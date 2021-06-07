«Серебро» чемпионата мира по дзюдо, историческое достижение Жансаи Абдумалик, победы теннисистки Елены Рыбакиной и велогонщика Алексея Луценко, провалы мужских сборных РК по боксу и футболу

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Дзюдо: медаль Гусмана Кыргызбаева

Вчера в Будапеште начался чемпионат мира. От Казахстана на него заявлены все сильнейшие дзюдоисты, за исключением серебряного призера Олимпиады-2016 и победителя мирового первенства 2015-го Елдоса Сметова, выступающего в самом легком весе до 60 кг. Но даже в его отсутствие наша сборная в этой категории не осталась без медали.

Согласно регламенту ЧМ, каждая страна имеет право заявить на мужские соревнования девятерых дзюдоистов: по два – в двух весовых категориях, по одному – в остальных пяти. Так вот, в самой легкой Казахстан представляли Гусман Кыргызбаев и Магжан Шамшадин. И оба, проведя в своих «пульках» по три схватки (а участников в общей сложности было 47), дошли до полуфинала. Там Кыргызбаев в дополнительное время взял верх над французом Валидом Хьяром и получил право бороться за «золото». Шамшадин же уступил россиянину Яго Абуладзе, а затем в поединке за «бронзу» проиграл азербайджанцу Карамату Хусейнову, который, кстати, ранее остановил «посеянного» первым японца Рьючу Нагаяма.

На снимке: Гусман Кыргызбаев

Итак, в финале сошлись Кыргызбаев и Абуладзе. Россиянин сразу захватил инициативу, поймал казахстанца на болевой прием, но не смог провести удержание до конца. Впрочем, он продолжал атаковать и уже на исходе первых полутора минут одержал победу. Кыргызбаев завоевал «серебро», что стало для него серьезным успехом.

В этот же день были разыграны медали и в самом легком весе у женщин (до 48 кг). Наша Отгонцецег Галбадрах, выиграв первую свою схватку, во второй уступила Уранцецег Мунхбаат, с которой когда-то оспаривала звание сильнейшей в Монголии. На этом чемпионат для нее завершился.

Сегодня станут известны победители и призеры в весовой категории до 66 кг у мужчин и до 52 кг у женщин. Завершится первенство в воскресенье, 13 июня.

Шахматы: прыгнула выше головы

21-летняя Жансая Абдумалик выиграла очень сильный по составу турнир в Гибралтаре. Она набрала 8,5 очка из 11 возможных и на полтора очка опередила ближайшую преследовательницу – великолепный результат. Заодно наша соотечественница выполнила последнее условие для присвоения ей звания мужского международного гроссмейстера – достигла отметки в 2500 пунктов согласно системе коэффициентов ELO. То есть, стала первой в Казахстане и во всей Центральной Азии женщиной-шахматисткой, которая будет удостоена этого высокого статуса.

На снимке; призеры турнира. (Фото с сайта chess.com)

Как сообщалось в обзоре недельной давности, среди ее соперниц были четыре шахматистки, входящие в топ-10 женского рейтинга FIDE. Одну из них, грузинку Нану Дзагнидзе (8-я в рейтинге), Жансая победила, а с тремя другими, россиянкой Катериной Лагно (5-я), сестрами Марией и Анной Музычук из Украины (6-я и 7-я соответственно) разошлась миром. Также в ее активе победы над другой нашей шахматисткой Динарой Садуакасовой (12-я), россиянкой Алиной Кашлинской (13-я), экс-чемпионкой мира Антоанетой Стефановой из Болгарии (22-я), немкой Элизабет Пац (27-я). В общей сложности Жансая выиграла у шести соперниц, а партии с пятью остальными завершила вничью.

Наряду с ней, в тройку призеров вошли Мария Музычук и Катерина Лагно. А вот для Садуакасовой этот турнир, к сожалению, сложился неудачно – 4 очка и предпоследнее 11-е место.

