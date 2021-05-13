«Об уничтожении Алматы»

Сетевые СМИ о процессе варварской застройки южной столицы

«Массовый снос домов планируют в Алматы: где снесут и что построят на их месте» — 708 ветхих жилых домов снесут в Алматы в течение ближайших 4 лет. На их месте построят 683 новых многоквартирных жилых домов. Какие жилища войдут в новую Программу реновации жилищного фонда в Алматы на 2021-2025 годы, узнал корреспондент zakon.kz.

Мадина АИМБЕТОВА – «Так плотно, что дышать темно» — В Алматы продолжают накаляться страсти вокруг проблемы точечной застройки города. Иногда диалог противоборствующих сторон напоминает разговор слепого с глухим. Активисты предлагают ввести мораторий на новое строительство до проверки всех строек в центре города на предмет их законности. Власти же говорят, что строительство не остановится… на окраинах мегаполиса. Но продолжает застраиваться именно центр!

Теме уплотняющейся застройки Алматы была посвящена очередная публичная дискуссия с участием горожан-активистов, представителей различных гос­органов, депутатов городского маслихата и мажилиса парламента.

Сейчас в городе наметилась тенденция к возведению гигантских, как окрестили их пользователи соцсетей, “человейников” в западной части города, поскольку власти (наконец-то!) озаботились сохранением исторического центра Алматы. Однако те стройки в центре, которые были начаты до старта этой кампании, идут полным ходом.

Дмитрий МАЗОРЕНКО – «Созидательное разрушение» — С распадом СССР казахстанские власти перенесли ответственность за содержание многоквартирных домов на рядовых граждан. Спустя 20 лет независимости обнаружилось, что в новой экономической системе далеко не все могут организовать для них должный уход. В качестве выхода из ситуации государство предложило программу модернизации ЖКХ, которая провалилась из-за проблем коррупции и некомпетентности акиматов. Следующей попыткой решить проблему стала программа «Нурлы Жер», нацеленная не столько на обеспечение граждан жильем, сколько на то, чтобы представить городское пространство и жилищное строительство в виде высокодоходных секторов экономики. В Алматы она стала реализовываться через программу сноса ветхого жилья с последующей реновацией опустошенных районов. Программа реновации преследует цель повысить «качество жилья» для горожан. Однако, как показало исследование Urban Forum Kazakhstan, застройщики и сотрудники акимата навязывают людям свои условия строительства новых жилых комплексов, которые грозят разорвать сложившуюся ткань города. Жители оказываются исключены из процесса разработки программы реновации, в результате чего не могут предложить альтернативные проекты или выбрать предпочтительные для себя виды компенсации.

Сауле АДЕНОВА – «Мы никуда не уйдем. Пусть нас оставят в покое: опасная реновация по-алматински» — 1 мая в Алматы строительный холдинг K7 GROUP и алматинский СПК провели онлайн-обсуждение программы реновации города. Встреча завершилась голосованием, с результатами которого жильцы не согласились и вышли во двор, требуя пересмотра плана застройки.

Совещание началось с представления концепции. По замыслу архитекторов в квадрате улиц Манаса – Габдуллина – Ауэзова – Бухар-Жырау вместо ветхих домов построят 17 многоэтажек.

Данияр АШИМБАЕВ – «Об уничтожении Алматы» — В южной столице продолжается процесс варварской – иначе и не скажешь – застройки города. И это ставит ряд очень сложных вопросов, которые нужно рассматривать в комплексе.

Процесс сноса одно- и двухэтажного Алматы идет много десятилетий. С момента переноса сюда столицы город растет, перестраивается, модернизируется. Для возведения новых (тогда еще) правительственных зданий, институтов, больниц, театров, школ, расширения улиц было снесено немало старых домов. Этот процесс всегда вызывал недовольство и сегодняшняя критика по поводу сноса и застройки на самом деле далеко не нова. Вместе с тем, новая застройка, особенно в позднесоветский период, имела мощную социальную составляющую, что примеряло с ней население. В новых 4–5–9-этажных домах получали бесплатное жилье представители всех социальных слоев. Новые районы и микрорайоны были обеспечены школами, детскими садами, дворовыми площадками, гаражами, коммунальной инфраструктурой, рассчитанной не исходя из финансовых интересов, а в соответствии с санитарными и экологическими нормативами.

