Маслихатам пора чистить ряды. «Синий кит» вернулся? Голод Опере не тетка

Обзор Telegram и Youtube каналов

Через две недели референдум по АЭС и эксперты Telegram и Youtube-каналов выкладывают в постах последние аргументы «за» и «против». Голосовать будут не только в Казахстане, а и в пяти городах России — в диппредставительствах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Астрахани и Омска.

Вопросы дефицита энергии в «телегах» плавно перетекают в обсуждение проблемы дефицита энергичной работы в регионах. Эксперты каналов заявляют, что пора «выстраивать новую конфигурацию отношений между Правительством, акиматами и маслихатами, бизнесом и гражданами». Но тут опять дефицит в идеях и стратегиях.

Критике экспертов каналов все чаще подвергаются маслихаты, где засиделись те, кто «преследуют личные или групповые интересы, нежели общественные». Активисты тоже не сидят без дела и задают тон каналам: создали «Общественный комитет по возврату государству активов» — не доверяют они прокурорам.

А вот экологи во всю ведут работу по реинтродукции туранского тигра – он считается вымершим в Казахстане. Из Нидерландов и России в страну привезут схожий подвид — амурских тигров.

И, наконец, высоким сопрано на этой неделе прозвучало заявление мажилисмена Сергея Пономарева — коллектив «Астана Оперы» бедствует из-за унизительно низких зарплат. Решение вопроса депутаты перенаправили премьеру Олжасу Бектенову. Скоро узнаем, как страна промотивирует таланты нашей Оперы.

Кто тут дойная «корова»?

Всемирное шежіре – 20 855 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал заявляет: «назрела налоговая реформа в перераспределении сборов между регионами и центром». Авторы ТГ отмечают, что об этом «прямым текстом» пишут даже на официальном ресурсе Правительства — «Казправде».

«А это (перераспределение сборов – авт.) обещает самую масштабную перекройку отношений между органами власти со времен 90-х, перераспределение полномочий и финансовых потоков», — пишут эксперты канала.

Но решится ли на это Аккорда в условиях нарастающих проблем? Телеграмеры ссылаются на министра экономики Нурлана Байбазарова, который признал, что республиканские доходы значительно упали:

«За 8 месяцев доходная часть бюджета выполнена всего на 84%. По данным Минфина, планы сборов составляли 6,9 триллиона тенге. В реальности же собрали 5,6 триллиона. Недобор — около 20%. Дефицит бюджета 2024 года закроют из Нацфонда…».

ТГ объясняет — ухудшение произошло в том числе из-за спада экспорта. Правительство рассчитывает частично покрыть недобор доходов налоговым администрированием. За его счет планируется найти около 900 миллиардов тенге, чтобы компенсировать затраты на возмещение НДС. При этом сумму трансферта из Нацфонда министр не стал уточнять.

Эксперты канала отмечают, что выстраивать новую конфигурацию отношений между Правительством, акиматами и маслихатами, бизнесом и гражданами — архисложно. В целом, описанная ими ситуация, будет сохраняться в ближайшие годы, заверяют они.

И внятной стратегии выхода из бюджетного кризиса нет.

Всем сестрам по серьгам

Данияр Ашимбаев – 10 528 подписчиков на этой неделе

Тут кстати и политолог Ашимбаев порассуждал о рейтингах и в целом — как там в регионах поживают. Картина — не очень.

«В целом у нас сформировался достаточно неплохой корпус глав регионов», — впрочем замечает эксперт.

Хотя, заметим, слабые акимы-хозяйственники – сегодня просто беда регионов.

«Во всяком случае, к ним меньше претензий, чем к министрам. Можно, конечно, заменить пару-тройку человек, но вопрос: на кого? К тому же президент страны ввел правило — не просто увольнять людей, а заставлять их работать», — оговаривается автор канала.

