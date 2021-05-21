Вкладчикам разрешат забирать инвестиционный доход с пенсионных накоплений

Что ожидает казахстанцев и бизнес в финансовой сфере в ближайшие год-два?

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова изложила свое видение на саммите «Cfo Idea exchange & networking». Какие-то меры вызывают одобрение, а какие-то – вопросы.

Мадина Абылкасымова. (Фото: almaty.tv)

Отсрочки едут дальше

Отдельные антикризисные меры, на которые в условиях пандемии выделено 9% от ВВП, будут продлены. По словам главы регуляторного органа, с 1 апреля по 1 июля 2021 года возобновлено предоставление отсрочек платежей по кредитам для субъектов МСБ в пострадавших секторах экономики.

«Теперь отсрочки для субъектов микро- и малого бизнеса предоставляются автоматически, для субъектов среднего бизнеса — после оценки их финансового состояния», — отметила Мадина Абылкасымова.

До 1 июля также продлено субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики и расширен список пострадавших отраслей. Для этого из бюджета дополнительно выделено 18,4 млрд. тенге.

Стресс, стресс, и еще раз стресс

В банковском секторе, вопреки негативным прогнозам, кредитный портфель показал положительную динамику. Кредиты в экономике выросли за 2020 год на 5,5% до 14,6 трлн тенге.

Тем не менее, в ближайшие два года регулятор собирается навести здесь лоск. Уже в этом году будут обновлены процессы выдачи кредитов, будет сделан акцент на корректную оценку стоимостей залогов и анализ платежеспособности заемщиков. А в 2022 году ожидается пересмотр процессов банков по бизнес-планированию, бюджетированию, стратегий развития и ценообразования.

«По опыту ЕЦБ, Банка Англии будут созданы полноценные модели надзорного стресс-тестирования, будут выстраиваться необходимые бизнес-процессы и взаимодействие с банками для проведения стресс-тестирования методом Bottom-up», — сообщила глава агентства.

Ипотека станет частной?

Государство из программ кредитования все-таки будет выходить.

«С учетом снижения влияния кризиса на экономику, важно обеспечить постепенный выход государства из программ кредитования, уступая место рыночным принципам», — заявила Мадина Абылкасымова.

Напомним, что в начале года между Правительством, Национальным Банком и Агентством подписано Соглашение о координации мер по макроэкономической политики на 2021-2023 годы, в котором предусмотрен выход Национального Банка с 2023 года из финансирования государственных программ. В общем пакете антикризисных мер вклад Нацбанка составил 2,1 трлн., фактически одна треть от суммы.

«Планируется, что финансирование Программ льготного кредитования, ЭПВ, «Баспана Хит» завершится в 2021 году, а в 2022 году завершится финансирование Программы «7-20-25», — со слов эксперта, таковы планы.

Все споры – через омбудсмана

Появятся новые обязательные виды страхования – расширится профессиональная ответственность субъектов предпринимательства перед третьими лицами.

«Если сейчас законодательством предусмотрено 8 видов страхования профессиональной ответственности, то законопроект позволит создать условия для расширения спектра профессиональных рисков, возникающих при оказании предпринимателями услуг населению», — правда, подробностей глава агентства не сообщила.

Среди прочих мер — расширение перечня классов страхования, подлежащих гарантии Фондом гарантирования страховых выплат, а также введение обязательного досудебного урегулирования Страховым омбудсманом разногласий клиентов со страховой организацией.

Коллектор не будет звонить ночью

Самый спорный момент – развитие микрофинансовых организаций. В этих целях даже разработана Концепция развития микрофинансовых организаций в регионах РК, которая предусматривает создание региональных МФО для кредитования начинающих предпринимателей по проекту «Бастау Бизнес» в рамках госпрограммы «Еңбек». Также предусмотрено портфельное субсидирование микрокредитов МСБ в рамках государственной программы «ДКБ-2025». Видимо, эта вотчина, как и предполагалось, будет закреплена за НПП «Атамекен».

Более того, регулятор собирается предпринимать меры по расширению источников фондирования МФО (читай – их участие в различных программах за государственный счет). Зачем развивать микрофинансирование фактически под государственным зонтиком, непонятно. Но таково решение.

А вот что касается защиты прав потребителей финансовых услуг, то это та сфера, которая требует упорядочивания. Наконец принят закон по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности.

Для поддержки заемщиков, испытывающих затруднения в погашении займов, вводится обязательная процедура досудебного урегулирования проблемной задолженности. Кроме того, расширяется перечень условий реструктуризации и реабилитации должников, прощения непогашенной задолженности по ипотечному жилищному займу в случае реализации залога. Ужесточен порядок взаимодействия коллектора с должником, расширены полномочия Агентства по контролю за коллекторской деятельностью.

«Золотая фишка» для вкладчиков

Что касается развития фондового рынка, то регулятор все так же надеется на возобновление программы «Народного IPO», без нее и институциональных инвесторов он не может развиваться. Но когда и какие компании проведут первичное размещение своих акций – по-прежнему неизвестно.

И поможет ли сдвинуть ситуация с мертвой точки Национальный Кодекс корпоративного управления, который агентство собирается разработать совместно с НПП «Атамекен», тоже вопрос. Во всяком случае, не в наличии или отсутствии кодекса дело, а в другом – национальные компании не хотят выходить на биржу, а частный бизнес еще не созрел, нет у него мускулатуры, силенок.

Однако похвально, что в стенах АРРФР, видавших многое, наконец задумались о частных управляющих компаниях. Правда, в очень интересном ключе. Дескать, опция частного управления пенсионными активами на сегодня недостаточно востребована в связи с изъятиями накоплений для улучшения жилищных условий и лечение.

И что же будем делать?

«В целях повышения привлекательности частного управления пенсионными активами прорабатываются вопросы предоставления возможности вкладчикам до выхода на пенсию регулярно получать инвестдоход по пенсионным накоплениям в частном управлении, а также изъятия остатка средств при достижении пенсионного возраста и заключении договора соответствующего аннуитета», – сообщила Мадина Абылкасымова.

Очень популистское решение. Но оно может понравиться населению.

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