Сколько известных историй о том, что женщины хранят в себе обиды из-за этого. А если ты хочешь взять несколько жен и выступаешь за многоженство, так будь готов и свою дочь отдать в токалки. Но почему-то большинство мужчин не согласны с этим», — говорит Нурлан Байжигитулы в проекте «Сырласу» на YouTube.

«Приведите в порядок туалеты!»

Известный блогер из Шымкента Айгуль Орынбек подняла проблему общественных туалетов. Она обратилась к акиму города Туркестана Нурболу Турашбекову и местному департаменту Агентства РК по противодействию коррупции Мурату Тюлеубаеву.

«Аким Туркестана Турашбеков, почистите свои туалеты! Туристы, которые приехали на Игры кочевников, наверняка приедут посмотреть мавзолей. И почему Антикор не проверяет, куда уходят миллионы, выделенные на содержание чистоты города? Просыпаемся, Антикор Туркестана! Надо чистить дерьмо коррупционеров», — написала она у себя в Facebook.

Обратить внимание блогера на эту проблему вынудило состояние общественного туалета вокруг гостиницы Ramada, фото которого она выставила в социальной сети.

«Это ее личное дело»

В сети бурно обсуждают странное видео, выложенное народной артисткой Казахстана, певицей Макпал Жунусовой, передает Azattyq Rýhy.

На видео Макпал Жунусова обращается к своим поклонникам и недоброжелателям.

«Еще раз говорю: я не буду удалять выложенное мною видео. Пусть кто как хочет, так и понимает. Все равно, будете говорить, что я снова выпила. Если что-то с голосом, если болею — утверждаете, что выпила. Сами знайте, но я здорова. Ем, чай пью, занимаюсь ремонтом дома. Я обычная женщина! Хотите бить — бейте, если не понимаете — не понимайте», — говорит певица на видео.

На другом видео, где Жунусова говорит, что ни на кого не обижается.

«Я благодарна жизни, каждому дню, ни на кого не обижаюсь. Пусть меня обсуждают, говорят обо мне. Но 90% народа относятся с пониманием, а 10% говорят: «Бесстыжая, ты — не певица, ты — алкашка», — говорит артистка.

В соцсетях также певица рассказала, что после этих видео родственники осудили ее и сказали, что она позорит их. По словам Макпал Жунусовой, ей об этом сказала родная сестра.

Между тем немало пользователей поддержали артистку. Среди них известный блогер Серик Хасенов, который считает, что творческого человека надо судить только по его трудам.

«Думаю, осуждают Макпал те, кто не сумел стать такой, как она. Те, кто пишет, что она не певица, наверное, глухие или не имеют вкуса. Я восхищаюсь ее смелостью и честностью. Она выдержала очень много испытаний в жизни. Убивают мужа, обвиняют в его смерти тебя. Сколько горечи и тайны она хранит в себе, что-то может рассказать, что-то нет. Осуждают ее, что она выпила, что в этом такого? Это ее личное дело», — написал он.

«Скандал на Играх кочевников, на каком языке писал Абай и почему президент помиловал ученого-китаеведа» — На 5-х Всемирных играх кочевников в Астане не обошлось без скандала — в финале кокпара (козлодрание) произошла драка между казахстанской и кыргызской командами, пишет Dalanews.kz.

Инцидент случился за шесть минут до окончания первого тайма, когда сборная Кыргызстана вырвалась вперед со счетом 1:3. Спортсмены стали бить друг друга камчой и завязалась драка, в которую позже вмешались полицейские, и игра была приостановлена. По другим данным, первым ударили по лицу камчой одного из кыргызских игроков, но судьи не обратили на это внимания. И кыргызы посчитали это несправедливым.

В итоге казахстанская сборная обыграла кыргызстанцев со счетом 5:4.

«Мы готовились к играм с начала года. Предполагали, что игра с кыргызстанцами будет непростой, так и случилось. Но мы оправдали надежды», — сказал Акылбай Манкеев, главный тренер казахстанской сборной по кокпару.

