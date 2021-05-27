Куда дели $20 миллиардов?

Как фонд будущих поколений правительство превратило в свой кошелек

Танцы с бубнами вокруг народного достояния продолжает правительство Казахстана. И ему вряд ли хватит смелости заявить, что оно уже – банкрот.

Цели всегда благие

Итак, здесь мы представим, как менялся подход к Национальному фонду. И как из фонда будущих поколений он постепенно превратился в источник решения всех текущих проблем.

2005 год. Принята первая Концепция формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу. Главные задачи: стерилизация избыточного притока валюты, снижение давления на обменный курс тенге и инфляцию.

Была проведена антикризисная политика, в рамках которой из Национального фонда использовались средства в размере $10 млрд., которая была направлена на стабилизацию финансового сектора, решение проблем на рынке недвижимости, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие агропромышленного комплекса и реализацию инновационных, индустриальных и инфраструктурных проектов.

2010 год. Принята обновленная концепция. Ее характеризуют как основной и эффективный инструмент контрциклической политики государства, позволившей обеспечить стабильное развитие казахстанской экономики. В этом документе уже предусмотрен гарантированный трансферт в республиканский бюджет в размере $8 млрд. и возможность его корректировки в сторону уменьшения или увеличения до 15%, в зависимости от ситуации в экономике. Также был определен неснижаемый остаток средств Национального фонда в размере 20% от валового внутреннего продукта (ВВП), который в дальнейшем был увеличен до 30% от ВВП.

Концепция позволила сохранить и приумножить валютные активы Национального фонда (с 2010 года в 2,3 раза до $73,2 млрд. на конец 2014 года) и при этом реализовать важнейшие антикризисные программы в 2014-2015 годах.

2015-2017 годы. Из-за падения мировых цен на нефть в два раза значительно сократились поступления в Национальный фонд от нефтяного сектора. Если в 2011-2014 годах в Национальный фонд поступало от организаций нефтяного сектора 3,4-3,5 трлн. тенге, то в 2016 году поступления ожидали в объеме 1,3 трлн. тенге.

При этом возросло использование средств Национального фонда. В период замедления роста экономики в 2014-2015 годах из Национального фонда были дополнительно привлечены средства в размере 1 трлн. тенге для обеспечения экономики длинными кредитными ресурсами. А реализация Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» потребовала выделение из Национального фонда в 2015-2017 годах $9 млрд. Сюда же присовокупили трансферт в 2017 году в размере 2,880 трлн., «в связи с переходом на свободно плавающий обменный курс».

В результате с 2015 года впервые наметилась тенденция сокращения валютных активов Национального фонда, которые по итогам 2015 года составили $63,4 млрд..

8 декабря 2016 года. Указом Президента РК утверждена новая Концепция формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан, которая действует по сей день. Главная цель документа — совершенствовать подходы формирования, использования и управления средствами Национального фонда, а также удержания долга Правительства на приемлемом уровне. Говоря простыми словами – не допустить дальнейшее снижение активов Национального фонда.

В ловушке

Увы, но судя по статистике, эту цель, поставленную главой государства, достичь не удалось. В августе 2014 года был установлен абсолютный рекорд накопления активов – тогда они составили $77,236 млрд., а затем последовало, увы, плавное снижение. На январь 2018 года в Национальном фонде было аккумулировано $59,350 млрд., через год -$58,246 млрд., а на конец апреля 2021 года – уже $57,6 млрд.

Минус без малого $20 млрд. за 7 лет – это, конечно, результат. «Результат» управления фондом, который, по всем капиталистическим законам, должен расти, несмотря на кризисы и турбулентность. Ситуацию не спасает ни инвестиционный доход, ни продолжающиеся отчисления сырьевых компаний. Все прибавки поглощают бесконечные и все увеличивающиеся трансферты под «цели развития», которые неустанно артикулирует правительство.

В 2020 году трансферты из Национального фонда увеличились на 55% (!) и достигли 4,8 трлн. тенге. На 22021 год правительство запросило 4,6 трлн. тенге из Национального фонда. При этом глава государства, еще в первом своем послании 2 сентября 2019 года заявивший, что средства Нацфонда должны достаться будущим поколениям казахстанцев и потребовавший прекратить практику использования средств Нацфонда на решение текущих проблем, сегодня считает, что «эти действия были оправданны».

Правда, он заявляет, что «после восстановления экономики республиканский бюджет не должен опираться на трансферты. Такая задача поставлена перед Правительством. Использование средств Нацфонда в будущем необходимо сократить до минимума».

Но вот прислушается ли правительство, которому нужно сводить концы с концами? Вряд ли. Как заявил на прошлой неделе на СFO Summit 2021 экономист Алмас Чукин, только 50% бюджета Казахстана обеспечено текущими деньгами, а 50% — это Нацфонд и долговое заимствование. То есть, правительство уже в долговой ловушке. И выбираться оттуда очень больно…

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