«Кошелек казахстанской элиты: что Великобритания значит для стран Центральной Азии?». «Не надо питать иллюзий о двойном гражданстве между РК и РФ». «1,5 млрд тенге потратит Минобр на исследование, куда ушли миллиарды в образовании»

Сетевой Казахстан 13 мая 2021г.

IA — CENTR . RU . «Кошелек казахстанской элиты: что Великобритания значит для стран Центральной Азии?» — Какую политику продвигает Великобритания на Востоке, объясняет заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей ГРОЗИН — Судя по активностям в истеблишменте, фото в Инстаграме, статьям в “Daily mail” и “Sun” – видно, что казахстанские элитарии, по сравнению с представителями других стран региона Центральной Азии, наиболее активны. У них, очевидно, больше всего денег… Поэтому ориентация на сохранение английских позиций вне зависимости от того, какая будет фамилия у президента той или иной страны, – была и остается, диктуя английскую региональную политику.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ — «Ложки нашлись. Но осадок остался» — Об интервью министра иностранных дел России ЛАВРОВА казахстанскому ТВ. Конечно, знаковые слова министра иностранных дел России о том, что «никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации… которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договорённостей… никогда не звучало и не прозвучит». Но, извините, обжегшись на молоке, дуют на воду. Тем более, что такие же слова сладкие и убаюкивающие слух заверения звучали и перед аннексией Крыма.

SPIK . KZ . «Не надо питать иллюзий о двойном гражданстве между РК и РФ» — В Казахстане запрещено двойное гражданство. Однако с каждым годом увеличивается число желающих покинуть республику и переехать в другие страны. Только в Россию в 2020 году уехали 25 139 человек. Но при этом многие из них хотели бы свободно посещать Казахстан. Как встречают в России эмигрантов, с чем им приходится сталкиваться? Об этом разговор с заместителем директора Института стран СНГ, заведующей отделом диаспоры и миграции Александрой ДОКУЧАЕВОЙ.

««Клуб самоубийц», или Наследственное проклятие «СК-Фармация»» — На протяжении 12 лет «СК-Фармация» – государственная ТООшка под крышей Минздрава – умудряется «проглатывать» госменеджеров, встающих у ее руля, даже не подавившись. За время существования этой структуры все без исключения ее руководители вылетали из своих кресел в сопровождении грандиозных скандалов, связанных с оглушительными провалами.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Дос Кошим: Прямые выборы акимов – не панацея» — Впервые в истории страны именно рядовые граждане будут выбирать человека, которому доверят управление селом, поселком, сельским округом и городом районного значения. До сих пор это была привилегия маслихатов, не всегда независимых, надо сказать. Сломают ли прямые выборы политическую систему, где кресла сельских акимов зачастую превращаются в разменную монету? Дождутся ли перемен сами аулчане? На вопросы Azattyq Rýhy отвечает политолог Дос КОШИМ.

365 INFO . KZ . «1,5 млрд тенге потратит Минобр на исследование, куда ушли миллиарды в образовании» — Качество написания и исполнения государственных программ в Казахстане — бесконечная тема для споров и дискуссий. А сфера образования — самая, пожалуй, реформируемая. Всего в минобре за годы независимости сменилось 13 министров. И каждый предлагал свои реформы. Разумеется, ни одна из них не проходила без «съедения» миллиардов бюджетных денег. Казахстанские школьники и студенты пережили внедрение учебников нового поколения, эксперимент с 12-леткой, бесконечные аттестации и аккредитации вузов. Впереди — переход на трехъязычную систему преподавания с последующей латинизацией алфавита.

«АЭС жизненно важна для Казахстана» — Но это огромная ответственность, требующая большой политической смелости. Без атомной электростанции Казахстану не обойтись, считает экономист Петр СВОИК. Конечно, если мы не хотим лишиться лидерства в энергосфере и вообще оставить развитие отрасли. Возобновляемая энергетика не решает все задачи и ее необходимо дублировать. Однако атомная энергетика в Казахстане встречает жесточайшее сопротивление.

TURANPRESS . KZ . «Казпочта: выгодный актив или куча проблем?» — АО «Казпочта» должны передать в конкурентную среду в этом году, таковы планы правительства. Однако коррупция, убытки и жалобы клиентов вызывают множество вопросов к самой идее приватизации стратегической и громоздкой структуры.

