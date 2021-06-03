«Казахскоязычные и русскоязычные СМИ: чья возьмет?». «Лучше сразу расстрел: в Казахстане высмеяли идею ввести историко-политическую цензуру». «Каким видят будущее Казахстана богатейшие бизнесмены страны». «Что кончится раньше: Нацфонд или ЕНПФ?»

Сетевой Казахстан 3 июня 2021г.

KAPITAL . KZ . «Правительство передаст министерствам часть полномочий» — «В рамках законопроекта перераспределяются 94 функции, из них от правительства министерствам передаются 89 функций, местным исполнительным органам — пять функций. Наряду с этим четыре государственных органа наделяются дополнительными полномочиями. Принятие законопроекта станет очередным шагом в формировании эффективной системы государственного управления и поспособствует дальнейшему повышению ее автономности», — сказал министр национальной экономики Асет ИРГАЛИЕВ на пленарном заседании мажилиса.

QMONITOR . KZ . «Казахскоязычные и русскоязычные СМИ: чья возьмет?» — С учетом быстро растущей доли коренного этноса в населении РК вполне логично было бы ожидать, что казахскоязычные СМИ вытеснят русскоязычные, заняв лидирующие позиции на отечественном медиа-рынке. Но пока этого не происходит. Скорее, налицо усугубляющийся процесс разделения информационного пространства на два лагеря, несмотря на попытки отдельных редакций перейти к «билингв-формату» и на все более широко практикуемые русскоязычными изданиями обзоры казахской прессы. Сегодня у нас в гостях известные казахстанские журналисты, которые согласились поразмышлять на эту тему.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «По ком звонит колокол?» — В Казахстане в очередной раз отметили 31 мая – День памяти жертв политических репрессий… Например, почему мы не говорим о гонениях на инакомыслие более поздних периодов СССР? И во времена «хрущевской оттепели», «брежневского застоя», «горбачевской перестройки» были свои жертвы, которые пострадали за, несовместимые с генеральной линией КПСС, убеждения? Вспомним восстание рабочих в Темиртау 1959 года. Видные диссиденты более позднего периода СССР – Каришал АСАНОВ, Хасен КОЖА-АХМЕТ почти не упоминаются официальными СМИ. А сколько представителей казахской интеллигенции пострадали, защищая историю и родной язык от повсеместного засилья однобокого пролетарского интернационализма?

EADAILY . COM . «Лучше сразу расстрел: в Казахстане высмеяли идею ввести историко-политическую цензуру» — В Казахстане началась дискуссия о том, надо ли привлекать к ответственности за оскорбление «алашординцев» (приверженцев Алашской автономии, возникшей после развала Российской империи и просуществовавшей три года), а также за отрицание голода и репрессий… Известный казахстанский политический обозреватель Газиз АБИШЕВ с горькой иронией заметил, что, «очевидно, список недоработан» и «лучше сразу расстрел».

FORBES . KZ . «Откровения миллионеров. Каким видят будущее Казахстана богатейшие бизнесмены страны» — Большинство участников топ-50 считают, что за последние 10 лет бизнес-климат в стране не улучшился. С первого рейтинга мы проводим опрос его участников на условиях конфиденциальности. Цель – создать некий обобщенный портрет представителя казахстанского крупного бизнеса. Итак, как отдыхали, на кого равнялись, к чему стремились, чего опасались в последние 10 лет самые богатые предприниматели? И каким видят будущее страны?

NOMAD . SU . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Что кончится раньше: Нацфонд или ЕНПФ?» — Пока правительство с большим энтузиазмом залезает в Нацфонд, вряд ли у него есть стимул работать лучше. Как внук, чьи расходы пока полностью покрывает дедушкина пенсия и бабушкины беляши – никогда не выйдет из дома. Поэтому уже в 2022 надо закрыть практику гарантированных и целевых трансфертов из Нацфонда – потому что, если придет еще какая-то пандемия, нам действительно пригодятся эти деньги. Я искренне верю, что наше правительство будучи поставлено в жесткие бюджетные рамки сможет найти выход.

