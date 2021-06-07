«Сможет ли феминизм прижиться в Казахстане?»

Сетевые СМИ о феминизме в Казахстане

Юна КОРОСТЕЛЁВА, Мария ЛЕВИНА — «Феминизм – это тоже политика» — В последние годы, особенно после смены президента в 2019 году, в Казахстане активизировались гражданские движения за права человека. Vласть поговорила с несколькими представительницами движений за женские права и узнала у них, чего за годы существования им удалось добиться и с какими препятствиями они сталкиваются.

Ежегодно на 8 марта совместно с союзницами из «КазФем» и «ФемАгоры» активистки «Феминиты» участвуют в организации женских маршей, а также выпускают альтернативные доклады, которые отправляются в комитеты ООН, по итогам рассмотрения которых далее Казахстану даются рекомендации по внесению поправок в законодательство. Одна из таких рекомендуемых поправок – внесение в законы или закон сексуальной ориентации и гендерной идентичности как защищаемой от дискриминации категории, поскольку в настоящее время СОГИ никак не защищены от дискриминации, равно как и не существует никакой конкретной ответственности за дискриминацию любых категорий населения. Помимо этого, активистки адвокатируют за ликвидацию списка запрещённых для женщин 229 профессий, а также консультируют девушек, оказавшихся жертвами избиений, травли, шантажа и прочих нарушений прав. Так, «Фемините» совместно с союзниками удалось препятствовать принятию аналогичного российскому закону подзаконного акта о вредной для детей информации, включавшей в себя информацию об ЛГБТ-людях.

«Гульзада Сержан: Феминизм требует предоставление равных прав» — Феминизм – явление далеко не новое, как во всем мире, так и в Казахстане. Тема социальной роли и прав женщин в патриархальном обществе со временем становиться все обсуждаемой. Если для одних это лишь надуманные проблемы и пустой фарс, то для других – это устойчивая жизненная позиция, которая, несомненно, имеет право быть.

Феминизм, сексизм, мизандрия (мужененавистничество), мизогиния (женоненавистничество) – термины, которые существуют испокон веков. Однако особую популярность они обрели лишь с развитием современных технологий и способов коммуникаций, благодаря которым находить единомышленников стало гораздо проще. Тем не менее даже сейчас, когда, казалось бы, интернет даёт безграничный доступ к всевозможным знаниям, общество воспринимает это явления неоднозначно. Разобраться в данном вопросе редакции platon.asia помогла одна из основательниц инициативной группы Feminita, гражданская активистка – Гульзада СЕРЖАН.

— В патриархальном обществе обесценивается мнения, дела и любые другие действия женщин. В таком обществе оценки делятся ровно пополам: хорошо и плохо, добро и зло, мужчина и женщина и т.п. Соответственно, мужчинам свойственна оценка хорошо и добро, что бы они из себя не представляли, а женщинам достается плохо и зло. Феминизм же, в свою очередь, подвергает критике эту оценку и предлагает разнообразие форм и содержаний. А, что касается прав и возможностей, которые обеспечиваются государственными институтами, феминизм требует предоставление равных прав и возможностей всем гражданам без исключения.

Сауле ИСАБАЕВА – «Нужен ли казахстанским женщинам феминизм?» — Феминизм в Казахстане крепнет на глазах. Всего за несколько лет из разрозненных групп, проявлявших активность разве что в соцсетях, он вырос в целое движение, способное, судя по последним феминистским маршам, дать фору многим политическим объединениям в плане сплоченности и организованности. Вот только отношение к нему со стороны общества, в том числе основной (казахской) части самих женщин, пока, мягко говоря, неоднозначное. Сегодня у нас в гостях координатор проектов Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Ольга СИМАКОВА, вместе с которой мы попробуем разобраться в особенностях современного казахстанского феминизма.

— Хотя само понятие «феминизм» в публичной риторике, как мне представляется, уже уступает место другому понятию, все чаще встречающемуся в качестве лозунгов и целей устойчивого развития либо в виде красивой «обертки» как в официальной, так и в неофициальной риторике. Речь идет о «гендерном равенстве» — со всеми его достоинствами и перегибами.

