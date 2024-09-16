«Президент и крестьяне». «Если вернется Акежан Кажегельдин…». «Члены ОТГ согласовали единый тюркский алфавит на основе латиницы». «В Алматы пациентов психбольницы на Каблукова похищали и убивали, а их квартиры продавали за бесценок»

Сетевой Казахстан 16 сентября 2024г.

NOVGAZ . COM . Бигельды ГАБДУЛЛИН, президент Международного казахского ПЕН-клуба – «Если вернется Акежан Кажегельдин…» — Сразу отметаю всякие инсинуации о моей связи с этим опальным политиком. У меня с ним нет никаких контактов. Последний раз говорил с ним по телефону 2003 году. Я знаю Акежана КАЖЕГЕЛЬДИНА, как политика мирового уровня, прекрасно разбирающегося не только в международной политике, но и как знатока макроэкономики, банковского дела, финансовых вопросов. На сегодняшний день в правительстве Касым-Жомарта Токаева, нет ни одного человека, который может сравниться с ним своими знаниями по этим важнейшим отраслям. Мало того, он хорошо осведомлен и о местонахождении миллиардов, украденных нашими чиновниками-коррупционерами, знает способы и пути их возвращения в Казахстан. Сегодня же в окружении президента Токаева не найти ни одного чиновника, способного дать ему правильный совет по экономике, финансам, да и по другим вопросам международной и внутренней политики. Было бы еще лучше, если бы президент вернул Кажегельдина в страну, сделав его своим советником, и наделив широкими полномочиями.

KAZPRAVDA . KZ . Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Такова наша жизнь» — Проза Куандыка ТУМЕНБАЕВА – настоящий барометр состояния нашего общества. Куандыка Туменбаева я знаю давно. Нам посчастливилось вместе учиться на Высших литературных курсах Литературного института им. М.Горького в Москве. Уже тогда коллеги и московские критики отмечали его яркий талант, терпкую самобытность и своеволие стиля. А когда я возглавил республиканскую газету «ХХI век», Куандык Туменбаев принес мне свою небольшую повесть «Біздің үйдің солдаттары» («Солдаты нашего дома»), которая увидела свет в трех номерах издания. Позже это произведение моего сокурсника получит первую премию закрытого конкурса издательства «Жалын» и Госкомиздата.

SPIK . KZ . Женис БАЙХОЖА – «Имидж Казахстана – ничто, результат – все? О скандале на Играх кочевников» — В Астане завершились Всемирные игры кочевников, которые впервые принимал Казахстан… Чисто спортивная составляющая, конечно, тоже имела значение, но она не должна была затмить собой названные выше основные цели. Всё-таки это не Олимпийские игры, не чемпионат мира или континента, где главное – результат. Тем более что победа, скажем, в кокпаре, аударыспаке или байге не принесёт Казахстану международной славы (ради которой государства в общем-то и развивают спорт высших достижений) – хотя бы по той простой причине, что в подавляющем большинстве стран мира даже не подозревают о существовании таких соревнований. А потому провести этот этнокультурно-спортивный праздник организованно, обеспечив в том числе объективное и справедливое судейство, создать максимально дружескую атмосферу было гораздо важнее, чем завоевать энное количество медалей. Но, к сожалению, так думали далеко не все. И в итоге мы получили скандал, омрачивший Игры кочевников, а также обвинения в том, что казахстанские функционеры и спортсмены ради достижения результата готовы пренебречь писаными и неписаными правилами честной спортивной борьбы.

RATEL . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Президент и крестьяне» — 2 сентября президент Казахстана сказал, что земля должна принадлежать тому, кто ее обрабатывает. Повторяя его слова, премьер-министр на встрече с отечественными предпринимателями 12 сентября еще раз это напомнил. И вот, что сказал президент буквально во время поездки в Костанайскую область: «Мы будем поддерживать землевладельцев, частников, которые продуктивно работают на своей земле. Но те, кто появляется на своих землях 2-3 раза в год, собирают доход и живут в лучшем случае где-то в Алматы, возможно, и за рубежом, нам такие землепользователи не нужны. Я четко сказал, потому что они должны заботиться о земле в первую очередь, о сельчанах, устраивать быт людей, трудоустраивать их, окультуривать нашу сельскую местность. Вот с ними будем разбираться. Я сегодня акиму дал такое поручение, карт-бланш имеется«.

