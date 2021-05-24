Что волнует душу казаха (во второй декаде мая)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Узбекистан начинает обгон» — Не секрет, что в эпоху Советского Союза Центральный стадион республики в тогдашней столице Казахской Советской Социалистической республики особенно рьяно заполнялся футбольными болельщиками, когда приезжал ташкентский «Пахтакор». Маленькая деталь – не меньший ажиотаж собирал приезд таких команд, как бакинский «Нефтчи», тбилисское или киевское «Динамо», московские команды (от ЦСКА до «Спартака»). Но когда приезжал «Пахтакор», на стадионы обычно собирались вдвое больше, чем обычно и именно казахи. Т.е. представители коренной нации КазССР, которых до эпохи суверенитета в Алма-Ате проживало не более 25 процентов на прописке, не считая студенчества. Почему? Потому что между Алма-Атой и Ташкентом всегда было негласное соперничество…

Одним словом, вольно или невольно оба государства, оба народа ревностно относятся к успехам друг друга. До последнего времени считалось, что Казахстан далеко ушел в части рыночных реформ, а значит и всего прочего. А у узбеков вроде как все было туго…

И вообще сегодня Узбекистан стал привлекательным местом для иностранных инвестиций. Именно об этом в «Жас Алаш» пишет Есбол ҮСЕНҮЛЫ в материале «Өзбекстан Қазақстанды басып оза ма?» – «Узбекистан обгонит сминая Казахстан?».

Известное издание Jasqazaq.kz озаботилась такой актуальной проблемой, как водная безопасность Казахстана – «Бір өзеннің бойындағы елдердің мүддесі ортақ болуы керек» – «Интересы стран (народов), находящихся вдоль одной реки должны быть общими». На вопросы редакции Jasqazaq.kz ответил заместитель председателя АО «Институт географии и водной безопасности» Саят КУРБАНБАЙУЛЫ.

Из интервью становится ясно, что одной из наиболее вопиющих проблем, связанных с нехваткой, например, воды из естественных источников, таких как трансграничных рек, является наш великий сосед Китай. Такая река как Или, питающая во многом озеро Балхаш, в последнее время мелеет из-за забора воды и строительства гидростанций на территории Китая, откуда собственно эта река и начинается. Это около 80 процентов всей воды реки – вместе с тем именно вода Или составляет около 80 процентов всех вод, впадающих в озеро Балхаш. Ответственность за сохранение и защиту Балхашского бассейна должен нести не только Казахстан, но и Китай.

Специалист признает, что, несмотря на то, что существуют определенные договоры по всем трансграничным рекам, в них есть моменты, из-за которых страдает Казахстан.

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Для казахского народа разница между Гитлером и Сталиным лишь в форме усов» — На портале Аbai.kz опубликована статья писателя-публициста Марата БАЙДИЛДАУЛЫ об отличиях между Гитлером и Сталиным. По словам автора, разница между предводителями третьего рейха и СССР лишь в форме их усов — «Главное, что объединяет нацизм и сталинизм — это то, что обе идеологии были причастны к гибели казахского народа. Если гитлеровцы уничтожили около полумиллиона казахов во время войны, то сталинский большевизм уничтожил 10 миллионов казахов», ― заявил автор.

«Разговоры о Туранском государстве — это лишь политическая реклама Эрдогана» — На портале Аdyrna.kz опубликовано мнение Турарбека КУСАИНОВА об объединении тюркских стран в Туранское государство.

По словам автора, президент Турции Реджеп Тайип ЭРДОГАН, получивший немалый авторитет после армянско-азербайджанского конфликта, несет прямую ответственность за распространение слухов об объединении тюркских государств под началом турецкого руководителя.

Кусаинов отмечает, что объединения «Туран» и «Союз тюркоязычных стран» хоть и выглядят привлекательными идеями, но с реалистической точки зрения они не имеют под собой основы.

«Люди, запугивающие казахов китайцами, лишь пытаются подтолкнуть нас к России» — На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Кайрата НУРЛЫКАСЫМУЛЫ о геополитической обстановке вокруг Казахстана — «Не стоит забывать, что те, кто пугает казахов Китаем, лишь толкают казахов к России. Ведь в мире есть страны, которые намного меньше Казахстана, но граничат с Китаем, как Тайвань, Монголия, Непал, Афганистан и даже находятся с ним не в самых лучших отношениях. Но я не замечал, чтобы эти страны прятались от Китая за пазухой России», ― заявил автор.

Назира ДАРИМБЕТ – «Казахстан нужно признать мононациональной страной» — Такое мнение выразил известный журналист и алашевед Султан Хан АККУЛУЛЫ во время интернет-конференции на портале Abai.

«В советские времена всегда намеренно искажали и преуменьшали численность казахов. Согласно первой переписи, проведенной советским правительством в 1926 году, казахов было меньше 4 миллионов, но в 1897 году их уже было 3,9 миллиона. Таким образом, их численность искусственно сокращена. Ведь за два года до этого, в октябре 1924 года, Алихан Бокейханов в своей статье «Сколько сейчас казахов?» в газете «Еңбекші қазақ» писал, что «количество казахов на территории Казахской Советской Автономии в 1914 году, без учета казахов в Хивийском и Бухарском эмиратах, составляло 6 миллионов 450 тысяч человек.

Во время Голодомора в 1929–1933 годах погибло не менее 70% казахского населения. Поэтому до сих пор численность казахов не может достигнуть дореволюционной численности. Но, несмотря на это, сейчас население 67-70% независимого Казахстана составляет казахское население, которое является государствообразующей нацией. Поэтому Республика Казахстан должна признаваться мононациональной страной. Нужно внести соответствующие изменения в Конституцию. Мы не многонациональное государство, мы — национальное государство. Остальные национальности не государствообразующие нации, это диаспоры. И нужно это признать», — заявил Аккулулы.

