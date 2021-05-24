«ЕАЭС: стирая границы, не замыкаясь в себе». «Казахстан и Россия: навстречу новому союзу». «Кучум – первый хан, пытавшийся остановить продвижение России в казахскую степь». Интернационализм в Казахстане: есть ли у него будущее?»

Сетевой Казахстан 24 мая 2021г.

TIME . KZ . «ЕАЭС: стирая границы, не замыкаясь в себе» — Президенты пяти государств — участников Евразийского экономического союза, а также главы стран-наблюдателей — Кубы и Узбекистана — встретились в пятницу в режиме видеоконференции на заседании Высшего евразийского экономического совета под председательством Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Признавшись в том, что за полтора года ковидной пандемии очень соскучились друг по другу, лидеры союзного объединения наметили пути постепенного снятия ограничений для пересечения госграниц гражданами, ликвидации барьеров во взаимной торговле, обеспечения продовольственной безопасности и общей политики в свете санкционных войн и антипатий Запада в отношении ЕАЭС.

«Ashyq, откройся!» — Заместитель председателя правления Нацпалаты “Атамекен” Юлия ЯКУПБАЕВА на днях рассказала, какие прелести таит в себе мобильное приложение Ashyq. Примечательно, что пост появился на фоне новостей о техническом сбое в приложении. Но не это главное. Насколько вообще законно это приложение?

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Казахстан и Россия: навстречу новому союзу» — В марте 1998 года в самой популярной тогда газете «Караван» вышла моя статья «Казахстан и Россия: быть ли им в новом Союзе?». Последствия были значительны: соратники по демократической оппозиции обиделись, Генеральный прокурор возбудил уголовное дело, а в «Казахстанской правде» и других изданиях вышли гневные отповеди. Еще бы, ведь среди прочего там говорилось, что «в Казахстане не работает и объективно не может работать идея построения казахского национального государства». Заканчивалось же утверждением, что возвращение российской политики и бизнеса в Казахстан, знаменующееся укреплением «русский партий» и активизацией российских СМИ, есть дело ближайших двух-трех лет. Наделавшее тогда шуму пророчество, как видим, блестяще не оправдалось, а «не работающая» идея казахской национальной государственности еще как заработала!

QMONITOR . KZ . «Кучум – первый хан, пытавшийся остановить продвижение России в казахскую степь» — После распада последней великой кочевой империи — Золотой Орды — на территории современной Западной Сибири и Северного Казахстана образовалось независимое Сибирское ханство во главе с правителями из династии Шейбани, пятого сына Жошы-хана, старшего сына Чингиз-кагана. Самым знаменитым среди них был Кучум (Кошім в казахской транскрипции), правивший государством в 1563-1601 гг.

«Интернационализм в Казахстане: есть ли у него будущее?» — Как реакция на подъем национализма в Казахстане около трех-четырех лет назад стали появляться движения интернационалистов, которые даже пытались создать политическую партию. Но дальше слов дело не пошло, да и на обозримое будущее таких перспектив не просматривается. В чем же причина? В невостребованности идей интернационализма в нашей стране? В отсутствии ярких и авторитетных лидеров? В том, что казахстанская политическая элита не имеет в своих рядах тех, кто был бы заинтересован в создании и поддержке такого движения? Каковы вообще цели людей, называющих себя интернационалистами? И за что они в идеале должны бороться, к каким результатам стремиться?

LITER . KZ . «Казахстанской экономике грозит падение, если не перейти с нефти на добычу газа» — Казахстанским недропользователям нужно срочно начинать разведку и добычу газа, чтобы успеть перестроиться до введения углеродного налога в Европе. Это позволит им оставаться на плаву в изменяющихся условиях. Такое мнение высказал директор центра «Энергетические аспекты Казахстана» Алмаз АБИЛДАЕВ.

TURANPRESS . KZ . «Химера социального жилья» — В Казахстане жилые дома возводятся рекордными темпами, госпрограммы изменили строительный рынок. Тем не менее, качество жилья вызывает критику, а многие граждане все еще не могут позволить себе даже якобы дешевую квартиру.

