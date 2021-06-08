«Почему Токаев не убирает «пересидевших» на местах акимов». «Убитый формальдегидом. Что опять не так с казахстанской вакциной?». «Доля учащихся казахских классов снижается, а русских – растет». «Власти ждут мигрантов на севере, но те едут в столицу»

Сетевой Казахстан 8 июня 2021г.

IA — CENTR . RU . «Почему Токаев не убирает «пересидевших» на местах акимов» — Казахстанская система власти сложилась в механизм, ориентированный на процесс, а не результат. Токаевской команде нужно «быстро бежать», чтобы хотя бы оставаться на уровне прежних достижений, делает вывод политолог Данияр АШИМБАЕВ — В то же время Токаев как реалист понимает, что кадры может менять сколько угодно, но аппарат постепенно сложился в систему, которая настроена на «саботаж». Из фигур, которые не смогли обеспечить управление за последние 15 лет, надо постараться сложить комбинацию не просто кадровую, но и функциональную, которая бы обеспечивала если не прорыв, то определенный прогресс для Казахстана. Эволюцию без революций, в том числе и в кадровых вопросах.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Обновление элиты и майская поступь реформ» — Последний месяц весны отметился поступательным движением в плане кадрового обновления управленческой элиты Казахстана. Движения сделаны спокойные, плавные, но не робкие. Дело в том, что человеческий фактор остается самым сложным в любой системе. А когда речь идет о государственном аппарате, который сложнее даже самогонного с ЧПУ (числовое программное управление), то тем более требуются стратегия, четкость, поэтапность и контроль. \

SPUTNIKNEWS . KZ . «Акимы больше не смогут использовать госзаказ для личного пиара» — Какие изменения ждут медиасферу Казахстана в ближайшее время, в интервью Sputnik Казахстан в преддверии профессионального праздника работников СМИ рассказала министр информации и общественного развития Аида БАЛАЕВА — Последние годы профессиональные СМИ не только в Казахстане, но и во многих других странах, что уж скрывать, оказались на обочине. Эта невостребованность бросалась в глаза и вызывала недоумение, в том числе и у самих журналистов. Журналисты были вынуждены оставлять профессию и уходить в другие сферы – фриланс разного рода, пиар, блогерство. Я много раз говорила и повторюсь еще раз: профессиональная журналистика – ремесло для избранных, неравнодушных, смелых и сильных людей. И мы обязаны вернуть ей статус одной из самых уважаемых профессий.

365 INFO . KZ . «Власти ждут мигрантов на севере, но те едут в столицу» — Политолог Замир КАРАЖАНОВ — Ситуация здесь очень сложная. У нас почему-то больше говорят о внешней миграции, хотя внутренняя уже перевалила за 300 тыс. человек в год. Это очень большой поток населения, который действительно надо регулировать. В Казахстане есть трудоизбыточные (юг) и трудодефицитные регионы (север и запад). По-хорошему, стимулировать надо переезд с юга на север. И из южных регионов уже действительно едут, но не на север, а в Алматы и Нур-Султан. Потому что это экономические центры. А на Севере и Западе по-прежнему нехватка рабочих рук.

«Минздраву пора отказаться от утопических намерений» — Доктор медицинских наук Толепбай РАХЫПБЕКОВ — Например, в наших замечаниях мы указали, что пора отказаться от утопических намерений по снижению числа курильщиков или заядлых алкоголиков, и тем более от попыток добиться этого через ценообразование табачной или алкогольной продукции. Да, пора отказаться от этих изживших себя методов – мировая практика показала, что они не работают. Сколько бы ни стоил вредный продукт, его все равно купят. Вместо запретов и ценового давления надо действовать на другом, ценностном уровне. Нашим детям, молодежи нужны ценности и образцы здоровой модели поведения.