Стране не хватает старой гвардии, ностальгирует эксперт: «Сколько бы ни ругали тех же Амандыка Баталова, Даниала Ахметова, Бердибека Сапарбаева, но они могли руководить любым регионом с закрытыми глазами».

«Сейчас мы имеем дело со вторым и третьим эшелонами корпуса акимов, которые еще только набирают опыт и политический вес. Их плюс в том, что они стали более активно работать с населением — после указа президента, который обязал их проводить побольше выездных встреч», — отмечает телеграмер.

Но куда из поля зрения исчезли депутаты маслихатов — голос народа?

«Сегодня туда идут представители банков, строительных и сервисных компаний – те, кто во взаимодействии с акиматами преследуют, скорее, личные или групповые интересы, нежели общественные. Пользы от маслихатов мы не увидим, пока они не очистятся от таких персон», — пишет автор ТГ.

Общественные советы тоже в аутсайдерах у эксперта: «во многих регионах они толком и не появлялись. Региональная вертикаль диалога у нас слабая».

Общество подстрахует

Elmedia — 3 622 подписчика на этой неделе

Если в общей повестке «телег» тема возврата незаконно нажитого капитала отошла на второй план, то оппозиция с этой темы не «слезает». Telegram и Youtube-каналы Elmedia рассказывают о заявлении участников движения «Жертвы старого Казахстана». Они создают «Общественный комитет по возврату государству активов».

Как пишут авторы канала, один из учредителей движения — Жаркын Курентаев, объяснил почему общественники проявили инициативу: «существующий при Генпрокуратуре Комитет по возврату государству незаконно приобретенных активов дает неполную информацию общественности».

«На пресс-конференции было озвучено несколько кейсов, которые вызывают сомнения с точки зрения медлительности правоохранительных органов…», — пишут телеграмеры.

Общественный комитет будут собирать различные кейсы, изучать их, собирать доказательства и отправлять в уполномоченные органы, сообщает ТГ.

Кстати, инициативу движения поддержали депутаты мажилиса.

«Синий кит» вернулся?

Dark Voice — 45 571 подписчик на этой недели

Шокирующая трагедия с суицидом двух девочек-подростков в Алматы, заставляет всех искать причины их страшного поступка. Между тем, Telegram-канал Dark Voice предупреждает о возврате «Синего кита», вспоминая недавнюю трагедию в челябинской школе России.

«По одной из версий следствия, челябинский школьник перед нападением на одноклассников играл в суицидальную игру. На это указывают записи, оставленные им накануне в соцсетях: Роман Г. написал о массовом заговоре, о том, что школа превращает учеников в рабов, а затем опубликовал еще один пост с текстом: «Слава Антону М. и R****!», — пишет ТГ.

Авторы рассказывают: следователи предполагают, что речь идет об Антоне М. Его группа называет себя «деструктивным каналом и организацией, которая не имеет идеи и цели». Участников сообщества объединяют идеи ненависти к людям.

«Антон М. предлагает подросткам сыграть в квест «Красный дельфин», финалом которого является суицид. В ходе самой игры дети получают от анонимного куратора жуткие задания по вандализму, подрыву или поджогам, а также по нанесению увечий себе или окружающим. Каждое следующее задание становится еще более жестким, чем предыдущее», — предупреждают авторы ТГ.

По данным ТГ, первая информация о «группах смерти» в соцсетях появилась в 2016 году. Самой известной из них стала игра «Синий кит».

И это наша Опера?

BES.media – 20 221 подписчик на этой неделе

Кто бы подумал! Артисты «Астана Опера», на чьи спектакли билеты можно купить с трудом, а выступления талантливых певцов смотрят на лучших сценах Европы, находятся на грани бедности.

«В военное время деньги на театр находили, а сейчас – нет. Артисты «Астана Опера» бедствуют!», – цитирует ТГ депутата мажилиса Сергея Пономарёва.