Последние нововведения в этом направлении – появление женских квот в госорганах и при формировании представительных органов власти, что, на мой взгляд, противоречит самой идее равенства прав в обществе, прописанной в Конституции. Тут вспоминаются песни Джеймса Брауна «Это мир мужчин» и группы «Машина времени» «Не стоит прогибаться под изменчивый мир», которые своими посылами могут помочь нам оценить логику движения «за гендерное равенство» сегодня – это протест, оппозиция.

Надо учитывать, что феминизм как практика слабо распространен в казахстанском обществе. Сами понятия «феминизм» и «гендер» непонятны большинству аудитории: они либо трактуются в очень утрированном виде, либо приобретают ситуативную операционализацию для целевой группы, как, например, «против бытового насилия над женщинами».

В целом, надо сказать, что казахстанское общество в большинстве своем достаточно консервативно. Либеральные ценности поддерживаются в меньшей степени и, скорее, молодыми людьми до 24-х лет, чем средним и старшим поколениями. Поэтому, на мой взгляд, феминизм вступает в конфликт с культурным кодом там, где идет навязчивая пропаганда его современных идеалов, и в тех случаях, когда этот код пытаются взломать революционным способом. Например, сегодня феминизм включил в свою повестку дня такие темы, как сексуальное разнообразие, трансгендерность, которые не являются у нас популярными. Недавнее шествие феминисток вызвало критику тем, что в нем участвовали представители ЛГБТ-сообщества. С точки зрения основной части казахстанского социума это «слишком» — наше общество еще не готово к таким кардинальным изменениям.

«Сможет ли феминизм прижиться в Казахстане?» — В прошлом материале мы подняли тему, отношение к которой в Казахстане крайне неоднозначное. Причем у многих она вызывает нескрываемое раздражение: эти люди считают, что движение в защиту прав женщин является чуждым для нашего общества, для нашего «национального кода». Возможно, причина в том, что феминизм пришел в Казахстан относительно недавно и еще слабо изучен. Мы решили продолжить эту тему, предложив высказаться исследователям Камиле КОВЯЗИНОЙ и Галыму ЖУСИПБЕКУ.

Галым ЖУСИПБЕК, исследователь, доцент Университета имени Сулеймана Демиреля — Сложно говорить о том, как феминизм воспринимается казахстанским обществом, поскольку на эту тему в нашей стране пока еще мало исследований, на которые можно было бы опереться. Но, судя по моим наблюдениям, представители старшего и среднего поколений относятся к феминизму скорее негативно или, как минимум, настороженно, и особенно это касается мужчин. Тогда как отношение к нему со стороны молодежи более позитивное.

Интересно, что определенное раздражение феминизм вызывает и в самой женской среде. Полагаю, оно вызвано имевшими место яркими, но тяжелыми для восприятия обывателей некоторыми публичными действиями активисток движения. И эта реакция вполне объяснима: в обществах, где происходит процесс «реконструкции» традиций и роста религиозности (этот процесс не абсолютен, у него есть свои границы), как правило, неодобрительно воспринимаются любые «посягательства» на «святое», будь то национальная одежда или определенные табу в отношении «женской скромности».

В то же время феминизм как раз таки выступает против объективизации женского тела, соответственно не может быть и речи о его связи с некими действиями, противоречащими публичной морали. Не случайно именно борцы за права женщин идейно выступают против порнографии, проституции, стремятся защитить и реабилитировать жертв сексуальной эксплуатации.

Более того, вопреки распространенному в таких обществах стереотипу, феминизм или движение за женские права не имеет ничего общего с умалением прав мужчин. Напротив, он не поддерживает дискриминацию в отношении любого пола (сексизм). Главная его цель — не женское превосходство, а противодействие системному неравенству, с которым, увы, казахстанские женщины сталкиваются ежедневно, тем самым оказываясь ограниченными в гражданских, социальных, экономических и политических правах.

Камила КОВЯЗИНА, социолог, исследователь в области публичной политики — К сожалению, в нашей стране не проводилось исследований на тему отношения казахстанцев к феминизму и феминисткам, поэтому опираться могу только на косвенные данные. Впрочем, и без соцопросов понятно, что у нас в разных сферах жизнедеятельности все еще сохраняется гендерное неравенство. У казахстанских мужчин явно больше ресурсов, прав и власти, чем у женщин, которые при этом нисколько не уступают им в способностях, целеустремленности и даже обгоняют их в плане образованности (среди работающих мужчин вузовские дипломы имеют 38%, тогда как среди женщин 50% — прим.ред.).