FORBES . KZ . Санжар КАЛДАРОВ, аналиик Halyk Finance – «Почему в Казахстане никак не решаются проблемы сельского хозяйства» — В августе был опубликован Национальный план развития Казахстана до 2029 (НПР), утвержденный указом президента РК Касымом-Жомартом Токаевым. НПР охватывает основные цели и планы правительства по социальному и экономическому развитию страны на следующие пять лет. По поводу этого аналитики Halyk Finance отмечали, что в доработанном НПР нет четких предложений по значительному изменению текущей модели развития Казахстана. В данной публикации эксперты более подробно остановились на разделе НПР, посвященному агропромышленному комплексу (АПК). В Национальный план развития РК не включили критический анализ прошлых усилий властей по развитию АПК.

«Экономист Алмас Чукин дал прогноз по курсу доллара на год вперёд» — Меня просили дать прогноз по курсу на год вперед. Во-первых, на год вперед трудно увидеть картину, хотя намного легче, чем на неделю. Во-вторых, пожалуйста, считайте это моим мнением, но не инвестиционной рекомендацией. Если коротко, то с октября-ноября, скорее всего, будет укрепление курса тенге где-то до апреля-мая, в район 440-460 тенге за доллар, а потом к августу-сентябрю произойдет возврат к уровням 470-490.

ORDA . KZ . «Проклятие Капустина Яра: как живут казахстанцы, на чьи земли всё время падают ракеты из России» — Капустин Яр — российский ракетный полигон в Астраханской области. Часть его находится на территории Западного Казахстана. Так ещё с советских времен. Сегодня Россия арендует эти земли. Корреспонденты Orda.kz приехали в Уральск, чтобы рассказать про полигон, где Москва испытывает свои ракеты. А ещё мы поговорили с людьми, которые рядом с ним живут… Нагим ТАЖМУРАТОВ — наш гид по Капустиному Яру. Он бизнесмен, активист, бывший депутат областного маслихата. Считает, что полигон — проблема, которая лишает эти места будущего. На территории полигона пасётся скот: коровы, бараны, верблюды. По полупустыне резво бегают сайгаки. Сам полигон занимает почти 50 % земель Бокейординского района ЗКО. Земля, переданная под испытания, — в огромных воронках. Это следы от взрывов.

«В Алматы пациентов психбольницы на Каблукова похищали и убивали, а их квартиры продавали за бесценок» — В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы начались слушания по громкому делу. На скамье подсудимых 22 человека, среди которых экс-заведующие отделениями Центра психологического здоровья (ЦПЗ), бывшие сотрудники правоохранительных органов, нотариусы, риелторы и преступники-рецидивисты. Банда находила одиноких людей с психическими расстройствами, у которых в собственности была недвижимость. Кого-то похищали и держали в неволе, а квартиры переписывали и продавали. А кого-то и вовсе убивали. Подробности жуткого дела стали известны журналисту Orda.kz.

CARAVAN . KZ . «Почему тюркские страны уязвимы для кибератак: представители государств обсудили проблемы» — Спонсируемые государствами группы проводят кибератаки для шпионажа, саботажа или демонстрации политического влияния. Бороться с ними с каждым годом сложнее. Поэтому представители ассоциаций и национальных центров по кибербезопасности Азербайджана, Венгрии, Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана собрались на конференции KazHackStan-2024, чтобы совместными усилиями найти уязвимости и решить, что с ними делать. Что хакеры хотят получить? Прежде всего данные систем электронного правительства, сотовых операторов и банков. Мотивы кибератак носят разный характер.