Кыргызские спортсмены демонстративно ушли с трибуны, не дождавшись окончания церемонии награждения, отмечается в публикации.

Почему Токаев помиловал Сыроежкина

Новость о том, что президент Токаев помиловал ученого-китаеведа Константина Сыроежкина, ранее вышедшего на условно-досрочное освобождение, породила немало разговоров, пишут авторы Nege.kz.

Журналисты издания вспомнили о том, что в 2019 году СМИ писали, что «Сыроежкин может стать инструментом давления на Токаева.

«Сыроежкин – козырь в руках Назарбаева, и, если Токаев отойдет от операции «Преемник», он будет использован. У осужденного может быть компромат о роли Токаева в соглашениях между Китаем и Казахстаном в деле разделения границы двух стран. И неудивительно, если противники нынешнего президента будут использовать это как «измена родине». По Конституции это может стать поводом для импичмента», — говорил тогда Елжан Турсымбеков, полковник КНБ в отставке, сбежавший в Швейцарию.

Вспомнили и том, что в свое время, когда Касым-Жомарт Токаев был премьер-министром Сыроежкин занимал должность его советника по Китаю.

Содержание Байконура станет проблемой для России

С 2025 года Россия будет испытывать финансовые трудности с выделением средств на космодром Байконур, пишут авторы t-канала Dala Inside.

«Сейчас идут закрытые консультации по поводу консервации космодрома со следующего года. Роскосмос испытывает большие финансовые проблемы, после наложения санкций на такие предприятия космического агентства, как «Центр Хруничева» и РКЦ «Прогресс»», — говорит источник канала.

Байконур, по его словам, после того, как прекратились международные заказы, приносит одни убытки. Российские военные запускают теперь спутники через космодром Плесецк, а работы на космодроме Байконур сократили, вернув Казахстану 234 объекта и сохранив лишь инфраструктуру для запуска ракет в космос. Но в последнее время, похоже, с этим проблемы.

«Когда говорят о сокращении бюджета, Роскосмос в первую очередь думает о Байконуре. И вынужден в условиях войны сокращать все, кроме военных программ. Поэтому маловероятно, что ракетные гавани на Байконуре будут достаточно оснащаться в следующем году. Для России Байконур нужен только со стратегической точки зрения, сейчас в нем нет практической необходимости», — говорит источник канала.

По данным канала, дефицит бюджета России в этом году составит 2 трлн рублей (1,1% ВВП), и Роскосмосу не приходится рассчитывать на госпомощь. В 2024 году агентство получило право выпускать облигации, то есть министерство финансов страны дало понять, что компания должна занять деньги на рынке.

Абай писал не на казахском?

Великий казахский поэт и просветитель Абай Кунанбаев не писал «Слов назиданий», тем более на казахском языке. Об этом заявил шымкентский ученый, пишет HalyqUni.kz.

По мнению абаеведа Акжола Калшабека, «Слова назидания» (Қара сөздер) Абая назывались по-другому, и писал он свои произведения не на казахском, а на общем тогда для тюрков чагатайском языке.

«Оригинал дошел до нас в искаженном виде, это было влияние советской политики, потому что оригинальные произведения Абая были полны религиозных элементов. «Ей юрагимниң қуаты фарзандларим!», — это строки из 38-го слова назидания Абая на оригинале. И это не узбекский язык, а чагатайский. Большая часть произведений Абая писалась именно на нем», — говорит ученый.

Пришел он к такому выводу после изучения рукописей личного летописца Абая – Мурсита Бикиулы. Акжол Калшабек написал книгу, в которой сравнивает оригиналы произведений Абая и современные их версии. По его словам, казахские ханы тоже использовали чагатайскую письменность: «В устной речи они говорили на казахском, но в письмах использовали чагатайский. Потому что это была уже сложившаяся традиция и этот язык понимали все тюрки – казахи, узбеки, кыргызы, туркмены, татары».

В Казахстане пропагандируют ранние браки?

Парламент Ирака обсуждает вопрос снижения брачного возраста девочек с 15 до 9 лет. И эти новости обрадовали некоторых «товарищей», мечтающих жить по шариату, пишет автор портала Adyrna.kz.