В целом считаю, что феминизм как относительно молодое явление необязательно должен как-то сочетаться с национальным кодом или религией. Восприятие женщины как человека второго сорта, как собственности, как недостаточно профессионального работника и т.д., на мой взгляд, определенно должно уйти в прошлое. Посмотрите на Саудовскую Аравию – даже там постепенно вводят послабления для женщин, а из тюрем одну за другой освобождают активисток-феминисток. Это говорит о том, что и национальный код, и религия в данном случае носят адаптивный, пластичный характер.

Польза от развития феминизма в Казахстане очевидна, если корректно понимать его суть. Основной целью феминизма является достижение гендерного равенства, которое хорошо тем, что наделяет половину населения (то есть женщин) всеми правами и возможностями для самореализации, и, как следствие, появляется дополнительная рабочая сила на рынке труда, что способствует развитию новых экономических ниш, усилению финансовых потоков и т.д.

Мадина МАМЫРХАНОВА – «Феминизм в Казахстане: почему или радикальный, или незаметный» — В Казахстане пока одни говорят об успешно реализуемой в стране гендерной политике, о равных возможностях в обучении, карьерном росте и бизнесе, другие — стыдят женщин за короткие юбки, желание жить и работать на равных с мужчинами. Против этого и ведут борьбу феминистические организации страны. Но есть и те, кто считает, что феминизм выступает против устоев общества, нацелен на то, чтобы разрушить традиционные ценности, относящиеся к семье, детям и роли матери. В целом, тема феминизма уже плотно засела в подкорке каждого гражданина, как бы он к ней не относился, но в Казахстане почему-то либо принято перегибать, либо недожимать. Что происходит с активистами сегодня, а также альтернативные точки зрения лидеров мнений, читайте в материале Liter.kz.

Политолог Казбек МАЙГЕЛЬДИНОВ напомнил, что борьба за права женщин и равноправие в казахском обществе началась в конце XIX — начале XX веков. Именно тогда были открыты первые женские училища и школы, позже, уже в Cоветском союзе, объявили, что всем будут предоставлены равные права.

«Сейчас в Казахстане есть как традиционные феминистические движения в различных сферах, даже на уровне государства — Национальная комиссия по делам семьи и женщин при Президенте, так и неформальные движения — «КазФем», «Феминита». В основном они активны в Алматы. Основной посыл, который пропагандируют неформальные феминистические движения, — это права женщин, при этом акцент делается на искоренении сексуального, бытового и других форм насилия в отношении женщин. Они также выступают за криминализацию статьи о бытовом насилии», — сказал Майгельдинов.

Он заявил, что феминистические организации финансируются западными фондами, в том числе фондом Сороса. Через них, считает политолог, идет распространение западного видения в казахстанском обществе. Идет более массивное распространение образа жизни женщины во главе всего общества.

В целом, по его оценке, в Казахстане гендерная политика проводится и женщины равноправны, ведь они получают одинаковые возможности в обучении, карьерном росте и бизнесе.

«Женщины могут у нас законодательно быть и в политике, и в бизнесе. Ущемлений нет», — добавил эксперт.

Соосновательница Казахстанской феминистской инициативы «Феминита» Жанар СЕКЕРБАЕВА не согласна с ним.

«Феминизм в Казахстане разный. Фонд «Не молчи», Кризисные центры под руководством Маргариты Ускенбаевой или же Союз кризисных центров, а также другие феминистические инициативы — мы все вместе выполняем важные проекты, которые связаны не только с насилием, но и с отстаиванием прав женщин, в том числе права на здоровье, на образование, право на недискриминацию женщин, так как женщины в Казахстане остаются второстепенным субъектом, то есть женщина все еще не человек в нашей стране», — считает она.

«Гендерная политика не должна решаться на уровне депутатов — решили и сделали, а на уровне тех исследований, которые проводятся женскими организациями, феминистическими организациями, такими организациями, как мы. Мы представляем не только феминистическую инициативу, мы соединяем в себе повестку и в отношении женщин из ЛГБТ-сообщества — это лесбиянки, бисексуалки и транс-женщины, потому что ЛГБТ-женщины — в первую очередь, женщины. Поэтому нужно давать возможность прозвучать голосам разных активистов из разных групп, тогда вы увидите, насколько разнообразна, к сожалению, борьба за женские права», — отметила экспертка.

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