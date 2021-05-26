Какой курс тенге ожидается к концу года?

Кто роняет и кто поднимает тенге, разбираются эксперты

На прошлой неделе тенге вдруг начал укрепляться. Это всегда вдохновляет казахстанцев, и им начинает казаться, что, наконец, национальная валюта всерьез и надолго выйдет из красной зоны.

В чем сила, брат?

Однако «демонстрация силы»» имеет едва ли не банальное объяснение. Так, эксперты Ассоциации финансистов Казахстана, изучив феномен укрепления тенге, пришли к мнению, что объем торгов на валютной бирже, несмотря на его «американские горки», сохраняется повышенным, что может свидетельствовать о продаже выручки экспортерами для налоговых выплат. Анализ показал, что начало налогового периода побудило квазигосударственные компании продать $175 млн. А ведь есть еще экспортеры из частного сектора, которые тоже должны оплатить налоги.

«Вместе с тем поддержку нацвалюте оказывают регулярные продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет. Так, объём продаж из Нацфонда в апреле вырос до $788 млн. (+$92,8 млн), что является максимальным показателем за последние 9 месяцев», — подсчитали в АФК.

А что же другие факторы, и, прежде всего, цена на нефть? Она каким-либо образом влияет на курс нашей валюты?

Аналитики инвестиционного банка Halyk Finance проанализировали эту взаимосвязь. Так, восстановление стоимости нефти до $51,8 за баррель марки Brent в конце прошлого года привело к укреплению национальной валюты до 420,71 тенге за доллар США. Но дальше началось самое интересное.

«В первом квартале 2021 года котировки нефти продолжили восходящий тренд (+22.7% кв/кв) и в моменте достигали $69,63 долларов за баррель, однако укрепление тенге при этом составило всего 1,4% (до 415 тенге за доллар США). Дальнейшего укрепления курса национальной валюты не произошло и при почти двукратном росте иностранных инвестиций в ГЦБ РК с 430 млрд. тенге в январе до 800 млрд. тенге ($1,9 млрд.) в марте 2021 года. Более существенному укреплению курса национальной валюты не способствовали и валютообменные операции НБК на KASE для НФ РК, объем которых вырос на 2,0% г/г до $1.9 млрд.», — констатируют эксперты.

Значит, есть другие факторы воздействия на курс? Увы, есть. И это давно не секрет.

«В целом такая динамика по курсу тенге за 1кв2021 г. указывает на то, что основным фактором, который в значительной степени определял ее формирование, являлось движение именно по паре USDRUB, особенно в марте на фоне нарастающей враждебной риторики Госдепартамента США и введения новых санкций в отношении государственного долга РФ. Курс российского рубля за 1кв2021 г. ослаб на 2,5% с начала года и составил 75,7 рублей за доллар США. Так, российский рубль, начав год с 73,9 рублей в январе достигал 76,2 рубля за доллар США. Схожая динамика наблюдалась и в марте, когда российский рубль ослаб с 72,9 до 76,2 рублей за доллар США», — отмечают эксперты Halyk Finance.

Разнонаправленная динамика по инвестициям нерезидентов в рублевые (она падала) и тенговые инструменты (она росла), тем не менее, не оказала своего позитивного влияния на тенге. Наша валюта, увы, следует за российской.

Что дальше?

Во второй половине года, ближе к осенним выборам в государственную Думу РФ, в Halyk Finance ожидают нарастание волатильности по паре USDRUB. После выборов на фоне относительно высоких цен на нефть и при постепенном ослаблении санкционной риторики курс российского рубля может вновь укрепиться до текущих уровней.

«Мы не ожидаем еще большего укрепления рубля по двум причинам. Первая причина – бюджетное правило, по которому, чем выше рост котировок нефти и реализация экспортной выручки на валютной бирже РФ, тем больше растут объемы покупки валюты на валютном рынке. Вторая причина – несбалансированный федеральный бюджет, для сведения которого необходим более слабый рубль», — отмечают аналитики.

По их мнению, в течение текущего года курс тенге будут поддерживать прежде всего цены на углеводороды, прогноз по которым большинства аналитиков составляет $60 за баррель и выше. Это приведет к номинальному росту экспорта и сокращению дефицита текущего счета РК до $2,5 млрд.

В бюджете на 2021 год были введены корректировки в части увеличения целевого трансферта в бюджет с 1 трлн. до 1,850 трлн. тенге, при этом размер гарантированного трансферта составит 2,7 трлн. тенге. В совокупности размер трансферта в бюджет в 2021 году будет незначительно меньше объема перечисленных в бюджет средств в 2020 году и составит 4,550 трлн. тенге (4,770 трлн. тенге в 2020 году). Такой приток валютных средств, уверены эксперты, приведет к расширению объемов предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке и составит немногим меньше объема в $9 млрд. прошлого года.

«По нашей оценке, большая часть этих средств или порядка $5,7 млрд. поступит на валютный рынок РК во второй половине этого года, а именно осенью, чтобы сгладить ожидаемую волатильность курса национальной валюты», — пишут аналитики в своем «Макроэкономическом отчете за 1кв2021 г.».

Кроме того, поддержку курсу тенге будет обеспечивать приток иностранного капитала в форме портфельных инвестиций в ГЦБ РК из-за расширения санкций против РФ. «Мы не ожидаем существенного притока иностранных портфельных инвесторов из РФ, однако приток в $5-6 млрд. за весь текущий год вполне можно прогнозировать (в 1кв2021 г. приток составил $1,9 млрд.)», — отмечают эксперты.

Еще один положительный фактор для тенге — чисто технический, за счет ослабления американского доллара, который на фоне массивной монетарной помощи экономике США и усиливающейся инфляции (2,6% в марте против целевого порога в 2%), опустится ниже 90% уже в этом году (DXY index).

В то же время, не только российский рубль, но и не лучшая ситуация в мировой экономике из-за коронавируса, будут оказывать свое негативное влияние на тенге.

Тем не менее, считают в Halyk Finance, ситуация на валютном рынке будет находиться в рамках приличий: курс национальной валюты будет формироваться в узком коридоре значений 430-435 тенге за доллар США, а по паре RUBKZT ожидается диапазон 5,65-5,75 тенге за рубль.

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