Теннис: Елена Рыбакина победила Серену Уильямс

Елена Рыбакина впервые в карьере дошла до 1/4 финала турнира «Большого шлема». Для этого ей пришлось вчера на открытом чемпионате Франции преодолеть сопротивление не нуждающейся в представлениях 39-летней Серены Уильямс. Знаменитая американка 23 раза выигрывала турниры «Большого шлема» и сегодня занимает 8-ю позицию в рейтинге WTA, тогда как Рыбакина – 22-ю. Но в очном поединке нашей теннисистке оказалось достаточно двух сетов, чтобы выиграть – 6:3, 7:5. В трех предыдущих раундах она победила юную француженку Эльзу Жакмо – 6:4, 6:1, японку Нао Хибино (82-я) – 6:3, 6:1 и вернувшуюся на корт после декретного отпуска россиянку Елену Веснину – 6:1, 6:4.

На снимке: Елена Рыбакина

Успешно начала турнир Зарина Дияс (93-я), которая в стартовом круге взяла верх над британкой Хизер Уотсон (71-я) 6:4, 7:5. Следующей ее соперницей оказалась очень сильная бельгийка Элиз Мертенс (15-я). Зарина взяла первый сет, но затем преимущество перешло к Мертенс – 6:4, 2:6, 4:6. А еще одной нашей теннисистке, Юлии Путинцевой (43-я), сразу же пришлось сражаться с «сеяной» Онс Жабер из Туниса (23-я), которой она уступила со счетом 5:7, 2:6.

В мужском одиночном разряде очень не повезло со жребием Александру Бублику (37-й в рейтинге АТР). Уже в стартовом круге он нарвался на вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева и не смог выиграть у него ни одного сета – 3:6, 3:6, 5:7.

Бокс: остались без золотых медалей

Трудно припомнить, был ли хоть один чемпионат Азии по боксу, с которого мужская сборная Казахстана не привезла бы ни одной награды высшего достоинства. А вот теперь такое случилось: на континентальном первенстве, которое завершилось в Дубае, наша команда не смогла завоевать ни одного «золота». Хотя и выступала сильнейшим составом – в ОАЭ поехали все боксеры, которые менее чем через два месяца будут представлять Казахстан на Олимпийских играх. Причем из-за пандемии уровень конкуренции на сей раз оказался ниже, чем обычно: по сравнению с предыдущим чемпионатом Азии количество участников сократилось с 192 до 101 (в среднем с 19 до 10 в каждой весовой категории), или почти вдвое, а число стран, приславших своих спортсменов, – с 33-х до 17.

Напомним, что из десяти наших боксеров пятеро проиграли еще на подступах к финалам. А все остальные уступили своим соперникам уже в поединках за «золото»: Даниял Сабит (до 48 кг), Аблайхан Жусупов (до 69 кг), Абилхан Аманкул (до 75 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг) – узбекам, а Василий Левит (до 91 кг) – индусу. Кстати, команда Узбекистана завоевала шесть золотых медалей, а сборная Монголии – три.

Впрочем, казахстанская делегация высказала серьезные претензии к судейству, и в отдельных случаях они были небезосновательными. Международная федерация любительского бокса (AIBA), возглавляемая россиянином Уралом Кремлевым, пообещала разобраться. Вот что говорится в ее заявлении: «AIBA известно о возможных проблемах и обвинениях в судействе определенных боев на чемпионате Азии по боксу в Дубае. AIBA очень серьезно относится к таким обвинениям и ожидает, что комитет судейства проведет немедленное расследование работы всех соответствующих назначенных официальных лиц и как можно скорее сообщит о своих выводах».

Велоспорт: успешная неделя казахстанского гонщика

Победа на одном из этапов и второе место в генеральной классификации – таковы результаты казахстанского гонщика «Астаны» Алексея Луценко на многодневке «Критериум Дофине», которую часто называют генеральной репетицией «Тур де Франс». Она стартовала 30 мая, завершилась вчера, 6 июня, и состояла из восьми гонок.

Первой ключевой, с точки зрения борьбы в общем зачете, стала «разделка» на 16,4 километра, состоявшаяся в среду. Ее и выиграл Луценко, который проехал дистанцию на восемь секунд быстрее, чем занявший второе место его партнер по команде испанец Йон Исагирре, и на девять, чем датчанин Каспер Асгрен из «Deceuninck-QuickStep» (кстати, чемпион мира 2018-го, но в групповой гонке). В генеральной классификации казахстанец поднялся на вторую позицию, уступая лидеру лишь одну секунду.