TIME . KZ . «Нужно ли ужесточить наказание за коррупцию?» — Дискуссии на эту тему то и дело вспыхивают в соцсетях после публикаций в СМИ об очередном осуждении чиновника за взятку или растрату бюджетных средств. Судья Верховного суда Назгуль РАХМЕТУЛЛИНА с примерами и цифрами объяснила, каким образом определяют наказание коррупционерам — Коррупция для любого государства, несомненно, зло. Все страны мира, каждая по-своему, борются с ней. Наш Уголовный кодекс предусматривает 17 составов коррупционных преступлений. Это не только растрата вверенного имущества, получение и дача взятки. Есть злоупотребление или превышение должностных полномочий, служебный подлог и бездействие по службе.

«Прощай, кормилица…» — Как рассказывают жители сел Нурым и Актобе, их огороды и поля питало водохранилище Аралтобе, построенное еще в советское время. При хорошей зиме со снегом здесь наполняемость достигала миллиона кубометров. Все эти годы водоем бесперебойно снабжал крестьян водой, пока в 2017-м кто-то из областных чиновников не решил произвести капитальный ремонт — Поливной воды не стало. Почти 3000 гектаров сельскохозяйственных земель остались незасеянными. Для Басшийского сельского округа это катастрофа. Поля медленно превращаются в безжизненную пустыню, а арыки обрастают колючкой. Скотине пастись негде.

IA — CENTR . RU . «Реформа пограничников в Казахстане – закулисная игра или необходимость?» — На заседании Совета безопасности Казахстана (конституционного органа), прошедшем 19 мая, председатель структуры Нурсултан НАЗАРБАЕВ заявил о необходимости совершенствования работы Пограничной службы и методов охраны границ… Однако непонятно, что даст создание новых департаментов и переименование годами сложившихся формирований. Теперь комендатуры называются «отделами», заставы – «отделениями», погранотряды – «территориальными подразделениями ПС КНБ РК», командиры частей – «начальниками территориальных подразделений», региональные подразделения (объединения) – тоже территориальными подразделениями, штаб – «органом управления».

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Траур по уходящему асфальту». Чем закончатся протесты дальнобойщиков?» — Новость о новых платных дорогах дальнобойщики восприняли далеко не безропотно, как это было в прошлые годы. В 9 регионах страны водители большегрузов устроили протесты с требованием снизить тарифы, которые не стоят убитых дорог. По каким трассам им приходится ездить, сколько денег с них собирают, и главное – смогут ли дальнобойщики добиться своего?

EXCLUSIVE . KZ . «Тамара Калеева: «Свобода слова – одна для всех»» — Министерство информации и общественного развития готовит новый закон о СМИ без привлечения журналистов. В ответ они обратились к президенту Казахстана с просьбой вмешаться в ситуацию. Фонд защиты свободы слова «Адил соз» дважды за последнее время требовал подключить к разработке законопроекта сами медиа и правозащитников. Изменит ли это что-либо? Чем грозит закон о СМИ журналистам и обществу? И нужен ли нам, вообще, такой закон? Об этом и другом exclusive.kz поговорил с президентом «Адил соз» Тамарой КАЛЕЕВОЙ.

365 INFO . KZ . «Отмывать деньги лучше всего при паводке и маловодье» — Почему возникают проблемы с дефицитом воды в Сырдарье, рассказал Марат КОШУМБАЕВ, доктор технических наук и академик Международной Академии Информатизации при ООН — Вода к нам приходит из Кыргызстана и Таджикистана. В Таджикистане река Сырдарья и берет начало. Там понастроили огромное количество водохранилищ. В Кыргызстане это Токтогульская ГЭС, которая была построена в советское время. Эти две страны отапливают свои дома в зимнее время в основном за счет выработанного ГЭС электричества. Летом они эту воду копят на зиму, а Казахстану летом нужна вода для полива. Энергию мы берем за счет сжигания угля, газа и нефтепродуктов.

AZATTYQ . ORG . ««Не адаптированные к жизни». Участь сирот, или История предательства и силы духа» — Каково это — жить с осознанием того, что тебя бросили самые близкие люди, посмотреть им в глаза через много лет и в конце концов простить? Что делать, чтобы не сдаваться и вопреки обстоятельствам встать на ноги ради поддержки других? Азаттык поговорил с Рафаэлем ГАСАНОВЫМ, руководителем Ассоциации выпускников детских домов.

LITER . KZ . «Найден способ вернуть деньги за ошибочный банковский перевод в Казахстане» — С появлением интернет-банкинга перевести деньги родным и заплатить за покупку стало делом нескольких минут. Однако некоторые в спешке ошибаются в реквизитах и отправляют средства совершенно чужим людям. Liter.kz рассказывает, как их вернуть.

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