Ситуация изменилась с началом 90-х: ни страна в целом, ни в город в частности не были готовы к приходу капитализма. Свое место под солнцем потребовали банки, офисы, рестораны, коммерческие магазины, казино, ночные клубы, «комки» и барахолки…

Таким образом, строительство в современном Казахстане представляет собой огромный коррупционный массив, в котором слишком много бенефициаров, чтобы сломать эту систему. Проще заменить некоторых бенефициаров, чем систему.

Главная фишка Алматы, как мне кажется, в том, что она не вписывается в предлагаемые сверху концепции его развития. Сила города в интеллигентности, незашоренности мышления населения, гармоничности с окружающей средой. Она в горах, речках, старых зеленых двориках, в нескольких поколениях горожан-носителей городской культуры и интеллигентности. В музеях, театрах, библиотеках, парках, памятниках, скверах, архивах. В лабиринтах старых улочек и уцелевших еще столетних домах. В общем, во всем том, что пытаются присвоить и уничтожить дорвавшиеся до власти и богатства чиновничество и олигархат.

Гульмира ИЛЕУОВА – «Стройка и миграция в Алматы» — В последнее время в связи с активной застройкой центральных районов Алматы, сопровождаемой попытками сноса части жилых домов под лозунгом «реновации», возникло много вопросов по поводу целесообразности и просчитанности таких действий городского акимата.

Еще в январе 2021 года на фоне поднявшегося общественного недовольства в ходе онлайн-встречи с представителями строительных компаний, профильной ассоциации и финансовых организаций аким города Бакытжан Сагинтаев сообщил, что «точечная застройка в историческом центре, а также во дворах жилых домов будет запрещена. Кроме того, предполагается введение запрета на возведение так называемых «вставок» между домами. Вместе с тем при сносе ветхого жилья будет разрешено возведение домов с сохранением имеющейся высотности». Также им было пообещано, что «будут определены границы исторического центра… Предусматривается определение исторически значимых объектов, возле которых любое строительство будет возможно только после общественного обсуждения». В марте после обещанного общественного обсуждения должны были быть принятыми правила, «в соответствии с которыми будет введен запрет на застройку исторического центра, точечную застройку и строительство на свободных участках дворовых территорий. Основная задача – сохранить сложившийся исторический облик города. Необходимо восстановить утраченное, вернуть былую славу и неповторимый облик прекрасного Алматы». Но пафос этого выступления не смог изменить ситуацию, противостояние жителей и городских властей по поводу градостроительной политики акимата стало еще заметнее.

Также социологическое исследование показало, что из 55% тех, кто родились в Алматы, почти 70% те, кому от 18 до 34 лет. Это молодые люди и семьи, которые совместно проживают в одной небольшой квартире с несколькими поколениями родственников и нуждаются в отдельном жилье.

Таким образом, в наиболее миграционно привлекательных районах гор. Алматы выявлены самые большие доли жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но предлагаемые «простые» решения по массовому строительству новых жилищных комплексов на территории данных районов вряд ли позволят решить данную проблему. По данным опроса, 54% опрошенных в Бостандыкском районе, 77% – в Алатауском и 83% – в Ауэзовском тратят на питание 50–70% своего дохода, и у них не хватит средств приобрести жилье в новых ЖК. И можно предположить, что новую недвижимость будут приобретать мигранты из других регионов или районов города, увеличивая плотность населения, при этом оставляя проблему улучшения жилищных условий непосредственно для жителей района на повестке дня.

На примере Бостандыкского и Ауэзовского районов видно, что, несмотря на коммерческую привлекательность их территорий, эти районы достигли пределов численного роста (более 300 тысяч жителей в каждом, что сопоставимо с численностью большинства областных центров страны), и дальнейшее увеличение плотности населения в них еще более усилит диспропорции в развитии города, окажет дальнейшее негативное влияние на состояние физической и социальной инфраструктуры районов.