AZATTYQ . ORG . «Убитый формальдегидом. Что опять не так с казахстанской вакциной?» — Сообщество медиков Medsupportkz усомнилось в эффективности вакцины от коронавируса QazVac… Разработчик вакцины QazVac, заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний НИИ проблем биологической безопасности Леспек КУТУМБЕТОВ в комментарии Азаттыку заявил, что не согласен с заявлением сообщества Medsupportkz — Заявления о неэффективности вируса, убитого формальдегидом, необоснованны. Во-первых, мы не знаем профиль данных специалистов, занимаются ли они разработкой вакцин или нет. Во-вторых, точно такая же вакцина у Китая и России, не «Спутник», а та, которая производится в институте Чумакова («КовиВак»). Некоторые детали разработки могут быть разными, но основная технология одинаковая — убивают вирус, — поясняет Кутумбетов.

TIME . KZ . «Соответствует, но…» — Конституционный совет (КС) вынес решение по обращению главы государства относительно принятого парламентом закона об адвокатской деятельности и юридической помощи. КС признал закон соответствующим Конституции, но при этом обратил внимание на “необходимость принятия дополнительных законодательных мер с учетом правовых позиций Конституционного совета, содержащихся в настоящем нормативном постановлении”. В частности, совет счел, что положения закона недостаточно четко изложены и в отдельных случаях не согласованы со смежными нормами, что чревато неоднозначным их пониманием и ненадлежащим применением.

«Помноженные на три» — Минобразования и науки заметно обновило свой перечень олимпиад, интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний для раскрытия детских талантов. Причем расширило его более чем в три раза. Если в прошлом году в списке было 56 олимпиад и конкурсов, то в этом году — 175!

QMONITOR . KZ . «Доля учащихся казахских классов снижается, а русских – растет» — Доля детей, получающих школьное образование на государственном языке, перестала расти и даже начала снижаться, тогда как доля юных казахстанцев, грызущих гранит науки в русских классах, напротив, пусть и медленно, но увеличивается. Такой весьма неожиданный вывод напрашивается из обнародованных недавно Национальным бюро по статистике РК цифр, которые отражают этнический и языковой срезы ученического контингента.

VLAST . KZ . «Где «Намыс»?» — История об одном политическом движении. В конце мая состоялся круглый стол, во время которого журналист Ардак БАЙГАБЫЛ заявил, что половина казахстанских журналистов — представители ЛГБТ. Выступавшие на мероприятии предлагали кто выслать всех ЛГБТ-людей из Казахстана, кто — изолировать их. Мероприятие организовало движение «Намыс» (в переводе с казахского — честь). Эта организация не в первый раз заходит на поле ультраконсервативной повестки. Vласть разбиралась, что она из себя представляет.

KURSIV . KZ . «Казахстанская экономика будет восстанавливаться по U-образной траектории» — Замедленные темпы общей вакцинации влияют на макроэкономические прогнозы и темпы экономического роста как в стране, так и в мире. 69% участников опроса PwC Kazakhstan считают, что U-образная траектория – это базовый курс восстановления казахстанской экономики. Некоторые респонденты отмечают, что восстановление экономики Казахстана уже началось и основной шок от карантинных мер прошел. Многие предприниматели частично или полностью адаптировали свою бизнес-модель под новую реальность. В связи с этим, как отмечают респонденты, восстановление экономики может принять K-образную траекторию – когда некоторые индустрии будут восстанавливаться быстрее, а другие, наоборот, угасать.

CARAVAN . KZ . ««Стыдно перед усопшими»: ужасы Талгарского кладбища» — Пер-Лашез в Париже, Реколета в Буэнос-Айресе, “Мост в рай” в Мексике и тысячи других кладбищ стали мировыми достопримечательностями. Они ухожены, современны, там разные архитектурные стили памятников… Центральное кладбище г. Талгара Алматинской области тоже “прославилось” в соцсетях, но по-другому – его территория превратилась в мусорную свалку. Здесь пасется скот, нет ни охраны, ни урн, ни туалетов.

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