KZAIF . KZ . «Праздник послушания» — Труженики пера и микрофона Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о том, что сегодня представляет собой средства массовой информации – в Казахстане и в мире — Во-первых, вранья сейчас не меньше, чем было, но его стало труднее идентифицировать… Про таких говорят: он, конечно, профи, но вынужден отрабатывать бабло. Во-вторых, со словами тоже не слишком осторожничают, правда, зачастую из-за банального неумения складывать их в предложения. Ну и в-третьих, насчет «не прогибайся» – смотри «во-первых». А я бы еще «в-четвертых» добавил: не бойся. Даже если ты напишешь зубодробительную правду, она все равно окажется бледной копией реальности…

KAPITAL . KZ . «Дома в Алматы, построенные до конца 50-х годов, сейсмоопасны» — В Алматы на сегодня имеется большой объем старого жилищного фонда, который уже не соответствует современным требованиям, имеет изношенные инженерные сети, отмечают эксперты. Особенно большой риск для жителей представляют сейсмоопасные здания, говорит почетный архитектор Казахстана Алмас ОРДАБАЕВ. Он предупреждает об угрозе старых строений в городе – это, прежде всего, их высокий уровень сейсмоопасности. Напомним, Алматы и его окрестности относятся к сейсмоактивному району с 9-балльной зоной.

TIME . KZ . «Тимур ЕРМАГАМБЕТОВ: Взятки будут брать, пока их будут давать» — В последние три года СМИ чуть ли не каждый месяц шокируют общество сообщениями о задержании судей. Что это: ослабление антикоррупционных мер или, напротив, их усиление? Ответить на наши вопросы согласился руководитель отдела внутренней безопасности аппарата Верховного суда Тимур ЕРМАГАМБЕТОВ — С антикоррупционной службой мы в 2019 году подписали меморандум о сотрудничестве (первый, кстати, такой документ в истории судебной системы), а в начале этого года — с подразделениями внутренней безопасности Генеральной прокуратуры, Комитета нацио­нальной безопасности, службы государственной охраны, Министерства внутренних дел, агентств по противодействию коррупции и финансовому мониторингу.

«Антикор не сможет — антиплагиат поможет?» — На этой неделе в социальных сетях появился приказ о назначении бывшего вице-министра образования Фатимы ЖАКЫПОВОЙ проректором Казахского национального университета имени аль-Фараби. С одной стороны, можно сказать, что это совершенно рядовое событие — кадровые перестановки у нас происходят постоянно. Но все же возвращение госпожи Жакыповой в большую игру стоит особняком. Дело в том, что Фатима Надыровна покинула высокую должность в МОН после скандала с плагиатом, и тогда казалось, что эта шумиха поставит крест на ее карьере. Но последнее назначение доказывает, что Жакыпова не намерена сдаваться.

VLAST . KZ . «Я думал, что дважды ковидом болеют только очень невезучие люди» — Алматинец Юрий Г. прямо сейчас болеет ковидом во второй раз. Он занимается триатлоном, и пару недель назад, в пятницу, пробежал 15 километров, а уже в субботу после обеда температура подскочила до 38 градусов, тело ломило, начались судороги, тошнота, а сердце словно выскакивало. Коронавирус развивался так быстро, что через 3-4 дня 50% легких уже были поражены… В первый раз Юрий заразился еще в прошлом году, тогда он проболел ровно 21 день, и сейчас, сравнивая эти два ковида, говорит, что это словно был другой вирус.

TENGRINEWS . KZ . ««Может, мы спасем других девчат». Асель проводили в последний путь» — В среду вечером в поселке Кабанбай батыра неподалеку от Нур-Султана состоялись похороны 26-летней Асель АЙТПАЕВОЙ, которая погибла в Грузии при невыясненных обстоятельствах. Родные девушки уверены, что она стала жертвой злоумышленников.

LITER . KZ . «Феминизм в Казахстане: почему или радикальный, или незаметный» — В Казахстане пока одни говорят об успешно реализуемой в стране гендерной политике, о равных возможностях в обучении, карьерном росте и бизнесе, другие — стыдят женщин за короткие юбки, желание жить и работать на равных с мужчинами. Против этого и ведут борьбу феминистические организации страны. Но есть и те, кто считает, что феминизм выступает против устоев общества, нацелен на то, чтобы разрушить традиционные ценности, относящиеся к семье, детям и роли матери. В целом, тема феминизма уже плотно засела в подкорке каждого гражданина, как бы он к ней не относился, но в Казахстане почему-то либо принято перегибать, либо недожимать.

AZATTYQ . ORG . «Участников пикетов у консульства Китая привлекли к суду. Их поддержало посольство США» — Административный суд в Алматы оштрафовал по меньшей мере четырех участников бессрочной акции протеста у консульства Китая, которые требуют информацию о своих родных в Синьцзяне, находящихся, по их словам, под стражей либо под домашним арестом. Еще как минимум трем пикетчикам суд вынес предупреждения. Посольство США выразило поддержку людям, добивающимся освобождения близких из китайских тюрем и «лагерей перевоспитания».

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