Алматы остается доброжелательным к мигрантам городом, ежегодно принимая тысячи приезжих. Но вопросы в плоскости управления миграционным потоком, расселения мигрантов и улучшения жилищных условий горожан требует комплексного взгляда и выработки решений с учетом потенциала и инфраструктуры территорий, запросов местных сообществ в лице жителей того или иного района, но не в ущерб комфорту и сложившемуся облику города. И это уже прямой вопрос к осмысленности современной градостроительной политики в гор. Алматы. Возможно, стоит переосмыслить положения «Программы развития «Алматы-2020», сделать реновацию идеи полицентричности города, поставив целью сделать новые районы привлекательными и перспективными для проживания, по-новому взглянуть на концепцию субурбанизации и вспомнить о проекте городов-спутников.

Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «Почему топит Алматы?!» — Коренные алмаатинцы могли заметить: в южном мегаполисе в последние годы участились «потопы». Может быть, раньше дождей, ливней было на порядок меньше, чем сейчас? Нет, дождей не стало настолько больше, хотя климатические изменения заметны. Как отметили метеорологи, «Архивные данные и анализ показывают, что грозовые дожди, порывистый ветер, град, дожди ливневого характера – это нормально для нашего климата. Разумеется, такие сильные дожди от 15 до 30 мм – не частое явление. Раз в 3-5 лет повторяется явление».

Город Алматы под наклоном, вся вода должна стекаться вниз по специальным ливневым системам. У нас реально сама местность расположения города подсказывает, как нужно устроить сливы дождевой воды. Это в Нур-Султане нужны насосы, которые будут выкачивать воду, а в Алматы достаточно просто сделать продуманную арычную систему.

Если на Аль-Фараби такие потопы, а это самый верх города, теперь представьте, что будет в нижней части города. Вся вода стекает реками по асфальту, ни о каких арыках или ливневой канализации и речи нет. Если и есть арыки, то они тупиковые или забитые.

Все-таки в таких масштабах раньше не было потоков воды – в советское время они случались очень редко. И в 90-ые годы тоже таких явлений не было – тогда еще работала арычная система, много было деревьев, открытого пространства зелени и грунта, которые впитывали и удержали дождевую воду.

Явно, что причины потопа в Алматы – в непродуманной деятельности местных властей и строителей… И корень проблем – хаотическая застройка города. В итоге многие арыки стали пустыми из-за проблем в верхней части города, когда застройщикам позволяли прерывать их. Забавно, за 100 лет существования Алматы в его более или менее нынешнем виде арыки как-то держались, но с конца 90-ых годов их прямо реально разломали, как систему.

И сейчас очень часто строительная компания, возводившая какой-либо жилой комплекс, не удосуживалась провести систему отвода ливневых потоков с территории дворов. В итоге, из-за чьей-то халатности, жизнь жителей этих домов превращается в сплошную борьбу с водной стихией.

В целом Алматы уже потерял свой знаменитый «зеленый наряд» – это и вырубка садов, деревьев, кустарников, и малочисленность скверов, цветников, а в центре – открытые пространства городской среды покрыты плитками и бетоном.

Город теряет свою неповторимую особенность: на смену живой природе приходит мертвая. Например, недалеко от городского акимата вырубили живые деревья, взамен поставили искусственные деревья! Говорят, такая пластиковая красота еще и светится по ночам. Там же можно увидеть арки с искусственными цветами.

Работавшая в советское время арычная система по инерции выручала в первое десятилетие независимости. «Дикий капитализм» внес свои коррективы наперекор градостроительным нормам: захват земли общего пользования, вырубка деревьев, садов, закрытие открытого пространства города плитками, бетоном, асфальтом, уничтожение арыков и т.д. В верхней части мегаполиса была хаотичная, нередко незаконная застройка домов, особняков, ресторанов и т.д. без арыков.

Отказ от традиций советского градостроительства, когда компетентные архитекторы и строители на основе генплана решали задачи развития города, привел ныне мегаполис к известным проблемам: подтоплению, загрязнению, автомобильным заторам, мусору на улицах, оползням в верхней части и др.

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