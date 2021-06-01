Лайфхак для гаишников

Пропускайте автобусы, отходящие от обозначенной остановки

Я не стукач, но форму доклада знаю. Не собирался показывать сотрудникам дорожной полиции «рыбное место», но гражданская совесть примучила. Очень многие водители в Алматы не пропускают отходящие от обозначенной остановки автобусы (троллейбусы тоже). Хотя в правилах дорожного движения приоритет общественного транспорта на такой случай прописан однозначно.

Чудовищные «пробки», дорожные работы в неурочное время, жадность полиции – все это да, но есть очевидные недостатки поведения на дороге и со стороны рядовых водителей. Меня больше всего бесит нежелание пропускать автобусы, отходящие от обозначенной остановки.

В силу городской жизни приходится выступать в роли автомобилиста, пешехода и пассажира общественного транспорта. Когда готовился получать водительские права, то правила дорожного движения учил всерьез. Какие-то вещи вроде поведения на железнодорожных переездах неизбежно забываются, поскольку годами можно не пересекаться с поездами, а вот городские автобусы всегда рядом.

Лично я отходящие от остановки автобусы всегда пропускаю, а они благодарят огнями в ответ, как будто сделал им одолжение. В последнее время мне несколько раз сигналили водители сзади, пока я законно пропускал общественный транспорт. Вот это и доконало. Если ты соблюдаешь ПДД, а сзади по этому поводу шумно выражают свое неудовольствие, то сразу хочется, чтобы таких кадров наказала не только карма, но и полиция.

Будучи пассажиром 56-го автобусного маршрута, на улице Жарокова за один раз насчитал 11 автомобилей, которые не пропускали автобус. Номера были как алматинские, так из области и из Нур-Султана. На 119-ом маршруте рекорд был 10 машин (за рулем и мужчины, и женщины) и тоже на Жарокова. Другими словами, нарушение данного пункта правил дорожного движения носит массовый и всеобъемлющий характер.

Полиция научила автолюбителей пристегиваться ремнем безопасности, соблюдать стоп-линию, пропускать пешеходов на зебре. Теперь пора учить пропускать общественный транспорт, отходящий от обозначенной остановки. Так и полиция направит свою агрессию на службу обществу, и автолюбители станут более дисциплинированными. До наших людей через деньги доходит лучше, чем через пропаганду на билбордах.

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