DN . KZ . «Единый алфавит Турана» — На этой неделе для тюркоязычных стран произошло по-настоящему историческое событие – члены Организации тюркских государств (ОТГ) согласовали единый тюркский алфавит на основе латиницы. Произошло это в Баку, где прошло третье заседание комиссии по единому алфавиту тюркского мира под эгидой Тюркской академии. В списке единого алфавита 34 буквы, основой для него выступила турецкая латиница, которую, по сути, несколько адаптировали для других тюркских языков. Новый общий алфавит станет одним из факторов сближения тюркских государств, а также «красной тряпкой» для тех, кому это не по душе. Вероятно, именно сейчас, когда старые связи и влияние бывшей метрополии в странах Центральной Азии максимально ослабли, а никакой новой ориентации на глобальные геополитические силы (Запад, Китай) не сформировано, усиление межтюркской интеграции получает свой исторический шанс.

IA — CENTR . RU . «Интернационализация образования в Казахстане» — В Казахстане проходит масштабный процесс интернационализации высшего образования. В рамках него происходит диверсификация географии образовательного сотрудничества и привлекаются филиалы иностранных вузов. Об образовательном аспекте многовекторной политики Казахстана читайте в докладе Анастасии ПОГОРЕЛЬСКОЙ и Олега КОРЯКОВСКОГО — Одним из главных направлений процесса интернационализации образования в республике является практика открытия филиалов иностранных вузов. В 2021–2023 гг. в Казахстане было открыто 12 филиалов иностранных вузов из России, Великобритании, Китая, США, Республики Кореи и т. д.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Прошлое ради будущего» — Не секрет, что в последние годы наблюдается увеличение интереса к национальной истории, что в определенной степени зависит от геополитической ситуации и, подчеркнем, инициатив власти. Налицо развитие новой идеологической парадигмы и открытия качественной страницы национальной идеи. Речь идет об укреплении духовных ценностей и популяризации национальной истории, что тесно связано с идентичностью казахского народа и казахстанского общества в целом. Почему об этом можно говорить с уверенностью? Что мы могли легко потерять? Поговорим об этом.

AZATTYQ . ORG . «Отменить единый часовой пояс: почему «Аманат» решил прислушаться к жалобам казахстанцев» — С марта 2024 года Казахстан перешёл на единый часовой пояс. Это решение многим жителям не понравилось: протяжённость территории страны с запада на восток превышает 3000 км и время во многих крайне восточных или крайне западных районах лишь формально совпадало со столичным… Полгода власти эти обращения игнорировали. Когда петицию рассматривали на правительственном уровне, чиновники заявили, что решение было «взвешенным, продуманным и рациональным». Но внезапно депутаты от правящей партии «Аманат» вдруг решили прислушаться к жалобам. И теперь уже они сами предлагают правительству вернуть страну в прежний часовой пояс. А министры после депутатского запроса уже обещают подумать над предложением, не теряя ни минуты.

GOLOS — NARODA . KZ . «Сколько иностранцев пожелали стать казахами?» — О Казахстане в последние годы многие иностранцы отзываются крайне положительно. И статистика желающих стать гражданами РК постоянно растет. Процесс получения казахстанского гражданства для мигрантов всегда был доступным и привлекательным. Однако теперь иностранцы, желающие получить гражданство Казахстана, должны будут сдавать экзамен на знание казахского языка на элементарном уровне, а также основ истории и Конституции нашей страны. Изменится ли количество добровольцев учитывая новые правила, покажет время.

TIME . KZ . «А что будет с тарифом?» — ТОО “АлматыЭнергоСбыт” скоро не станет: оно объявило о реорганизации со слиянием с АО “Алатау Жарык компаниясы”. Почему так случилось и что изменится для потребителей? Как сообщил “АлматыЭнергоСбыт”, согласно законодательству с 1 января 2025 года подобные ему организации утратят свои лицензии во всей республике. Таким образом, в Алматы и Алматинской области энергоснабжением будет заниматься АО “Алатау Жарык компаниясы”. “Что касается потребителей, поводов для беспокойства нет”, — заверили в компании. Для них изменится только название.

«Меры есть, но вы держитесь!» — Комитет по делам строительства и ЖКХ Минпромстроя не собирается устанавливать предельные тарифы на обслуживание управляющими компаниями многоквартирных домов и жилкомплексов. Даже несмотря на то, что сегодня эти тарифы доходят до 200 тенге (!) за квадратный метр. Урегулируйте этот вопрос сами, заявляют в профильном комитете, обращаясь к собственникам квартир.

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