Сенсационный старт сборной РК на чемпионате мира по хоккею, две олимпийские лицензии в таэквондо, «битва чемпионов» в казахстанском футболе и перед последней неделей «Джиро»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Хоккей: две победы в первых двух матчах!

С двух побед начала чемпионат мира сборная Казахстана. И на сегодня она, имея четыре очка из шести возможных, делит в своей группе «В» 2-4 места с командами Латвии и Финляндии, у которых и выиграла. То есть, входит в «зону плэй-офф» (напомним, что из восьми команд четыре лучшие получат право продолжить борьбу за медали).

В субботу наши парни встречались с латышами, которые принимают у себя это первенство. Накануне, в первый день турнира, хозяева взяли верх над канадцами (2:0), и хотя страну-родоначальницу этой игры на ЧМ представляют не самые сильные ее хоккеисты, победа прибалтов была воспринята многими как сенсация. И на матч с казахстанцами они выходили в роли фаворитов.

Первый период получился безголевым. Ближе к середине второго латыши открыли счет, но за минуту до конца этой трети Александр Шин реализовал численное большинство. В начале заключительного отрезка матча наша команда пропустила вторую шайбу, но вскоре Джесси Блэкер снова восстановил равновесие. Больше ни в основное время, ни в овертайме заброшенных в ворота шайб не было, а в серии буллитов удачливее оказались наши хоккеисты – 3:2. И такой исход можно назвать вполне закономерным, поскольку в целом сборная Казахстана смотрелась поинтереснее и атаковала чаще.

На снимке: Кирилл Панюков (№22) принимает поздравления. Фото с сайта IIHF

Во вчерашнем, воскресном, поединке с финнами, действующими чемпионами мира, которые накануне выиграли у американцев, подопечные Юрия Михайлиса действовали больше от обороны и преуспели в этом. Значительно уступив сопернику в количестве бросков по воротам (15 против 49), наша команда, тем не менее, смогла завершить основное время вничью: в середине второго периода Кирилл Панюков ответил точным броском на гол, пропущенный за две с половиной минуты до этого. В овертайме казахстанская команда даже была ближе к успеху, чем финская, но судьба матча, как и субботнего, решилась в серии буллитов. И опять удачливее оказались наши хоккеисты – 2:1.

Положение команд в группе «В» после двух туров: Германия – 6 очков (немцы победили итальянцев и норвежцев), Казахстан, Финляндия и Латвия – по 4, Норвегия – 3, Канада и США – 0 (без учета их очного поединка, состоявшегося поздно ночью), Италия – 0. Завтра казахстанцы встретятся с американцами, послезавтра – с немцами, 28 мая – с канадцами. А последние два матча в группе они проведут с итальянцами и норвежцами.

Таэквондо: на Олимпиаду от Казахстана поедут двое

Столица Иордании принимала азиатский отборочный турнир – последние соревнования, на которых казахстанские спортсмены, до этого не завоевавшие ни одной лицензии, имели возможность добыть путевки на летние Олимпийские игры. И двое из четырех наших таэквондистов, поехавших в Амман, сумели решить стоявшую перед ними задачу.

Это Руслан Жапаров и Жансель Дениз, которые участвовали в Олимпиаде-2016. Причем первый тогда нес флаг Казахстана на церемонии открытия Игр. А вторая, хотя и родилась в Акмолинской области (ее настоящее имя Жансауле), начинала свою спортивную карьеру в Турции, куда ее родители переехали в 1997-м, когда девочке было только шесть лет. Но в 2014-м вернулась на родину и с тех пор выступает за нашу страну.

На снимке: Жансель Дениз и Руслан Жапаров (справа). (Фото с сайта НОК)

Для завоевания путевки в Токио ей оказалось достаточно одной победы, одержанной над соперницей из Таджикистана. Дело в том, что в ее весовой категории свыше 67 кг (самой тяжелой у женщин) были заявлены лишь четыре участницы. Жапарову в этом смысле тоже повезло, и уже после первого выигранного – у представителя так называемой сборной беженцев (с явно арабским именем) – поединка он обеспечил себе поездку на Олимпиаду.

У двух других казахстанцев, Кайрата Сарымсакова (до 68 кг) и Фаризы Алдонгаровой (до 49 кг) конкурентов было больше, и они не смогли завоевать лицензии, уступив в полуфиналах соответственно узбеку и вьетнамке. Кстати, сборная Узбекистана получила право делегировать на Олимпиаду четырех таэквондистов.

Стоит напомнить, что на летних Играх 2016-го от нашей страны в этом виде единоборств выступали три спортсмена,

Велоспорт: капитан «Астаны» — на 4-й позиции

Первую неделю супермногодневки «Джиро д’‎Италия» капитан «Астаны» россиянин Александр Власов закончил на третьей позиции в общем зачете, уступая только главному фавориту гонки победителю «Тур де Франс» 2019-го колумбийцу Эгану Берналю из «Ineos Grenadiers» и молодому, но очень талантливому бельгийцу Ремко Эвенпулу из «Deceuninck-QuickStep». А во вторник, когда началась вторая неделя, восходящую звезду мирового велоспорта постигла неудача – он отстал от главных конкурентов почти на две минуты.