«В Ираке хотят снизить брачный возраст девочек до 9 лет. И страшно, что у нас немало тех, кто поддерживает такие требования шариата. Между тем в Казахстане певец Абай Бегей недавно сообщил в СМИ, что выдает замуж дочь, которой 16 лет, как будто рекламируя», — приводит пример Ержан Толек.

Автор считает, что это нехорошее явление:

«В Казахстане по закону в брак можно вступать с 18 лет. Только в исключительных случаях, если невеста беременна и родители получат от специальных органов разрешение можно вступать в брак раньше».

По мнению Ержана Толека, компетентные органы должны контролировать ситуацию, так как есть немало случаев, когда представители радикальных течений заключают браки по-мусульмански с несовершеннолетними, не регистрируя их официально.

Айдын ОЛЖАЕВ – «Стоит ли нынче переезжать в Астану» — «Для тех, кто подумывает о переезде в Астану с семьёй и детьми, я расскажу, как живётся в Астане», — говорит журналист Майра ЖАНЫСБАЙ.

Условия для жизни

Астана похожа на большую семью с 17 детьми. 17 регионов – будто 17 «детей». Здесь нет крупного производства. Помогают регионы. Каждый из «детей» отправляет столице то, что имеет. Запад – топливо и ГСМ, Караганда – уголь, Костанай – пшеницу, Акмола — кефир, молоко и мясо, Восток – мёд, Жанаарка – кумыс, Павлодар – морковь, Кызылорда – рис, Жамбыл – сахар, из Туркестана приходят овощи и фрукты.

Те, кто нашёл работу, идут на стройку или в торговлю, такси и службы доставки. Выживают таким образом.

В Астане работают и отцы, и матери, потому что все должны платить за кредиты. Многие работают на двух-трёх местах. Утром уходят, вечером приходят. Уделять время своим детям удаётся не всегда. Благо, дети всегда уткнуты в телефоны, и хорошо, если есть дедушка и бабушка, которым можно оставить детей.

Здравоохранение

На левом берегу настоящая беда с поликлиниками. Записаться на приём к врачу нужно за месяц вперёд. Очередь в Damumed приходит через две недели, к тому времени уже забываешь о своей болезни. Поэтому жители Астаны лечатся только в частных поликлиниках. Другого варианта тут нет.

Детсады

Здесь в государственные детские сады ставят в очередь детей сразу после их рождения. Все дети стоят в очереди за место в детском саду. Многие дети в 6-7 лет идут в школу, так и не дождавшись своей очереди в детсад. В государственных садах нет мест. Зато много мест в частных детсадах, но стоимость начинается от 100-150 тысяч тенге.

Школы

Большинство учеников учатся в три смены. Здесь каждый год открывают много новых школ, но мест всё равно не хватает. В морозные дни дети учатся на дому. Понятно, что ради выживания весь Казахстан сейчас перебирается в мегаполисы, но нельзя сказать, что в Астане резко увеличилось население. В отдалённых аулах закрываются школы, потому что нет детей.

Жильё

Аренда жилья здесь имеет одно постоянное свойство – дорожать. Как только люди находят себе более-менее стабильную работу, они берут жильё в ипотеку. Идут на риск, чтобы платить не кому-то, а за свой собственный дом.

Транспорт

Почему-то после карантина стало слишком много машин. Утром и вечером – сплошные пробки, а если идёт дождь, то город превращается в озеро. Цены на такси уходят в космос. Сейчас пробки в Астане ничем не уступают знаменитым пробкам Алматы. Плата за проезд в автобусе – 110 тенге. Есть тёплые остановки. Если у вас есть личный автомобиль, то зимой нужен паркинг (иначе утром машина не заведётся). В метели и морозные дни будет непросто даже дойти до остановки. Здесь люди в прогнозах погоды внимательно смотрят на данные о скорости ветра, который измеряется в метрах в секунду. Ведь ветра Астаны могут сбить людей с ног.

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