Центральная Азия готова к выводу американских войск из Афганистана 09.06.2021 15:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 377 0 Политолог Замир Каражанов о том, почему 2020-ые годы сильно отличаются от 1990-ых Похожие материалы: Беларусь готова платить за самостоятельную позицию Ниже $66 за баррель опустилась цена нефти марки Brent Крупнейшие нефтяные компании мира проиграли в судебных спорах экоактивистам Власти США готовятся взять на себя роль в регулировании рынка криптовалют Война Миров. «Северный поток-2» вышел на финишную прямую