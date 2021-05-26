Какой курс тенге ожидается к концу года?

Экономика 48 0
Кто роняет и кто поднимает тенге, разбираются эксперты

На прошлой неделе тенге вдруг начал укрепляться. Это всегда вдохновляет казахстанцев, и им начинает казаться, что, наконец, национальная валюта всерьез и надолго выйдет из красной зоны.

В чем сила, брат?

Однако «демонстрация силы»» имеет едва ли не банальное объяснение. Так, эксперты Ассоциации финансистов Казахстана, изучив феномен укрепления тенге, пришли к мнению, что объем торгов на валютной бирже, несмотря на его «американские горки», сохраняется повышенным, что может свидетельствовать о продаже выручки экспортерами для налоговых выплат. Анализ показал, что начало налогового периода побудило квазигосударственные компании продать $175 млн. А ведь есть еще экспортеры из частного сектора, которые тоже должны оплатить налоги.

«Вместе с тем поддержку нацвалюте оказывают регулярные продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет. Так, объём продаж из Нацфонда в апреле вырос до $788 млн. (+$92,8 млн), что является максимальным показателем за последние 9 месяцев», — подсчитали в АФК.

А что же другие факторы, и, прежде всего, цена на нефть? Она каким-либо образом влияет на курс нашей валюты?

Казахстан – 100 лет назад. Май 1921 года Казахстан – 100 лет назад. Май 1921 года
2626

Аналитики инвестиционного банка Halyk Finance проанализировали эту взаимосвязь. Так, восстановление стоимости нефти до $51,8 за баррель марки Brent в конце прошлого года привело к укреплению национальной валюты до 420,71 тенге за доллар США. Но дальше началось самое интересное.

«В первом квартале 2021 года котировки нефти продолжили восходящий тренд (+22.7% кв/кв) и в моменте достигали $69,63 долларов за баррель, однако укрепление тенге при этом составило всего 1,4% (до 415 тенге за доллар США). Дальнейшего укрепления курса национальной валюты не произошло и при почти двукратном росте иностранных инвестиций в ГЦБ РК с 430 млрд. тенге в январе до 800 млрд. тенге ($1,9 млрд.) в марте 2021 года. Более существенному укреплению курса национальной валюты не способствовали и валютообменные операции НБК на KASE для НФ РК, объем которых вырос на 2,0% г/г до $1.9 млрд.», — констатируют эксперты.

Значит, есть другие факторы воздействия на курс? Увы, есть. И это давно не секрет.

«В целом такая динамика по курсу тенге за 1кв2021 г. указывает на то, что основным фактором, который в значительной степени определял ее формирование, являлось движение именно по паре USDRUB, особенно в марте на фоне нарастающей враждебной риторики Госдепартамента США и введения новых санкций в отношении государственного долга РФ. Курс российского рубля за 1кв2021 г. ослаб на 2,5% с начала года и составил 75,7 рублей за доллар США. Так, российский рубль, начав год с 73,9 рублей в январе достигал 76,2 рубля за доллар США. Схожая динамика наблюдалась и в марте, когда российский рубль ослаб с 72,9 до 76,2 рублей за доллар США», — отмечают эксперты Halyk Finance.

Разнонаправленная динамика по инвестициям нерезидентов в рублевые (она падала) и тенговые инструменты (она росла), тем не менее, не оказала своего позитивного влияния на тенге. Наша валюта, увы, следует за российской.

Война Миров. Идеологическая ошибка Путина Война Миров. Идеологическая ошибка Путина
5925

Что дальше?

Во второй половине года, ближе к осенним выборам в государственную Думу РФ, в Halyk Finance ожидают нарастание волатильности по паре USDRUB. После выборов на фоне относительно высоких цен на нефть и при постепенном ослаблении санкционной риторики курс российского рубля может вновь укрепиться до текущих уровней.

«Мы не ожидаем еще большего укрепления рубля по двум причинам. Первая причина – бюджетное правило, по которому, чем выше рост котировок нефти и реализация экспортной выручки на валютной бирже РФ, тем больше растут объемы покупки валюты на валютном рынке. Вторая причина – несбалансированный федеральный бюджет, для сведения которого необходим более слабый рубль», — отмечают аналитики.

По их мнению, в течение текущего года курс тенге будут поддерживать прежде всего цены на углеводороды, прогноз по которым большинства аналитиков составляет $60 за баррель и выше. Это приведет к номинальному росту экспорта и сокращению дефицита текущего счета РК до $2,5 млрд.

В бюджете на 2021 год были введены корректировки в части увеличения целевого трансферта в бюджет с 1 трлн. до 1,850 трлн. тенге, при этом размер гарантированного трансферта составит 2,7 трлн. тенге. В совокупности размер трансферта в бюджет в 2021 году будет незначительно меньше объема перечисленных в бюджет средств в 2020 году и составит 4,550 трлн. тенге (4,770 трлн. тенге в 2020 году). Такой приток валютных средств, уверены эксперты, приведет к расширению объемов предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке и составит немногим меньше объема в $9 млрд. прошлого года.

Новый долларовый миллиардер из Нурлы-Тау Новый долларовый миллиардер из Нурлы-Тау
8466

«По нашей оценке, большая часть этих средств или порядка $5,7 млрд. поступит на валютный рынок РК во второй половине этого года, а именно осенью, чтобы сгладить ожидаемую волатильность курса национальной валюты», — пишут аналитики в своем «Макроэкономическом отчете за 1кв2021 г.».

Кроме того, поддержку курсу тенге будет обеспечивать приток иностранного капитала в форме портфельных инвестиций в ГЦБ РК из-за расширения санкций против РФ. «Мы не ожидаем существенного притока иностранных портфельных инвесторов из РФ, однако приток в $5-6 млрд. за весь текущий год вполне можно прогнозировать (в 1кв2021 г. приток составил $1,9 млрд.)», — отмечают эксперты.

Еще один положительный фактор для тенге — чисто технический, за счет ослабления американского доллара, который на фоне массивной монетарной помощи экономике США и усиливающейся инфляции (2,6% в марте против целевого порога в 2%), опустится ниже 90% уже в этом году (DXY index).

В то же время, не только российский рубль, но и не лучшая ситуация в мировой экономике из-за коронавируса, будут оказывать свое негативное влияние на тенге.

Тем не менее, считают в Halyk Finance, ситуация на валютном рынке будет находиться в рамках приличий: курс национальной валюты будет формироваться в узком коридоре значений 430-435 тенге за доллар США, а по паре RUBKZT ожидается диапазон 5,65-5,75 тенге за рубль.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. «Пилот» цифрового тенге будет реализовываться во второй половине года – Нацбанк
  2. Токаев изменил республиканский бюджет на 2021-2023 годы
  3. Казахстан в I квартале резко нарастил импорт из Китая и ЕАЭС
  4. Расходы республиканского бюджета Казахстана увеличивают на Т1,3 трлн
  5. Госдолг Казахстана за год вырос на Т4,2 трлн или на 25% — сенат РК