Авторы сообщают, что коллектив оперы обратился за помощью к депутатам мажилиса — на индексацию зарплат ее сотрудников требуется 1,5 млрд тенге. Пономарёв, в свою очередь, обратился с депутатским запросом к главе правительства Олжасу Бектенову.

По данным мажилисмена, c 2013 года зарплата работников повышалась всего лишь один раз — на 20%, в 2022 году. А зарплата артистов флагманского оперного театра страны минимум в 1,5 раза ниже, чем в других республиканских или же нацтеатрах.

«Депутат привёл в пример британского политика Уинстона Черчилля, который в годы Второй мировой войны, формируя бюджет страны, запретил сокращать госрасходы на развитие культуры», — пишут телеграмеры.

Бедность – не порок?

Sputnik Казахстан – 48 473 подписчика на этой неделе

Telegram-канал публикует официальную статистику о бедных – их в Казахстане стало больше.

«Более 1 млн казахстанцев имеют доходы ниже прожиточного минимума — 5,1% от всего населения. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года их число выросло на 1,1%», — цитируют авторы итоги II квартала текущего года Бюро нацстатистики.

Согласно данным Бюро, более чем у миллиона казахстанцев расходы на оплату жилья и продуктов превышают доходы в два раза.

Telegram-канал также сообщает, что Россия решила тоже провести Всемирные игры кочевников.

«… если мероприятие проходит в России, то это, как говорит молодежь, всегда овертоп. Тем более Россия была частью кочевых цивилизаций…», — телеграмеры цитируют вице-президента Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Игоря Павлюка.️

На Всемирных играх кочевников в Астане российская сборная заняла третье место в общекомандном зачете с 12 золотыми медалями.

К слову, в Казахстане игры обошлись бюджету в 8 млрд тенге — около 16,7 млн долларов.

Игры проходят раз в два года и следующие организует Кыргызстан.

Риелторы тоже плачут

TRUE STORY KZ — 16 443 подписчика на этой неделе

Эта новость обрадует арендаторов жилья, а их, как оказалось, в Казахстане не один миллион. Telegram-канал сообщает, что в стране предложили установить предельные цены на аренду жилья. Инициатива исходит от народной избранницы Нургул Тау. Она возмущена тем, что цены на недвижимость неподъемные.

«На сегодняшний день арендуют жилье больше двух миллионов казахстанцев. Часть из них – студенты. Цены на аренду квартиры растут день изо дня в день. …Настало время регулирования рынка аренды и получения квартир…», — цитируют Тау телеграмеры.

Она также считает, что сдаваемые в аренду квартиры необходимо размещать на сайтах объявлений с указанием …количества звезд — также, как у гостиниц.

«Тигры патриотов»

The Village Казахстан — 17 553 подписчика на этой неделе

Как сообщает ТГ, в Казахстане ведутся работы по реинтродукции туранского тигра (который, по официальным данным, считается вымершим в республике), и для этого планируется привезти в страну схожий подвид — амурского тигра.

Напомним, в сентябре 2021 года на XVI Форуме межрегионального сотрудничества Президенты России и Казахстана обсуждали выступление тогдашнего министра экологии Казахстана Сериккали Брекешева – он, в частности, говорил о восстановлении популяции степного тигра. И объявил, что на территории Алма-Атинской области уже создан государственный природный резерват, площадью 415 тысяч гектаров. Только тигров не хватало. Касым-Жомарт Токаев тогда предложил за основу взять те виды, которые существуют на территории России. И вот, аллилуйя!

Как сообщает Telegram-канал The Village Казахстан, двух амурских тигров везут в Казахстан из Нидерландов, а в следующем году сразу четырех тигров привезут из России.

«… Амурские тигры наиболее близки к туранскому тигру, который был полностью истреблен в Казахстане в первой половине прошлого века», — цитируют авторы канала министра экологии Ерлана Нысанбаева.

Для возрождения популяции хищников поселят в Иле-Балхашском резервате.

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