Белоруссия: воспоминания о будущем

Похоже, «последнюю советскую республику» всё-таки ждут большие потрясения

Вообще-то я готовил заметку по земельному вопросу. О том, что Лукашенко так до сих пор и не разрешил в Белоруссии частную собственность на земли сельскохозяйственного назначения. До этого мы рассмотрели украинский и российский опыт земельных реформ. Теперь вот я собирался рассказать, как живётся крестьянам в «последнем осколке СССР». Но тут мировые агентства принесли сенсацию: в Минске принудительно посадили пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс. Посадили, чтобы арестовать летевшего в том самолёте белорусского оппозиционера. А пару месяцев назад моё плановое интервью по белорусским делам пришлось срочно переделывать из-за другой сенсации: в Москве поймали заговорщиков, готовивших покушение на Лукашенко. Нескучно живут соседи! И чем дальше, тем у них веселее.

С таким предисловием давайте всё-таки перейдём к сельскому хозяйству. Там у белорусов тоже происходит много интересного. Наверное, наши читатели знают, что в 90-е годы в этой молодой стране сохранили совхозы, крупные государственные хозяйства. Не пустили в распыл их материальную и кадровую базу. Когда наши с вами селяне оказались никому не нужными и бедствовали, а по совхозным руинам бродили новые русские и новые казахи, попинывая обломки носком лакированного ботинка, размышляя – чего подобрать, в Белоруссии многое было иначе. Там государство по-прежнему платило совхозам дотации, трактористы и доярки получали какие ни то зарплаты, все поля засевались, все фермы давали молоко и мясо.

При этом технологический уровень сельскохозяйственного производства в Белоруссии был традиционно, ещё с советского времени, высоким. Как и профессиональный уровень механизаторов, агрономов, зоотехников, инженеров. Всё это вместе и создавало тот ошеломляющий эффект, который много раз описан российскими путешественниками в Белоруссию. Едва заканчивается за окном машины или поезда Смоленская область и начинается Могилёвская (никаких постов и шлагбаумов на границе нет), ты попадаешь в другой мир. Вместо брошенных, заросших бурьяном и дурным лесом просторов с дороги открываются расчерченные на прямоугольники засеянные поля, изумрудные или золотистые, смотря по сезону. Поодаль белеют аккуратные производственные сельхозкорпуса. К ним ведут гладкие асфальтовые дороги. После Смоленщины это была просто какая-то Голландия.

В те годы, когда у нас с вами ещё не закончился постсоветский разгром, Лукашенко очень полюбил возить российских журналистов и провинциальных начальников на эти золотистые белорусские поля, на автоматизированные супер-фермы, на ультрасовременные молочные заводы. Гости ахали, восхищались и говорили (ну, или думали): «Вот бы нам такого Батьку!». А минские политтехнологи (среди них есть очень ушлые ребята) рассказывали российским журналистам, что белорусский опыт крупных высокоэффективных сельхозпредприятий скоро будут перенимать в Казахстане. Уже всё готово. Подписаны договорённости. До этого минские политтехнологи рассказывали, что белорусские компании строят автомобильные заводы и домостроительные комбинаты в Венесуэле. Помню, я сам, развесив уши, слушал эти песни, прогуливаясь с одним из таких Боянов вещих по берегу Свислочи. Потом ничего из спетого не подтвердилось в действительной жизни. Совсем.

Постепенно мода на воспевание белорусских достижений стала проходить. Теперь уже картина тамошних успехов выглядит более диалектической. Или даже драматической. Просто в России одни драмы, в Казахстане другие, в Белоруссии третьи. Когда их сравниваешь, лучше понимаешь, что получится, если свернуть туда, куда мы не сворачивали. Или, наоборот, как всё сложится, если пойти прямо там, где мы свернули. Сегодня российское сельское хозяйство уже не отстаёт от белорусского. Примерно с середины нулевых оно потихоньку оживало, а местами и бурно росло. Главным образом через создание сверхмощных агрохолдингов. Они сосредотачивали в своих руках все стадии сельхозпроизводства, осваивали высокие, лучшие в мире, технологии, грамотно выстраивали отношения, в том числе коррупционные, с большим начальством (или вообще создавались этим начальством) и уверенно решали проблему продовольственной безопасности страны. Сейчас в России всё очень неплохо с продовольствием. Цены доступные. Растёт экспорт зерна, свинины и курятины. Правда, большинство сельских жителей остаются не у дел. Они не нужны холдингам.