Правильное написание Казахстана и других стран в настоящий момент стало большой проблемой, пишет газета «Егемен Қазақстан».

«Почему названия некоторых государств мы пишем, как в русскоязычной версии? Например, государство Haiti на русском языке пишется Гаити. По словам российских лингвистов, английская буква h переводится на русский как «г». Объясняют они это тем, что в русском языке нет звука, соответствующего этой букве. И казахи на казахском пишут также.

Кроме того, мы по-прежнему называем столицу Сирии Дамаском, хотя есть адаптированное к казахской концепции название города — Шам.

Обычно название страны дается на другом языке без специального перевода, транслитерацией, то есть написанием текста без каких-либо изменений. На церемонии открытия летней Олимпиады 1996 года в Атланте нашу страну представили как Kazakstan, а на церемонии открытия Олимпиады 2000 года — как Kazakhstan. Непонятно, какие правила повлияли на изменение названия. Ведь Қазақстан транслитерируется на латиницу как Kazakstan.

Впрочем, проблема существует не только в названиях стран. Например, мы называем немецкого Хитлера (Hitler) Гитлером, а университет Харвард (Harvard) Гарвардом. Знаменитый персонаж Hamlet стал для казахстанских читателей Гамлетом, потому что так это имя звучало в русском переводе. Транслитерация буквы h как «г» не единственная проблема в этой области. К примеру, имя ученого Эйнштейн, на самом деле произносится как Айнштейн.

В управлении государственной языковой политики МИД сообщили, что сейчас ведется работа по изданию нового дипломатического словаря. Но когда будет завершена работа над словарем, которым занимаются не лингвисты, а дипломаты, неизвестно. Пока избавиться от влияния русского языка представляется сложным», — отмечается в заметке.

Досымжан НАУХАНОВ — «Перепись населения 2021: число казахов должно достичь 70%» — По словам демографа Ерболата МУСАБЕКА, каждые четыре года доля казахов в общей численности населения увеличивается на 2%.

Как пишет Nege.kz, со ссылкой на данные статистики, по состоянию на 1 апреля 2021 года население Казахстана составляло 18 млн 940 тыс. 400 человек. Из них городское население — 11 млн 204 тыс. 800 человек (59,2%), сельское — 7 млн 735 тыс. 600 человек (40,8%). По сравнению с 1 апреля 2020 года численность населения увеличилась на 250,2 тыс., или на 1,3%.

Демограф считает, что по результатам переписи этого года доля казахского населения в стране может достичь 69%.

По прогнозам демографа, к 2050 году доля казахов в стране может превысить 80%. Тогда население Казахстана достигнет 30 миллионов.

«Туалеты — главная проблема школ» — На заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав председатель контрольного комитета в сфере образования и науки Гульзат КОБЕНОВА подняла проблему теплых туалетов в школах, пишет Egemen.kz.

По ее словам, не имеют теплых туалетов внутри зданий школы всего 37 школ страны. Однако, несмотря на то, что в большинстве школ они есть, уличные туалеты все же продолжают использоваться.

«Казахское общество издревле испытывает отвращение к коррупции» — Участники очередного выпуска программы AntikorLive обсудили важность традиционных ценностей в формировании антикоррупционной культуры, пишет Egemen.kz.

Гость передачи, поэт-импровизатор, доктор филологических наук, профессор Аманжол АЛТАЙ отметил, что казахстанское общество давно испытывает отвращение к коррупции — Об этом свидетельствуют многочисленные произведения казахских поэтов, философов, воспевающих честность, справедливость, рассудительность и критикующих жадность, предательство, — сказал он.

Профессор считает, что там, где есть коррупция, нет процветания.

«Лишняя нагрузка, ненужная подотчетность: на что жалуются педагоги» — Начальник департамента по обеспечению качества в сфере образования города Нур-Султан Багым КОПТЛЕУОВА рассказала о работе совета по педагогической этике, пишет Baq.kz.

«В совет звонят много педагогов. Они не хотят называть ни своих имен, ни учреждений, в которых работают. Однако настаивают, чтобы их проблема была рассмотрена городским советом и нашла положительное решение», — сказала она на брифинге, посвященном вопросам реализации закона «О статусе педагога».

«Величайшее достижение за 30 лет — демаркация границ» — Академик Жабайхан АБИЛЬДИН поделился воспоминаниями о первых годах независимости страны, пишет Baq.kz.

В ходе международной научно-практической конференции филиала МГУ имени Ломоносова «Независимый Казахстан: история и современность» член Академии наук РК Жабайхан Абильдин заявил, что обретение Казахстаном независимости в 1991 году стало рассветом страны.

«Меня беспокоило сужение сферы применения казахского языка в советское время. Казахский язык опустился до уровня повседневного. Конференции и встречи проводились на русском языке, а выпускники казахских школ оставались пастухами в селе.

Огорчило и то, что во время декабрьских событий избивали казахских студентов. Поэтому я был очень счастлив, когда мы обрели независимость», — сказал он.

Академик считает, что одним из величайших достижений Казахстана за годы независимости стала демаркация границ.

«Особенно важно, что наши границы с соседними Россией и Китаем задокументированы. В советский период граница с Россией определялась соглашением Верховного Совета. А независимость позволила нам ратифицировать самый крупный документ — соглашение о государственной границе, признанное ООН», — сказал академик.

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