Следующий этап, горный, прошедший в четверг, завершился в пользу победителя «Тур де Франс» 2018-го британца Джерэйна Томаса из «Ineos Grenadiers», пожалуй, сильнейшей на сегодня команды в мире. Пятничную гонку выиграл неувядающий 41-летний испанец Алехандро Вальверде из «Movistar», а Луценко впервые надел желтую майку лидера общего зачета. Правда, его преимущество над главными конкурентами было небольшим.

Субботний этап, по счету седьмой на этой многодневке, включал в себя несколько подъемов, в том числе высшей категории сложности. Как следствие, «генеральщиков» разбросало, и финишировавший первым из них австралиец Ричи Порте из «Ineos Grenadiers» отобрал желтую майку у Луценко. Разрыв между ними составлял 17 секунд. А в 12-20 секундах от казахстанца находилась целая группа гонщиков – уже упомянутые Томас и Исагирре, бронзовый призер прошлогодней «Джиро» голландец Вилко Келдерман, бывший капитан «Астаны» испанец Мигель Лопес, выступающий сейчас за «Movistar»… Вчерашний, заключительный, этап не внес изменений в этот расклад.

Футбол: разгромное поражение в Скопье

В рамках подготовки к осенним поединкам отборочного турнира чемпионата мира 2022-го национальная сборная Казахстана провела в Скопье товарищескую игру с командой Северной Македонии, Кстати, последняя в своей квалификационной группе делит второе-третье места с немецкой (у них по 6 очков, набранных в трех матчах), располагаясь после армянской (9). Кроме того, скоро она впервые примет участие в финальном турнире чемпионата Европы.

Понятно, что класс ее футболистов повыше, чем у наших. И все же была надежда на то, что подопечные Талгата Байсуфинова постараются оказать достойное сопротивление. Однако они не проявили ни должного настроя, ни игрового мастерства. В первые полчаса матча казахстанская команда еще сдерживала атаки соперника. Но после назначения пенальти в ее ворота и удаления Серикжана Мужикова за грубую игру она, что называется, посыпалась и пропустила еще три мяча – 0:4.

Настольный теннис: впервые две путевки на Олимпиаду

На предстоящих Олимпийских играх Казахстан впервые будет представлен и в мужских, и в женских соревнованиях по настольному теннису. Два с половиной месяца назад по итогам отборочного турнира в центрально-азиатской зоне путевку в Токио завоевала Анастасия Лаврова, а на днях после распределения последних лицензий (согласно положению в мировом рейтинге) одна из них досталась Кириллу Герасименко.

До 2008 года в этом виде спорта никто от нашей страны на летних Играх не выступал. Первопроходцем стала Марина Шумакова. На следующую Олимпиаду 2012-го казахстанцы отобраться не смогли. А на ОИ-2016 квалифицировался Герасименко, которому тогда было лишь 19 лет.

Хоккей: такой шанс упустили…

Вчера в Риге завершился чемпионат мира. Сборная Казахстана, имевшая прекрасный шанс (скорее всего, следующий появится не скоро) впервые попасть в «плэй-офф», не смогла им воспользоваться, проиграв в заключительном матче группового раунда команде Норвегии, не имевшей никакой турнирной мотивации. Причем, если бы она потерпела поражение в овертайме или по буллитам, то продолжила бы борьбу за медали. Но уступила в основное время – 1:3 (единственную ответную шайбу забросил Дмитрий Шевченко). В итоге подопечных Юрия Михайлиса по количеству набранных очков догнали канадцы, которые благодаря победе в очном поединке отодвинули наших хоккеистов на 5-е место в группе (и итоговое 10-е).

Интересно, что в 1/4 финала все соперники сборной Казахстана по группе (в том числе проигравшие ей финны и немцы) дружно одержали победы. Затем, в полуфиналах, канадцы выиграли у американцев – 4:2, а финны у немцев – 2:1. Минувшей ночью команды Канады и Финляндии должны были разыграть звание чемпиона мира.

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