В это время в Белоруссии продолжали платить дотации государственным хозяйствам, бывшим совхозам. Они по-прежнему давали работу всем сельским белорусам. Радовали гостей красивой картинкой. Оставляя за скобками вопросы о рентабельности, о реальных, не нарисованных урожаях-надоях-привесах, о зарплатах сельских тружеников. О том, в конце концов, почему это белорусы дружно едут работать в Россию, а не наоборот. В самом деле: отчего российская нищая глубинка не переселяется в Белоруссию, в батькины благоустроенные агрогородки? Там же вон как хорошо. Лет семь назад, заканчивая серию очерков из Белоруссии для российского портала, я задал этот вопрос читателям. Получилось любопытное обсуждение. Посмотрите, если есть время. Общий вывод у нас был такой: потому, что Белоруссия бедная страна. А Россия, со всеми её проблемами, с кричащими социальными контрастами – богатая. В России можно заработать денег, если не лениться. (Добавлю, что многие читатели приводили ещё один очевидный резон: переезд на ПМЖ из одной страны в другую, даже в братскую, даже в русскоязычную, это серьёзный поступок. Не каждый решится).

Но почему Россия богатая? Просто потому, что у неё много нефти и газа? А в Белоруссии нефти и газа нет. Однако прогрессивные экономисты и публицисты говорят: дело совсем не в этом. Белоруссия бедная потому, что она застряла в «совке». Так и не провела рыночные реформы. Например, не ввела в оборот земли сельскохозяйственного назначения. Поэтому инвесторам не интересно вкладываться в здешнее сельское хозяйство. У белорусских фермеров нет возможности взять кредит под залог земли. Ну, и так далее. И вообще, говорят эти прогрессивные люди, когда государство платит сельхозпроизводителям дотации, они становятся ленивыми, не экономят ресурсы, много воруют – в общем, сельское хозяйство превращается в такую же прорву, какой оно было во времена СССР.

Полемика вокруг вопроса о белорусской земле время от времени ярко вспыхивает в местной и российской прессе. Особенно когда Лукашенко подписывает очередной указ о необходимости оздоровлении аграрного сектора. Или когда на совещании громко и сипло, в манере колхозного бригадира, ругает сельхозначальников за низкую рентабельность хозяйств. Тогда энтузиасты-рыночники сразу пишут: без решения вопроса о земле ничего не получится! Хватит платить дотации нерентабельным хозяйствам! Однако менее прогрессивные люди, например я, напоминают публике, что запуск рынка сельхозземель в России привёл к огромным злоупотреблениям. И что хвалёные российские агрохолдинги тоже получают помощь от государства – в виде самых разных субсидий. Правительства западных стран, кстати, также платят своим фермерам дотации. Пробивают для них рынки сбыта продукции. А Белоруссию туда не пускают.

В общем, резонов для перехода к рыночному обороту сельскохозяйственных земель, если вникать в вопрос глубоко и добросовестно, без романтики, у белорусов точно не больше, чем резонов против. И плюсов такой переход принесёт навряд ли больше, чем минусов. Собственно, российский пример это показал. Ещё ярче должен показать украинский пример. Там, напомню, с 1 июля нынешнего года вводят в действие земельную реформу, которая снимает практически все ограничения на рыночный оборот земель сельскохозяйственного назначения. В том числе разрешает их продажу иностранцам. Эту реформу многие на Украине ожидают с ужасом, предсказывают не только появление латифундистов, но и бандитские разборки в стиле 90-х. Однако и «замораживание» ситуации по-лукашенковски создаёт с каждым годом всё больше проблем, накапливает недовольство, которое грозит – и уже делает попытки – прорвать плотину, снести нашим соседям сразу всю стабильность. Вопрос о земле там далеко не единственный и даже не главный, но один из важных. Сами белорусы, выступающие за свободу и рыночные перемены, кстати, как и украинцы, любят приводить в пример польскую земельную реформу. Там рыночный оборот угодий сельскохозяйственного назначения вводили аккуратно и поэтапно, обставляя продажу земли множеством серьёзных и, главное, работающих, соблюдаемых ограничений. Но Польша это ведь скучная Европа. А к востоку от неё начинается наша весёлая раздольная Евразия, где многое иначе, где всё или ничего, где сам климат контрастный и резкий, а ветер свистит в ушах и пьянит кровь.

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