Таким образом, Власов поднялся на вторую позицию и сохранял ее до субботы, когда состоялся этап, завершавшийся самым высокогорным финишем на нынешней «Джиро». И на этом тяжелейшем подъеме капитан «Астаны» не сумел удержаться за Берналем и другим претендентом на победу в генеральной классификации британцем Саймоном Йейтсом из «Bike Exchange», проиграв им примерно минуту. В общем зачете его также обошел – правда, всего на две секунды – и итальянец Дамиано Карузо из «Bahrain Victorious». Вчерашний, воскресный, этап положение «генеральщиков» не изменит.

Итак, перед заключительной неделей супермногодневки лидирует Берналь. 1 минуту 33 секунды уступает ему Йейтс, 1.51 – Карузо, 1.53 – Власов, 2.11 – британец Хью Карти из «EF Education-Nippo», 3.03 – итальянец Джулио Чикконе из «Trek-Segafredo», 3.52 – Эвенпул, 3.54 – колумбиец Даниэль Мартинес из «Ineos Grenadiers». Все остальные проигрывают лидеру пять минут и больше.

Стрельба из лука: уперлись во французский барьер

В Лозанне (Швейцария) прошел этап Кубка мира, который стал для казахстанских лучников первым серьезным международным соревнованием после длительного перерыва, вызванного пандемией.

Наша мужская команда, одна из девяти, отобравшихся на Олимпиаду полным составом (а всего таких будет лишь 12), на сей раз выступила не очень удачно. Показав в квалификации 13-й результат, она в 1/8 финала вышла на французов и проиграла им со счетом 1:5. В ее составе были Денис Ганькин, Санжар Мусаев и Ильфат Абдуллин. Что касается личного первенства, то первый из них остановился в 1/16 финала, а остальные выбыли из борьбы за медали на более ранних стадиях.

На снимке: Анастасия Баннова

Девушки из Казахстана в командном турнире выступили более успешно, Став в квалификации 11-ми, Фарида Тукебаева, Анастасия Баннова и Алина Ильясова в 1/8 финала с «сухим» счетом 6:0 победили турчанок. Но в следующем раунде уже сами проиграли с точно таким же результатом, причем их тоже остановили спортсменки из Франции. В личном первенстве дальше других, до 1/16 финала, прошла Тукебаева, которая на этой стадии уступила… француженке.

Кстати, именно в столице Франции состоится следующий этап Кубка мира, который имеет особую важность, поскольку на нем будут разыграны последние путевки на Олимпиаду. Если для наших парней это уже неактуально, то девушки, пока не имеющие лицензий, попытаются завоевать хотя бы одну из них.

Футбол: «Кайрат» упустил шанс приблизиться к «Астане»

На минувшей неделе состоялись десять матчей чемпионата Казахстана: во вторник и среду прошли все поединки 12-го тура, а вчера, в воскресенье, – три игры 13-го, который, кстати, станет последним в первом круге. То есть, сегодня, после еще четырех матчей, первенство страны достигнет своего экватора.

В 13-м туре главные фавориты одержали предсказуемые победы:

«Кайсар» – «Астана» 2:5. Все пять голов столичный клуб забил в течение часа игры. Дважды это сделал Марин Томасов, который с 8 мячами поднялся на верхнюю строчку списка лучших бомбардиров.

«Кайрат» – «Актобе» 4:2. Пока еще действующий чемпион страны после трех неудачных для себя туров наконец-то одержал победу.

«Тобол» – «Кызылжар» 2:0. Второй гол хозяева поля забили с повторно пробитого пенальти. Первый удар голкипер «Кызылжара» отразил, однако арбитр посчитал, что сделал он это с нарушением правил, а затем удалил его (видимо, услышал что-то нелицеприятное в свой адрес).

«Туран» – «Акжайык» 0:2. Уральский клуб с его самым скромным в премьер-лиге бюджетом, конечно, не относится к числу фаворитов, но неожиданно для многих ворвался в группу лидеров. Вот и на сей раз он одержал победу, причем над соперником, выигравшим три предыдущих матча, и закрепился на 3-й строчке турнирной таблицы.

«Тараз» – «Жетысу» 2:3, «Каспий» – «Шахтер» 3:0, «Атырау» – «Ордабасы» 0:0.

А среди состоявшихся вчера трех матчей 13-го тура особняком стоял поединок, в котором встретились лидер первенства и действующий чемпион страны.

«Астана» – «Кайрат» 1:1. Чтобы сократить отставание от столичной команды и сохранить для себя шансы в борьбе на золотые медали, алматинский клуб должен был побеждать. И он владел игровой инициативой, создал немало голевых моментов. Но за три минуты до конца основного времени пропустил мяч в свои ворота. И хотя в компенсированное время «Кайрат» ушел от поражения, вряд ли его устроил ничейный результат.

«Жетысу» – «Кайсар» 2:0, «Актобе» – «Туран» 0:2.

Турнирное положение: «Астана» – 33 очка (после 13 матчей), «Тобол» – 25 (12), «Акжайык» – 21 (12), «Кайрат» – 21 (13), «Кызылжар» – 17 (11), «Тараз» – 17 (12), «Ордабасы» – 16 (11), «Каспий» – 16 (12), «Атырау» – 15 (12), «Туран» – 15 (13), «Актобе» – 13 (13), «Шахтер» – 8 (12), «Кайсар» и «Жетысу» – по 7 (13).

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