KAZVEDOMOSTI . KZ . ««Вертикально интегрированный» спасательный круг» — Будущее сельского хозяйства, которое не обойдет стороной и Казахстан. Предприятия общественного питания Алматы жалуются, что по сравнению с прошлым годом закупаемые ими продукты подорожали на 50 – 60 %. Данный факт лишний раз свидетельствует о дефиците местного стабильно и бесперебойно работающего сельхозбизнеса как такового, о недостаточности отечественного производства. Пожалуй, кардинально выправить ситуацию способны только вертикально интегрированные компании оптимального размера, работающие по всей экономической линейке от поля и до прилавка.

365 INFO . KZ . ««Какие экзамены? Казахстан в «красной зоне!» — депутаты возмущены решением Минобра» — Асхат АЙМАГАМБЕТОВ заявил, что выпускные экзамены для школьников состоятся в любом случае. Общественность недовольна. Депутаты Жулдыз СУЛЕЙМЕНОВА и Ирина СМИРНОВА направили запрос с предложением отказаться от аттестации учащихся — Когда Казахстан снова вошел в «красную зону» по заболеваемости, какая вообще необходимость подвергать кого-то опасности? Весь год дети просидели дома, чтобы в сложной эпидемиологической ситуации собрать их на экзамены? Можно оставить возможность добровольной сдачи экзаменов для желающих. Если, к примеру, кто-то хочет исправить оценки. А всем остальным выставить итоговые оценки по четвертным показателям. Но министр не сдается. Какой в этом смысл, я не знаю.

«Футбол в Казахстане надо развивать со школы, тогда будет и результат» — Чтобы не «болтаться» на последних местах в мировом рейтинге, нужны системные подходы в развитии казахстанского футбола. Надо строить стадионы по всей стране и взращивать свои таланты, как это сделала Исландия. По мнению экономиста Жараса АХМЕТОВА, спрашивать, почему несмотря на огромные бюджеты, качество этого вида спорта остается на низком уровне, надо руководство Казахстанской федерации футбола. Именно она перераспределяет получаемые средства. Общество должно требовать большей публичности и ответственности за результат.

CARAVAN . KZ . «Вспомнить то, то нельзя забыть. 1997 – Год общенационального согласия и памяти жертв политических репрессий» — В этом году Казахстан отмечает 30-летие Независимости. Мы многое пережили, всё это отражено в официальных документах и публикациях СМИ. “ КАРАВАН” не собирается писать свой учебник истории. Мы просто хотим напомнить те факты, события, явления, которые изменили всех нас за это время. “КАРАВАНУ” в этом году тоже исполняется 30 лет. Перелистаем страницы Независимости вместе?

CENTRASIA . ORG . Назира НУРТАЗИНА, доктор исторических наук – «Правда ли, что таджики – это культурный антипод казахов-кочевников? (на примере анализа национального костюма)» — Возьмем такой критерий, как традиционный костюм, важный компонент визуального образа этнокультуры. На самом деле в прошлом казахи, узбеки, таджики, киргизы, туркмены, каракалпаки, уйгуры, башкиры мало чем отличались друг от друга в плане национальной одежды. Но вот беда: с некоторых пор у нас в Казахстане стали искусственно «тюркизировать» и «номадизировать» казахскую национальную одежду!

EXK . KZ . «Мем-чарт высказываний казахстанских чиновников» — ЭК проанализировал состояние мысли отечественного истеблишмента. Чуть более года продержалось в казахстанских мем-чартах оптимистическое высказывание тогдашнего главного санврача Жандарбека БЕКШИНА о том, что «у нас может все же наконец-то появиться коронавирус в стране«.

AZATTYQ . ORG . «Бизнес дочери Назарбаева в Швейцарии и смерть должника. Действующий «без оглядки» Китай» — Швейцарские СМИ пишут о семье бывшего президента Казахстана — внимание к ней приковано после смерти человека, задолжавшего бизнес-предприятию, которое контролируется дочерью Нурсултана НАЗАРБАЕВА. В западной прессе на этой неделе также отмечают, что Китай действует всё решительнее в Центральной Азии, диктуя свою повестку. Издания анализируют взаимодействие США с постсоветскими государствами и приходят к выводу, что Западу следует способствовать «развитию политических свобод» в Казахстане.

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