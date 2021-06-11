«Надвигается глобальное цунами, а Казахстан сидит на бережку» 11.06.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 220 0 Пётр Своик о том, что правительству не остаётся ничего, кроме как отправить Цоя в поликлинику Похожие материалы: Белорусский фронт: на какой стороне Казахстан? Сирийский кризис. Казахстан может потерять Центр Аль-Фараби в Дамаске «ЕАЭС: стирая границы, не замыкаясь в себе». «Казахстан и Россия: навстречу новому союзу». «Кучум – первый хан, пытавшийся остановить продвижение России в казахскую степь». Интернационализм в Казахстане: есть ли у него будущее?» «Сегодня исполняется два года со дня избрания Президентом страны Касым-Жомарта Токаева». «Россия может вернуться в Казахстан уже в ближайшие два-три года?». «Альтаев готов позвать сторонников на улицу, если его партия не будет зарегистрирована» Фиктивная конкурентоспособность подвела Казахстан