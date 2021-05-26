Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 2% за год. При этом в одном регионе рост превысил 16%

По итогам апреля текущего года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в РК выросли на 0,1% за месяц и на 1,7% — за год

Дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги в текущем году уже достигла более чем 15 миллиардов тенге

По итогам апреля текущего года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в РК выросли на 0,1% за месяц и на 1,7% — за год.

Наибольшее годовое удорожание услуг было зафиксировано в Актюбинской области: сразу на 16,1%. Ощутимый рост цен отмечен также в Акмолинской (плюс 4,6%) и Жамбылской (плюс 4,4%) областях. Ещё в трёх регионах страны цены снизились: в Костанайской области, Алматы, а также в Туркестанской области.

За месяц цены выросли только в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, уменьшились — лишь в Кызылординской.

Среди коммунальных услуг сильнее всего подорожал вывоз мусора: на 13,4% за год, до 268 тг с человека.

Тариф на электроэнергию вырос на 2,8% за год. Средняя стоимость услуг электроэнергии варьируется от 1,3 тыс. до 2,2 тыс. тг за 100 кВт⋅ч для населения, использующего электрические плиты, и от 1,4 тыс. до 2,2 тыс. тг за 100 кВт⋅ч — для населения, не использующего эти бытовые приборы.

Средний тариф на холодную воду по стране составил 70,2 тг за куб. м — на 2,7% дороже, чем годом ранее. Тариф на горячую воду составил 263,5 тг за куб. м — на 0,3% дешевле, чем в прошлом году.

Услуги по водоотведению подорожали на 0,9%, до 49,9 тг за куб. м, оплата на содержание жилища — на 1,2%, до 30,3 тг за кв. м.

Стоимость газа, транспортируемого по трубам, не изменилась: 25 тг за 1 куб. м природного газа и 160,3 тг — за килограмм сжиженного. Сжиженный газ в баллонах продавался по 3,2 тыс. тг за 50-литровый балон — на 0,1% дороже, чем годом ранее. Стоимость центрального отопления снизилась на 3,2%, до 3,5 тыс. тг за 1 Гкал.

Дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги в текущем году составила 15,4 млрд тг — на 600 млн тг больше, чем в прошлом году, сообщает Комитет по делам строительства и ЖКХ МИИР РК. Наибольшая дебиторская задолженность образовалась у потребителей Шымкента, Нур-Султана, Алматы, а также Кызылординской и Мангистауской областей.

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Информация предоставлена energyprom.kz

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